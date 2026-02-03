Epstein belgeleri buz dağının görünen kısmı
Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından 30 Ocak’ta yayınlanan Jeffrey Epstein ile ilgili 3 milyondan fazla belge (fotoğraf, e-posta, video), dünyayı yönetenler arasında organize bir suç ve tecavüz çetesinin olduğunu ortaya çıkardı. Epstein dosyalarının yeniden açılması, yalnızca bir sapığın suç arşivini değil, küresel elitlerin karanlık çalışma biçimini de görünür kıldı.
Milyonlarca sayfalık e-posta, takvim kaydı ve fotoğraf, bir sistemin — gücün, paranın ve statünün iç içe geçtiği bir dünyanın — acımasızca nasıl kendilerine her türlü iğrenç suçu işlemeyi hak gördüklerini gösteriyor. Ve bu sistemin en kırılgan bedel ödeyenleri, maalesef koruyamadığımız, toplumun koruyamadığı çocuklar oldu.
Epstein, sıradan bir suçlu değildi; o, gücün karanlık bir aracıydı. Finansın, siyasetin, kraliyet çevrelerinin ve teknoloji sermayesinin kesiştiği bir düğüm noktasında duruyordu. Dosyalardaki yazışmalar, bu isimlerin aynı davetlerde, aynı adalarda, aynı aracılar etrafında nasıl döndüğünü gösteriyor. Güçlüler birbirini koruyan kapalı bir ekosistem kurmuşlar ve bu sistemde en iğrenç ve en kötü insanlık suçlarını işlemişler.
Yıllarca süren istismar
Epstein vakasının en sarsıcı yönü, çocuk istismarın vahşeti kadar, bunun yıllarca nasıl mümkün olduğu. Para, nüfuz ve siyasi bağlantılar; savunmasız genç kızları görünmez kıldı, mağdurları sindirdi, şikâyet mekanizmalarını etkisiz bıraktı. Dosyalarda yer alan davetler, “özel buluşma” planları, aracılar üzerinden kurulan temaslar ve karşılıklı yazışmalar, bu dünyanın ne kadar örgütlü ve normalleştirilmiş olduğunu düşündürüyor. Yayımlanan yüz binlerce fotoğraf, bu kültürün görsel kaydı gibi: lüks villalar, özel jetler, adalar, kapalı davetler… Bunlar yalnızca zenginlik sahneleri değil, aynı zamanda hesap vermeme duygusunun dekoru. Belgelerde ismi geçen kişiler arasında kimler kimler yok ki… ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, Microsoft’un kurucusu Bill Gates, İngiltere Prensi Andrew, Trump’ın danışmanı Steve Bannon, Tesla ve Space X’in sahibi Elon Musk, vs…
Öyle ki Epstein suç çetesi resmen kıtalararası bir suç örgütü haline gelmiş.
Belgelerde ismi geçenler arasında Avrupa siyasetçileri ve kraliyet mensupları da yer alıyor. Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, Danimarka Kralı Frederik ve İsveç Prensesi Sofia gibi isimlerin belgelerde adları geçiyor. Öte yandan Dubai merkezli DP World CEO’su Sultan Ahmed bin Sulayem ile Epstein arasında “masaj uzman gönderilmesi” gibi yazışmalar yer alıyor. Tüm bunlara rağmen milyonarca sayfalık Epstein dosyalarında gördüklerimiz buzdağının sadece görünen kısmı. Neden mi?
Ölüm ve istismar görüntüleri yok
ABD Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, yayınladıkları Epstein dosyalarında “ölüm, fiziksel istismar veya yaralanma” görüntülerini koymadıklarını açıkladı. Bu sözler, Epstein ve pedofil arkadaşlarının çocuklara sadece tecavüz etmekle kalmadıklarını, onları sakatladıklarını ve öldürdüklerini doğruluyor. Todd Blanche, cuma gününden bu yana ortaya çıkan çok sayıda belgede yer alan adların suç isnadını otomatik olarak göstermediğini ve şimdilik yeni suçlamalara yol açmayacağını söyledi!
Blanche, pazar günü CNN’in “State of the Union” programında, “Çok sayıda yazışma var. Çok sayıda e-posta var. Çok sayıda fotoğraf var. Epstein veya çevresindeki kişiler tarafından çekilmiş gibi görünen çok sayıda korkunç fotoğraf var. Ancak bu, birini mutlaka yargılamamız anlamına gelmez” dedi. Tam da bu nedenle ABD’de bazı milletvekilleri yayınlanan dosyaların yeterince şeffaf olmadığını savundu ve “örtbas” iddialarını dile getirdi. Unutmayın, küresel elitlerin önemli bir kısmı hala iş başında.
