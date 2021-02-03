Enka'nın Gürcistan'daki 2 HES projesinde gerilim

Enerji şirketleri ile yerel halkı karşı karşıya getiren üretim konusu sadece ülkemizde değil, çevre bölgelerde de karşımıza çıkıyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde karşılaştığımız bu sorunun bir benzeri de komşu ülke Gürcistan’da gündeme geldi. Bu kez yaşanan gerilimde taraflardan biri Türk inşaat sektörünün en önemli firmalarından Enka Holding. Bilindiği üzere Enka İnşaat, 2017’de Tiflis Yönetimi ile Gürcistan’da Namakhvani Cascade HES Projesi’nin geliştirilmesi, inşası ve işletmesi ihalesini kazanmıştı. Norveçli Clean Energy Group ile bu projede ortaklık yapan Enka, 15 yıllık Enerji Alım Anlaşması’nı da Gürcistan devleti ile imzalamıştı. Rioni Nehri üzerinde inşa edilecek proje 333 MW’lık Namakhvani ve 100 MW’lık Tvishi hidroelektrik santrallerinden oluşuyor. Geçtiğimiz günlerde bu projelerde iki farklı olay yaşandı. Olaylardan ilki Enka’nın projedeki deposunda 3 farklı yangın çıktı. Maddi hasarın fazla olmadığı yangınlar ile ilgili soruşturma açıldı. Sabah saatlerinde çıkan bu yangınların hemen ardından bölge halkının da olduğu Rioni Vadisi Dayanışma Grubu, ekolojik sorunlar yaşandığını öne sürerek hem projenin olduğu bölgelerde hem de Gürcistan Parlamentosu’nda gösteri yaptı. 10 bin imzalı dilekçeyi Ekonomi Bakanlığı’na veren grup Bakanı da halka açık bir toplantıya davet etti.

Ekonomi Bakanlığı'na mektup gönderdi

Gürcistan’da neredeyse tüm basın kuruluşlarında yer alan gösteri haberlerde, yerel polis gücü devreye girdiği ifade ediliyor. İnşaat çalışmalarına yeniden başlayan Enka, bölgede protesto gösterileri için kurulan ve 98 gündür var olan çadırları da kaldırdı. Gürcistan medyası, Enka’nın 30 Ocak’ta Gürcistan Hükümeti’ne bir mektup gönderdiği, yatırımcı haklarının korunmasını talep ettiğini ifade ediyor. Enka mektubunda, projenin uygulanmasının engellenmesinin ciddi maddi kayıplara, Gürcistan'ın zarar gören yatırım ortamına ve yasal zorluklara yol açacağını vurguladı. Konuyla ilgili Gürcistan Ekonomi Bakanı Natia Turnava, "İnşa edilen diğer hidroelektrik santralleri gibi Namakhvani HES, ülkemizin enerji güvenliğine önemli bir katkı sağlıyor. Bu proje güvenli ve üzerinde en çok çalışılan projelerden biri” diye konuştu.