Epistemolojik kopuş
Finansal x (Okuryazarlık + Esenlik + Özgürlük) son yıllarda sosyal medyanın da etkisi ile öne çıktı, popüler oldu. Herkes finansal özgür olma, duygusal ve fiziksel iyi olma, kısa yoldan parayı bulup zengin olma hayalinin peşinde. Oysa insanın en nihai olarak arzu ettiği şey mutlu olma. Siyah kuğular çoğaldıkça mutluluktan iyice uzaklaşan birey farklı arayışlar ile mutluluğu ikame etmeye çalışıyor. Kişinin duygusal, sosyal, bilişsel, fiziksel ve psikolojik iyi oluş haline esenlik deniyor. Peki, finansal esenlik deyince ne anlamak lazım. Finansal okuryazarlık normalde bütçe, gelir gider, kişisel likidite ve varlık yönetimi üzerine odaklıyken, son yıllarda bu başlık sadece getiri kısmına odaklanarak borsa, kripto para, foreks gibi oynak getirili finansal enstrümanlar şeklinde algılanmaya başlandı. Benzer şekilde finansal özgürlük yat, kat, araba, metaverse’de arsa, arsa yoksa hobi bahçesi, hobi bahçesi yoksa tiny house, tiny house yoksa mini elektrikli araba sahibi olma gibi sunulmaya başlandı.
Foule Sentimentale
Şimdiki nesil pek bilmiyor d’Artagnan kim, Cervantes ne yazmış, Sefiller Gavroche ne yapmış. Görümcemle Alışverişte programları popüler kültürde revaçta. Böyle bir program henüz yok ama olursa telif hakkımı isterim. Fakat neoliberal, kapitalist bu harcama ve tüketim kültürü bize özgü bir durum mu? Hayır. 1993 yılında Alain Souchon’un “C’est déjà ça” albümünün şarkısı “Foule Sentimentale” tüketim toplumunun çılgınlığını anlatır. 1991 L’autre albümünden Mylène Farmer “Désenchantée” ise mutsuz bir kuşağın haykırışını dile getirir.
Maslow, Fama, Kahneman üç silahşörler gibi Finansal Esenlik konusunun kahramanları. Finansal esenlik demek dengede kalma demek. Yani tipik bir finans yöneticisinin şirketi için yaptığı gibi nakit akışlarında dengede kalma durumu. Bütçe bu yüzden yapılır. Önünü görebilmek için. Bütçe disiplini de bu yüzden vardır. Gördüğünü gerçekleştirmek için. Maslow’un İhtiyaçlar Teorisi ile Keynes’in Likidite Tercihi Teorisini birlikte ele alırsak, paranın işlem nedeni ile talep edilmesi en alt basamağa yani günlük ihtiyaçların giderilmesine yöneliktir. Güvenlik ihtiyat güdüsüne denk gelir. Spekülasyon ise üstteki son iki basamağa yönelik bir kademedir. Finansal okuryazarlık ilk iki basamağa denk geliyorsa, finansal esenlik orta basamağa, finansal özgürlük ise üstteki iki basamağa denk geliyordur.
Désenchantée
“Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır”. Bilimsel ve ekonomi açısından çok doğru, ekopolitiğin ikinci kısmından dolayı çok fazla haksızlığa ve eleştiriye maruz kalmış bir cümle. Epistemolojik kopuş bilimde var.
Epistemoloji bilginin kaynağını, doğruluğunu sorgulayan felsefe. Heterodoks iktisat American Economic Association Jel Kodlarında kocaman bir başlık. Neoklasik ekonomi Eugene Fama gibi 1970’lerde “Etkin Piyasalar Hipotezi” ile insanı yani yatırımcıyı, piyasaları, haliyle ekonomiyi rasyonel kabul eden okul. Nobelli. Bu köşeyi takip edenler bunların çoğunu biliyor zaten ki Nobel Ekonomi Ödülü de yok. Davranışsal finans, nöro iktisat alanında Daniel Kahneman (ve Richard Thaler) Nobelli. “Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias” Jack L. Knetsch ile birlikte American Economic Association’da 1991’de yayınladıkları makale. Kahneman ile yatırımcının irrasyonel olduğu artık kabul ediliyor ki Fama FT’de “benimki zaten bir hipotezdi” sadece itirafında bulundu.
Piyasa anomalileri (takvim, momentum, vb.) ile hevrestikler (temsiliyet, çapalama, vb.) burada karşımıza çıkıyor. Beynin prefrontal korteks, limbik sistem (amigdala), nükleus akumbens dediğimiz kısımları yani. Amigdala ilkel olan kısım. Çimenlerde çıtırtı var, kaplandır, kaç diyen. Dubai’ye yabancı dilde yayın yapmak için gitmiş bir finfluencer Dubai’li yatırımcılara Dubai ekonomisi anlatmak yerine buradaki altın swapları, enflasyonu hala post ediyorsa, orada finansal okuryazarlık ve esenlik pazarlaması altında vergiyi buraya ödemeyerek kendi finansal özgürlüğü bunlar vardır. Beyin içeriden ve dışarıdan kandırılabilen bir organ ve çetrefilli uzun bir konu. Devamı haftaya.
|Borsa
|13.112,31
|1,36 %
|Dolar
|44,5749
|0,01 %
|Euro
|51,4906
|0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1543
|0,01 %
|Altın (GR)
|6.663,81
|0,03 %
|Altın (ONS)
|4.648,37
|-0,61 %
|Brent
|112,75
|-0,02 %