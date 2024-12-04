Enka, Gürcistan'dan çıktı rotayı Mısır'a çevirdi
Türkiye’nin en önemli inşaat şirketlerinden Enka, Gürcistan pazarından olaylı ayrılışını tamamlıyor. DÜNYA Gazetesi’nin ilk kez duyurduğu bu sürecin ardından Enka, şimdi de rotasını Mısır’a çevirdi. Enka yöneticileri, Kahire’de Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hasan El-Hateeb ile görüştü, yeni yatırım ve fırsatları konuştu.
Türkiye’nin en önemli inşaat şirketlerinden Enka, uzun süredir sorunlar yaşadığı Gürcistan’da dava kazandı. Enka, Gürcistan’da feshedilen 2 hidroelektrik santrali projesiyle ilgili olarak uluslararası tahkimde açtığı 383 milyon dolarlık davayı kazandığını açıkladı. DÜNYA Gazetesi’nin ilk kez duyurduğu bu süreci okurlar iyi hatırlayacaktır. 2017 yılında Enka’nın Gürcistan’da HES projeleri kazandığını yazmış, ardından projelerle ilgili protestolar yaşanmıştı. Yenilenen Gürcistan Hükümeti de 2021 yılında Enka’nın kazandığı projeleri iptal ettiğini yine DÜNYA Gazetesi’nde ilk kez yazmıştık. Önceki gün Enka’nın KAP’a yaptığı açıklamanın önemli bir gelişme daha yaşandı. Enka rotayı Kuzey Afrika’nın en büyük nüfusuna sahip ülkesi Mısır’a çevirdi.
Bildiğiniz üzere Arap Baharı, Körfez ülkelerinin başlattığı Katar Ablukası ve hala devam eden Suriye’deki iç savaşın yanı sıra Kahire’de değişen yönetim, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkileri koparma noktasına getirmişti. Yıllar sonra normalleşen siyasi ilişkiler ile birlikte iki ülke arasında ticaret kaldığı yerden devam etti. Hatta Mısır’a yönelik geçmişe oranla yatırımlarda ciddi bir artış var. Koç Holding’in kurduğu Beko fabrikasıyla birlikte, birçok şirket deyim yerindeyse Mısır’a yatırım fırsatı için gitti, görüşmelere başladı, tesisler için temeli attı. İstanbul merkezli şirketlerin öncülük ettiği yatırım furyasına Anadolu şirketleri katıldı.
Şimdi ise sıra inşaat odaklı Türk şirketlerinde… Türkiye’nin en önemli inşaat şirketlerinden Enka, bildiğiniz üzere Avrupa, Asya ve Afrika odaklı projelere imza atıyor. Rusya’da büyüyen Enka, 50 yıldır Afrika’da faaliyet gösteriyor. Kıtada 10’dan fazla ülkede bina, altyapı, enerji santralleri, petrol ve doğalgaz odaklı projelere odaklanan Enka’nın tamamladığı iş sayısı 60. Bu projelerin toplam değeri ise 4.2 milyar dolar. Afrika’ya 1973 yılında Libya’daki Bingazi Çimento Fabrikası ile giren Enka, genel olarak Gabon, Moritanya, Cezayir, Sierra Leone, Etiyopya gibi ülkelerle çalışırken, Libya ana iş alanı olmuş.
Enka’nın resmi sitesine baktığımda ise Kuzey Afrika’nın en kalabalık ülkesi Mısır, radara girmiş bir ülke değil. Enka, bu ülkeye ilk adımını ise resmi görüşmelerle başlattı. Mehmet Tara yönetimindeki Enka heyeti, başkent Kahire’ye önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hasan El-Hateeb ile yapılan görüşmede yenilenebilir enerji, altyapı, sağlık, havalimanı geliştirme ve kamu-özel sektör ortaklıkları gibi sektörlerdeki gelecek vaat eden yatırım fırsatları ele alındı.
Mehmet Tara, Enka’nın Mısır’da büyümeye istekli olduğunu belirterek, şirketin dünya çapında büyük ölçekli projeler yürütme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Bakan El-Hatib, hükümetin cazip bir yatırım ortamı yaratma çabalarının altını çizerek, Mısır’ın stratejik konumu, güçlü altyapısı ve geniş yerel pazarının özellikle Türkiye’den gelen yabancı yatırımcılar için önemli avantajlar olduğunu söyledi.
Tekstilciler ağırlıkta
Mısır, özellikle tekstil alanında Türk yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği ülke. Deyim yerindeyse, Türk tekstilcilerinin yeni üssü olmaya aday. Sektörde birçok üreticinin teşvik, enerji maliyeti ve işçilik ücretleri konusunda işaret ettiği Mısır’ın en önemli yatırımcılarından biri İstanbul merkezli Eroğlu Grubu. Colins ve Loft markalarının sahibi Eroğlu Holding, Mısır’da iki üretim tesisi kuruyor. Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Genel Otoritesi (SCZone), Qantara Batı Sanayi Bölgesi’ndeki bir kot pantolon fabrikası projesi olan Türk “Eroğlu DNM” için bir sözleşme imzalamıştı.
Sözleşme, Süveyş Kanalı Ekonomisi Başkanı Velid Cemal Ed-Din ve Eroğlu Grup Başkanı Nurten Eroğlu tarafından çok sayıda yetkili ve şirket temsilcisinin huzurunda imzalandı. 62 bin metrekare alanı kaplayan projenin yatırım maliyeti 40 milyon dolar. Aynı zamanda yaklaşık 2 bin 750 kişiye istihdam sağlayacak. 7,2 milyon adet kot pantolon üretmeyi hedefleyen şirket, üretimin yüzde 70’ini yurt dışına ihraç etmeyi, yüzde 30’unu ise iç pazara ayırmayı planlıyor. 2011 yılında Mısır’da 85 bini kapalı 150 bin metrekarelik alanda kurulan Eroğlu’na ait DNM fabrikası bilindiği üzere yılda 30 milyon metre üretim yapıyor.
Yeşim enerjiye de girdi
2008’den bu yana Mısır’da üretim yapan Yeşim Grubu, Mısır’daki en güçlü Türk yatırımlarından biri. Bu ülkede büyümesini Jade Textile adıyla sürdüren şirket, 3 senede 80 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı. Yeni yatırımlarla 5 yılda 10 bin kişiye daha iş imkanı yaratacak olan Yeşim, Mısır’dan yaptığı ihracatı da yıllık 500 milyon dolara ulaştıracak. Yeşim, bir yandan tekstile yönelik yatırım yaparken, bir yandan da bu yatırımları enerji ile destekliyor. Mısır’daki tesislerine yönelik enerji yatırımlarına hız veren Yeşim, bu anlamda ana fabrikanın bulunduğu 10’uncu Ramazan Şehri’ndeki fabrikasına 50 milyon liralık yatırımla güneş enerjisi santrali istiyor.
Jade Textile, 35 milyon $ için onay aldı
2008’den bu yana Mısır’da üretim yapan Yeşim Tekstil’in ülkede komple entegre bir tesisi var. Son olarak 3 senede 80 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıklayan Yeşim Tekstil’e ait Jade Textile, iplik tesisini de ekleyerek kumaştan hazır giyime kadar entegre üretim yapar hale gelecek. Bu güne kadar yaptığı yatırımlarla yaklaşık 10 bin kişiye Mı-sır’da istihdam sağlayan Yeşim Tekstil, yeni yatırımlarla birlikte 5 yıl içinde bu sayıyı 20 bin kişiye, ülkeden yaptığı ihracatı da yıllık 500 milyon dolara ulaştırmayı planlıyor.