Enka, Gürcistan'dan çıktı rotayı Mısır'a çevirdi

Türkiye’nin en önemli inşaat şirketlerinden Enka, Gürcistan pazarından olaylı ayrılışını tamamlıyor. DÜNYA Gazetesi’nin ilk kez duyurduğu bu sürecin ardından Enka, şimdi de rotasını Mısır’a çevirdi. Enka yöneticileri, Kahire’de Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hasan El-Hateeb ile görüştü, yeni yatırım ve fırsatları konuştu.

Türkiye’nin en önemli inşaat şirketlerinden Enka, uzun süredir so­runlar yaşadığı Gürcistan’da dava kazandı. Enka, Gürcis­tan’da feshedilen 2 hidroe­lektrik santrali projesiyle ilgi­li olarak uluslararası tahkim­de açtığı 383 milyon dolarlık davayı kazandığını açıkladı. DÜNYA Gazetesi’nin ilk kez duyurduğu bu süreci okurlar iyi hatırlayacaktır. 2017 yılın­da Enka’nın Gürcistan’da HES projeleri kazandığını yaz­mış, ardından projelerle ilgi­li protestolar yaşanmıştı. Ye­nilenen Gürcistan Hükümeti de 2021 yılında Enka’nın ka­zandığı projeleri iptal ettiği­ni yine DÜNYA Gazetesi’nde ilk kez yazmıştık. Önceki gün Enka’nın KAP’a yaptığı açıkla­manın önemli bir gelişme da­ha yaşandı. Enka rotayı Kuzey Afrika’nın en büyük nüfusuna sahip ülkesi Mısır’a çevirdi.

Bildiğiniz üzere Arap Ba­harı, Körfez ülkelerinin baş­lattığı Katar Ablukası ve ha­la devam eden Suriye’deki iç savaşın yanı sıra Kahire’de değişen yönetim, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkileri ko­parma noktasına getirmişti. Yıllar sonra normalleşen si­yasi ilişkiler ile birlikte iki ül­ke arasında ticaret kaldığı yer­den devam etti. Hatta Mısır’a yönelik geçmişe oranla yatı­rımlarda ciddi bir artış var. Koç Holding’in kurduğu Be­ko fabrikasıyla birlikte, birçok şirket deyim yerindeyse Mı­sır’a yatırım fırsatı için gitti, görüşmelere başladı, tesisler için temeli attı. İstanbul mer­kezli şirketlerin öncülük etti­ği yatırım furyasına Anadolu şirketleri katıldı.

Şimdi ise sı­ra inşaat odaklı Türk şirketle­rinde… Türkiye’nin en önem­li inşaat şirketlerinden Enka, bildiğiniz üzere Avrupa, Asya ve Afrika odaklı projelere imza atıyor. Rusya’da büyüyen En­ka, 50 yıldır Afrika’da faaliyet gösteriyor. Kıtada 10’dan faz­la ülkede bina, altyapı, ener­ji santralleri, petrol ve doğal­gaz odaklı projelere odaklanan Enka’nın tamamladığı iş sayı­sı 60. Bu projelerin toplam de­ğeri ise 4.2 milyar dolar. Afri­ka’ya 1973 yılında Libya’daki Bingazi Çimento Fabrikası ile giren Enka, genel olarak Ga­bon, Moritanya, Cezayir, Sier­ra Leone, Etiyopya gibi ülke­lerle çalışırken, Libya ana iş alanı olmuş.

Enka’nın resmi sitesine baktığımda ise Kuzey Afrika’nın en kalabalık ülke­si Mısır, radara girmiş bir ülke değil. Enka, bu ülkeye ilk adı­mını ise resmi görüşmelerle başlattı. Mehmet Tara yöneti­mindeki Enka heyeti, başkent Kahire’ye önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hasan El-Hateeb ile yapılan görüş­mede yenilenebilir enerji, alt­yapı, sağlık, havalimanı geliş­tirme ve kamu-özel sektör or­taklıkları gibi sektörlerdeki gelecek vaat eden yatırım fır­satları ele alındı.

Mehmet Tara, Enka’nın Mı­sır’da büyümeye istekli ol­duğunu belirterek, şirketin dünya çapında büyük ölçek­li projeler yürütme konusun­da kanıtlanmış bir geçmişe sa­hip olduğunu söyledi. Bakan El-Hatib, hükümetin cazip bir yatırım ortamı yaratma çaba­larının altını çizerek, Mısır’ın stratejik konumu, güçlü alt­yapısı ve geniş yerel pazarının özellikle Türkiye’den gelen ya­bancı yatırımcılar için önem­li avantajlar olduğunu söyledi.

Tekstilciler ağırlıkta

Mısır, özellikle tekstil ala­nında Türk yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği ülke. De­yim yerindeyse, Türk tekstilci­lerinin yeni üssü olmaya aday. Sektörde birçok üreticinin teşvik, enerji maliyeti ve işçi­lik ücretleri konusunda işaret ettiği Mısır’ın en önemli ya­tırımcılarından biri İstanbul merkezli Eroğlu Grubu. Co­lins ve Loft markalarının sahi­bi Eroğlu Holding, Mısır’da iki üretim tesisi kuruyor. Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Ge­nel Otoritesi (SCZone), Qan­tara Batı Sanayi Bölgesi’ndeki bir kot pantolon fabrikası pro­jesi olan Türk “Eroğlu DNM” için bir sözleşme imzalamıştı.

Sözleşme, Süveyş Kanalı Ekonomisi Başkanı Velid Ce­mal Ed-Din ve Eroğlu Grup Başkanı Nurten Eroğlu tara­fından çok sayıda yetkili ve şir­ket temsilcisinin huzurunda imzalandı. 62 bin metrekare alanı kaplayan projenin yatı­rım maliyeti 40 milyon dolar. Aynı zamanda yaklaşık 2 bin 750 kişiye istihdam sağlaya­cak. 7,2 milyon adet kot pan­tolon üretmeyi hedefleyen şirket, üretimin yüzde 70’ini yurt dışına ihraç etmeyi, yüz­de 30’unu ise iç pazara ayırma­yı planlıyor. 2011 yılında Mı­sır’da 85 bini kapalı 150 bin metrekarelik alanda kurulan Eroğlu’na ait DNM fabrikası bilindiği üzere yılda 30 milyon metre üretim yapıyor.

Yeşim enerjiye de girdi

2008’den bu yana Mısır’da üretim yapan Yeşim Grubu, Mısır’daki en güçlü Türk yatırımlarından biri. Bu ülkede büyümesini Jade Textile adıyla sürdüren şirket, 3 senede 80 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı. Yeni yatırımlarla 5 yılda 10 bin kişiye daha iş imkanı yaratacak olan Yeşim, Mısır’dan yaptığı ihracatı da yıllık 500 milyon dolara ulaştıracak. Yeşim, bir yandan tekstile yönelik yatırım yaparken, bir yandan da bu yatırımları enerji ile destekliyor. Mısır’daki tesislerine yönelik enerji yatırımlarına hız veren Yeşim, bu anlamda ana fabrikanın bulunduğu 10’uncu Ramazan Şehri’ndeki fabrikasına 50 milyon liralık yatırımla güneş enerjisi santrali istiyor.

Jade Textile, 35 milyon $ için onay aldı

2008’den bu yana Mısır’da üretim yapan Yeşim Tekstil’in ülkede komple entegre bir tesisi var. Son olarak 3 senede 80 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıklayan Yeşim Tekstil’e ait Jade Textile, iplik tesisini de ekleyerek kumaştan hazır giyime kadar entegre üretim yapar hale gelecek. Bu güne kadar yaptığı yatırımlarla yaklaşık 10 bin kişiye Mı-sır’da istihdam sağlayan Yeşim Tekstil, yeni yatırımlarla birlikte 5 yıl içinde bu sayıyı 20 bin kişiye, ülkeden yaptığı ihracatı da yıllık 500 milyon dolara ulaştırmayı planlıyor.