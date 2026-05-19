Epistemolojik kopuş – 3

Bilginin felsefesi olarak tanımlanabilecek epistemolojinin kurucusu John Locke ka­bul edilir. Epistemoloji bilginin kaynağı, içe­riği, mantığı üzerine bilimsel bilginin ne ol­duğuna odaklanır (Güçlü, 2000).

Thomas Kuhn ve Lois Althusser’i etkilediği söylenen Bachelard “epistemolojik kopuş” kav­ramını ilk dile getiren kişidir. Bachelard tarih­sel epistemoloji ile yeni ve eski doktrinler ara­sındaki ilişki anlaşılabilir der. Bilim problem­lerin varlığı ve bunlar arasındaki polemiklerin çatışması ile ilerler (Şeker ve Özcan, 2021).

Anti parantez denmez

Aç parantez (antr parantez yani parantez arasında doğru kullanımdır, anti parantez de­ğil); bizde iddia edilen neoklasik, ortodoks, ana akım iktisadi acı reçeteler ile arzu edilen sonuca varılacağı inancını ve kabulünü 36 ayın sonunda veriye dayalı hatırlayalım. Ka­pa parantez.

Kuhn, Popper, Lakatos (geçen haftaki yazı­mız), Bachelard ve Locke ile iktisat biliminin kurallarını paradigma, bilimsel araştırma, yanlışlanabilirlik (bilimsel gelişim) üzerin­den inceleyelim.

36 ay önce, heterodoks iktisadın bilim dışı deney olarak adlandırıldığı günleri bilimin fel­sefesine (epistemoloji) mi bıraksak da sorgula­sak, hevrestiklerin (yanlılıkların) davranışsal finans ve nöro iktisat gerçeğinin bir parçası ol­duğunun kabulüne mi dayansak da sorgulasak. İşte bütün mesele bu. Üstelik deneysel iktisat da heterodoks iktisadın altında yer alırken.

Rasyonel

Eugene Fama. Etkin Piyasalar Hipotezi (1970) ile yatırımcıyı ve piyasaları rasyonel ka­bul eden “Journal of Finance” makalesi “"Effi­cient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work" ile Nobel adına İsveç Merkez Bankasından ekonomi ödülü aldı. Piyasalar tam etkin, yatırımcı homoeconomicus olduğunda “Ekonomik Rasyonalizm” gerçekleşiyordu.

Avustralya İşçi Partisinin dile getirdiği bu kavramda, ekonomik olarak liberal politika­ların tercih edilmesi söz konusudur: serbest­leşme , serbest piyasa ekonomisi, devlete ait sanayilerin özelleştirilmesi, düşük doğrudan vergilendirme ve yüksek dolaylı vergilendir­me ve küreselleşme.

Fama da zaten Avusturya Okulu gibi neo­liberalizmi savunan Chicago Okulundandır. İşin ilgili Avusturya Okulu da American Eco­nomic Association Jel Kodlarında hetero­doks iktisat altındadır.

Piyasa anomalisi

Fama hocamız, Friedman hocamız gibi FT demecinde: “benimki sadece bir hipotez, aslın­da insan irrasyoneldir” demez mi? Friedman da meşhur “enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur” cümlesi için “merkez ban­kalarının para arzını kontrol edebileceği söyle­mimde eskisi kadar ısrarcı olmazdım” demişti.

Yani, davranışsal finans ve nöro iktisat kabu­lü ile Fama bir epistemolojik kopuş yaşamış­tı, Friedman gibi. Darısı bizim neoklasik orto­doks ana akımın başına. Zaten Keynes (1930) paranın yaratımı kredi verildiğinde (mevduat da) oluşur demişken, Avusturya Okulunun ün­lü ismi Mises da aynı dönemde “Epistemologi­cal Problems of Economics” kitabını yazmıştı.

İşte bunlar hep KKM

Merkez bankası zararının para politika­sını etkilemediği, zararın faizden kaynak­lı olduğu bizzat geçen haftaki toplantıda en yetkilisinden ifade edildi. Ki sayılı hetero­doks iktisatçılarımızın söylemi gibi İstan­bul Ekolü köşemizde bunları hep yazdık. Ana akım neoklasik iktisat yine ters köşe ol­du. Bu paradigmalar ve olgular sayesinde en azından iktisat literatürümüzde yavaş da ol­sa bir ilerleme sağlıyoruz (İnşallah).

Sahte bilim ve gürültü riski

Finansal astrolojiyi teknik analiz ile karış­tırmamak lazım. Astroloji gibi sahte bilimlere inanç ile hevrestikler üzerinden alınan yatırım kararları (bilişsel yanlılıklar, örneğin onayla­ma yanlılığı, tanınmış isimlerin yapay zekâ ile sahte görselleri) ve gürültü riski (noise trader risk, örneğin FOMO) ile limbik sistemin (amig­dala, Sistem 1) devreye girmesi ile alınan karar­ları ancak piyasa anomalilerinde görmek müm­kün olabilir. Sosyal medya dolandırıcılıklarını ve manipülasyonları da aynı şekilde düşünmek ve ele almak lazım.

Enflasyonda beklentileri (atalet) (davranış­sal finans) kabul edip, rasyonel çıktı elde et­meye çalışmaya da bu perspektiften bakılmalı. Rasyonellik arayışı için Sistem 2 yani prefron­tal korteks devreye girer. Ekonomide ajanlar rasyonel olarak gerçekleşen verileri (ex-post) dikkate alır. Ona göre davranır.