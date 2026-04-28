Epistemolojik kopuş – 2
Finansal x (okuryazarlık + esenlik + özgürlük) demiştik iki hafta önce. Kaldığımız yerden nöro iktisada devam edelim. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi ile başlamak lazım. Piramitte “Fizyolojik, güvenlik, aidiyet, saygı ve kendini gerçekleştirme” kademelerinde ilk ikisi yeme, barınma, iş, ekonomik güvenlik şeklinde finansal okuryazarlık başlığına daha çok tekabül ediyor. Keynes’in likidite tercihi teorisinde işlem ve ihtiyat güdüsü ile para talebi de buraya denk gelir.
Finansal esenlik dediğimizde iyi olma hali söz konusu ile yani denge durumu, piramitte güvenlikle birlikte aidiyet arayışı başlar. Son iki kademede ise başarı, takdir edilme, itibar ve erdem, yaratıcılık. Son iki aşamada spekülasyon ile finansal özgürlük adımı birleşir gibi bir genelleme yapılabilir. Paraya bağımsızlık oluşmuş, öne başka beklentiler geçmiştir. Mesela yönetim işlerinden çok sosyal sorumluluk projelerine odaklanma gibi.
Merkür retrosu
Finansal astroloji gibi sahte bilimleri yorumlamak için beynin fonksiyonları ile birlikte değerlendirmek lazım. Prefrontal korteks denilen kısım (beynin ön kısmı) mantıklı düşünme, planlama, problem çözme ve öz denetimden sorumludur. Rasyonel yatırımcı, etkin piyasa dediğimizde aslında burayı dikkate alırız. Fama’nın ‘Etkin Piyasalar Hipotezi’nin temel varsayımı, insanın rasyonel düşünen varlık olarak sağlıklı karar almak üzerine verileri analiz ettiği üzerinedir. Finansal Okuryazarlık da buraya denk gelmektedir. Yani bütçe yap (stratejik planlama), gider ve harcamalarını kontrol et (dürtü kontrolü), krediyi doğru kullan, tasarrufunu birikimini doğru yatırımlara yönlendir.
Finansal okuryazarlık ise şu anda daha çok bu son aşama yani başta borsa yatırımları olmak üzere spekülatif kararlar gibi algılanıyor. Birçok yerde finansal okuryazarlık adı altında borsa, kripto, pay senedi şeklinde ele alınması bu yüzden. Oysa Maslow, Keynes ile birlikte ele alındığında sıralama ve kademelerde son düzlük olmalı. Tabii rasyonelsek.
Prefrontal korteks kullanımı finansal okuryazarlık düşükse daha hızlı yorulduğundan sezgisel hatalara daha çok başvurur. İşte hevrestikler. Finansal astroloji, sosyal medyada kendinden muktedir anonim sözde danışmanlar bu yüzden prim yapar (onaylama yanlılığı).
Mars olduk
Finansal Esenlik ise Amigdala ile alakalı. Finansal güven ve huzur hissi, yani likiditede dengede olma durumu esenlikte korku geri plana düşer. Emeklilik sözleşmesi, bankada mevduat, hayat sigortası ve özel sağlık sigortası örneğin esenliğin (psikolojik güvenlik) artık ön planda olduğunu (dopamin salgısı) gösterir. Banka borcu arttığında veya özel okul masrafı versus maaş belirsizliği artınca amigdala “hayatta kalma” dürtüsünü öne alır ve kronik stres oluşur.
Motivasyon, haz ve ödül beklentisi ile ilgili olan kısım Nükleus Akumbens ise beynin ödül mekanizmasını kısa vadeli tüketim hazlarından, uzun vadeli otonomiye kaydırma sürecidir. Finansal özgürlük, beynin en üst düzey “ödül” mekanizmasıdır. Diyorlar ya, ev, araba alamayacağını düşünenler AVM’lerde parayı eziyorlar diye (Hipebolik indirgeme). Ancak yine bir ana akım neoklasik tezatla karşı karşıyayız. Rasyonel ekonomi için bilime dönüş diye önerilen ortodoks politikayı savunanların, davranışsal finansın daha ABC’si şeklinde tanımlanacak irrasyonel bir dürtüsel harcama şeklini prefrontal korteks kullanımı ile anlamlandırmaya çalışması. Farkındalık (mindfulness) burada devreye giriyor. Bir harcama yaparken “Bunu dopamin (anlık haz) için mi, yoksa uzun vadeli esenlik (huzur) için mi yapıyorum?”
Yükselenin dik açısı
Teknik analizle hareketli ortalamalara bakıp hissenin betasını kasteden bir terim değil yükselen burç veya sertlik, zorlama anlamında açı. Hevrestikler ve piyasa anomalilerini burada ele almak doğru olandır. Takvim etkileri, aşırı tepkiler, herding (sürü psikolojisi), temsiliyet yanlılığı gibi. FOMO mesela nükleus akumbens ile alakalı, aşinalık yanlılığı ise amigdala ile. Sahiplik etkisi, muhafazakârlık yanlılığı, çapalama.
Gürültü riskine ve sosyal medya dolandırıcılıklarına yer kalmadı. Şimdi epistemolojik kopuşla nöro iktisat bu kadar öndeyken, davranışsal finansı yok sayarak rasyonellik arayışı mı daha bilimsel yoksa piyasalar mı daha duygusal? Veya enflasyonda atalet?
|Borsa
|14.594,01
|1,28 %
|Dolar
|45,0352
|0,02 %
|Euro
|52,8337
|0,11 %
|Euro/Dolar
|1,1722
|0,01 %
|Altın (GR)
|6.760,55
|-0,41 %
|Altın (ONS)
|4.686,99
|0,11 %
|Brent
|101,89
|1,73 %