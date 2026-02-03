Epstein belgeleri buz dağının görünen kısmı

Amerikan Adalet Bakanlı­ğı tarafından 30 Ocak’ta yayınlanan Jeffrey Epste­in ile ilgili 3 milyondan faz­la belge (fotoğraf, e-posta, video), dünyayı yönetenler arasında organize bir suç ve tecavüz çetesinin olduğunu ortaya çıkardı. Epstein dosya­larının yeniden açılması, yal­nızca bir sapığın suç arşivini değil, küresel elitlerin karan­lık çalışma biçimini de görü­nür kıldı.

Milyonlarca sayfalık e-pos­ta, takvim kaydı ve fotoğraf, bir sistemin — gücün, paranın ve statünün iç içe geçtiği bir dünyanın — acımasızca nasıl kendilerine her türlü iğrenç suçu işlemeyi hak gördükleri­ni gösteriyor. Ve bu sistemin en kırılgan bedel ödeyenleri, maalesef koruyamadığımız, toplumun koruyamadığı ço­cuklar oldu.

Epstein, sıradan bir suçlu değildi; o, gü­cün karanlık bir aracıydı. Finansın, siyasetin, kraliyet çevrelerinin ve teknoloji serma­yesinin kesiştiği bir düğüm nok­tasında duruyor­du. Dosyalarda­ki yazışmalar, bu isimlerin ay­nı davetlerde, ay­nı adalarda, aynı aracılar etrafında nasıl döndüğünü gösteriyor. Güçlüler birbirini koruyan kapalı bir ekosistem kurmuşlar ve bu sistemde en iğrenç ve en kötü insanlık suç­larını işlemişler.

Yıllarca süren istismar

Epstein vakasının en sar­sıcı yönü, çocuk istismarın vahşeti kadar, bunun yıllarca nasıl mümkün olduğu. Para, nüfuz ve siyasi bağlantılar; sa­vunmasız genç kızları görün­mez kıldı, mağdurları sindir­di, şikâyet mekanizmalarını etkisiz bıraktı. Dosyalarda yer alan davetler, “özel buluşma” planları, aracılar üzerinden kurulan temaslar ve karşılık­lı yazışmalar, bu dünyanın ne kadar örgütlü ve normalleşti­rilmiş olduğunu düşündürü­yor. Yayımlanan yüz binlerce fotoğraf, bu kültürün görsel kaydı gibi: lüks villalar, özel jetler, adalar, kapalı davetler… Bunlar yalnızca zenginlik sah­neleri değil, aynı zamanda he­sap vermeme duygusunun de­koru. Belgelerde ismi geçen kişiler arasında kimler kim­ler yok ki… ABD Başkanı Do­nald Trump, eski ABD Başka­nı Bill Clinton, Microsoft’un kurucusu Bill Gates, İngiltere Prensi Andrew, Trump’ın da­nışmanı Steve Bannon, Tes­la ve Space X’in sahibi Elon Musk, vs…

Öyle ki Epstein suç çetesi resmen kıtalararası bir suç ör­gütü haline gelmiş.

Belgelerde ismi geçenler arasında Avrupa siyasetçileri ve kraliyet mensupları da yer alıyor. Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, Danimarka Kra­lı Frederik ve İsveç Prensesi Sofia gibi isimlerin belgelerde adları geçiyor. Öte yandan Du­bai merkezli DP World CEO’su Sultan Ahmed bin Sulayem ile Epstein arasında “masaj uz­man gönderilmesi” gibi yazış­malar yer alıyor. Tüm bunla­ra rağmen milyonarca sayfalık Epstein dosyalarında gördük­lerimiz buzdağının sadece gö­rünen kısmı. Neden mi?

Ölüm ve istismar görüntüleri yok

ABD Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, yayınladıkları Epstein dosyalarında “ölüm, fiziksel istismar veya yaralan­ma” görüntülerini koymadık­larını açıkladı. Bu sözler, Eps­tein ve pedofil arkadaşlarının çocuklara sadece tecavüz et­mekle kalmadıklarını, onları sakatladıklarını ve öldürdük­lerini doğruluyor. Todd Blan­che, cuma gününden bu yana ortaya çıkan çok sayıda belge­de yer alan adların suç isnadını otomatik olarak göstermediği­ni ve şimdilik yeni suçlamala­ra yol açmayacağını söyledi!

Blanche, pazar günü CNN’in “State of the Union” progra­mında, “Çok sayıda yazışma var. Çok sayıda e-posta var. Çok sayıda fotoğraf var. Eps­tein veya çevresindeki kişiler tarafından çekilmiş gibi görü­nen çok sayıda korkunç fotoğ­raf var. Ancak bu, birini mutla­ka yargılamamız anlamına gel­mez” dedi. Tam da bu nedenle ABD’de bazı milletvekilleri ya­yınlanan dosyaların yeterin­ce şeffaf olmadığını savundu ve “örtbas” iddialarını dile ge­tirdi. Unutmayın, küresel elit­lerin önemli bir kısmı hala iş başında.