Epistemolojik kopuş – 2

Finansal x (okuryazarlık + esenlik + öz­gürlük) demiştik iki hafta önce. Kaldığı­mız yerden nöro iktisada devam edelim. Mas­low’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi ile başlamak la­zım. Piramitte “Fizyolojik, güvenlik, aidiyet, saygı ve kendini gerçekleştirme” kademele­rinde ilk ikisi yeme, barınma, iş, ekonomik güvenlik şeklinde finansal okuryazarlık baş­lığına daha çok tekabül ediyor. Keynes’in liki­dite tercihi teorisinde işlem ve ihtiyat güdüsü ile para talebi de buraya denk gelir.

Finansal esenlik dediğimizde iyi olma hali söz konusu ile yani denge durumu, piramitte güvenlikle birlikte aidiyet arayışı başlar. Son iki kademede ise başarı, takdir edilme, itibar ve erdem, yaratıcılık. Son iki aşamada spekü­lasyon ile finansal özgürlük adımı birleşir gi­bi bir genelleme yapılabilir. Paraya bağımsız­lık oluşmuş, öne başka beklentiler geçmiştir. Mesela yönetim işlerinden çok sosyal sorum­luluk projelerine odaklanma gibi.

Merkür retrosu

Finansal astroloji gibi sahte bilimleri yo­rumlamak için beynin fonksiyonları ile bir­likte değerlendirmek lazım. Prefrontal kor­teks denilen kısım (beynin ön kısmı) mantık­lı düşünme, planlama, problem çözme ve öz denetimden sorumludur. Rasyonel yatırımcı, etkin piyasa dediğimizde aslında burayı dik­kate alırız. Fama’nın ‘Etkin Piyasalar Hipote­zi’nin temel varsayımı, insanın rasyonel dü­şünen varlık olarak sağlıklı karar almak üze­rine verileri analiz ettiği üzerinedir. Finansal Okuryazarlık da buraya denk gelmektedir. Yani bütçe yap (stratejik planlama), gider ve harcamalarını kontrol et (dürtü kontrolü), krediyi doğru kullan, tasarrufunu birikimini doğru yatırımlara yönlendir.

Finansal okuryazarlık ise şu anda daha çok bu son aşama yani başta borsa yatırımları ol­mak üzere spekülatif kararlar gibi algılanıyor. Birçok yerde finansal okuryazarlık adı altında borsa, kripto, pay senedi şeklinde ele alınma­sı bu yüzden. Oysa Maslow, Keynes ile birlikte ele alındığında sıralama ve kademelerde son düzlük olmalı. Tabii rasyonelsek.

Prefrontal korteks kullanımı finansal okuryazarlık düşükse daha hızlı yoruldu­ğundan sezgisel hatalara daha çok başvu­rur. İşte hevrestikler. Finansal astroloji, sos­yal medyada kendinden muktedir anonim sözde danışmanlar bu yüzden prim yapar (onaylama yanlılığı).

Mars olduk

Finansal Esenlik ise Amigdala ile alaka­lı. Finansal güven ve huzur hissi, yani likidi­tede dengede olma durumu esenlikte korku geri plana düşer. Emeklilik sözleşmesi, ban­kada mevduat, hayat sigortası ve özel sağlık sigortası örneğin esenliğin (psikolojik güven­lik) artık ön planda olduğunu (dopamin salgı­sı) gösterir. Banka borcu arttığında veya özel okul masrafı versus maaş belirsizliği artınca amigdala “hayatta kalma” dürtüsünü öne alır ve kronik stres oluşur.

Motivasyon, haz ve ödül beklentisi ile ilgi­li olan kısım Nükleus Akumbens ise beynin ödül mekanizmasını kısa vadeli tüketim haz­larından, uzun vadeli otonomiye kaydırma sürecidir. Finansal özgürlük, beynin en üst düzey “ödül” mekanizmasıdır. Diyorlar ya, ev, araba alamayacağını düşünenler AVM’ler­de parayı eziyorlar diye (Hipebolik indirge­me). Ancak yine bir ana akım neoklasik te­zatla karşı karşıyayız. Rasyonel ekonomi için bilime dönüş diye önerilen ortodoks politi­kayı savunanların, davranışsal finansın daha ABC’si şeklinde tanımlanacak irrasyonel bir dürtüsel harcama şeklini prefrontal korteks kullanımı ile anlamlandırmaya çalışması. Farkındalık (mindfulness) burada devreye gi­riyor. Bir harcama yaparken “Bunu dopamin (anlık haz) için mi, yoksa uzun vadeli esenlik (huzur) için mi yapıyorum?”

Yükselenin dik açısı

Teknik analizle hareketli ortalamalara ba­kıp hissenin betasını kasteden bir terim de­ğil yükselen burç veya sertlik, zorlama anla­mında açı. Hevrestikler ve piyasa anomalile­rini burada ele almak doğru olandır. Takvim etkileri, aşırı tepkiler, herding (sürü psikolo­jisi), temsiliyet yanlılığı gibi. FOMO mesela nükleus akumbens ile alakalı, aşinalık yanlı­lığı ise amigdala ile. Sahiplik etkisi, muhafa­zakârlık yanlılığı, çapalama.

Gürültü riskine ve sosyal medya dolandırı­cılıklarına yer kalmadı. Şimdi epistemolojik kopuşla nöro iktisat bu kadar öndeyken, dav­ranışsal finansı yok sayarak rasyonellik ara­yışı mı daha bilimsel yoksa piyasalar mı daha duygusal? Veya enflasyonda atalet?