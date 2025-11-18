Epstein belgelerinde gözden kaçanlar

Çocuklara yönelik cinsel taciz ve cinsel istismar suçlarından dolayı mahkûm edildikten sonra 2019’ta ceza­evinde ölü bulunan Amerikalı suçlu Jeffrey Epstein ile ilgili yeni yayınlanan 20 bin sayfa­dan fazla e-posta, geçen hafta tüm dünyada manşetlere otur­du. Epstein dosyalarının ta­mamı henüz açıklanmadı. An­cak yayınlanan belgeler içinde Demokrat Partililer tarafın­dan kamuoyuna açıklanan ya­zışmalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Epstein’ın suçları hakkında kamuoyuna açıkla­dığından daha fazla bilgiye sa­hip olabileceğini gösterdi.

Kamuoyu doğal olarak daha çok Trump hakkındaki yazış­malara odaklanırken, şu ana kadar yayınlanmış belgeler içinde basına çok yansımasa da başka önemli bilgi ve iddi­aların da yer aldığını görüyo­ruz. Kamuoyunun haberdar olması açısından bunlardan bazılarını şu şekilde özetle­mek istiyorum:

1 Epstein, Trump’a “manyak” diyor

2019 yılında 66 yaşında ha­pishanede ölen Epstein, 2017 yı­lında yazdığı bir e-postada “Çok kötü insanlarla tanıştım. Hiçbiri Trump kadar kö­tü değildi. Vücu­dunda tek bir iyi hücre bile yoktu” diye yazmış. Baş­ka diğer mesajlar­da ise Epstein, Trump’ı “er­ken demans” belirtileri gös­teren bir “manyak” olarak tanımladı.

2 Epstein’ın dış politika bağlantıları

Yazışmalar, Epstein’ın za­man zaman ABD dış politi­kasına müdahil olduğunu ve kendi uluslararası bağlantıla­rını kullandığını ortaya koyu­yor. Trump’ın 2018’de Rus­ya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili görüş­me öncesinde Epstein, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lav­rov’a, Trump hakkında ken­di görüşlerini almasını öne­riyor.

Epstein, o dönemde Avru­pa Konseyi’nin başkanlığını yürüten Norveç’in eski baş­bakanı Thorbjorn Jagland’a gönderdiği bir e-postada, “Lavrov’un benimle konuşa­rak Trump hakkında fikir edi­nebileceğini Putin’e önerebi­lirsiniz” diye yazıyor.

Çok ilginçtir, aynı tarih­lerde, Şubat 2018’de ben de Thorbjorn Jagland ile özel bir röportaj yapmıştım. Jagland, röportajda Türkiye ve Avrupa hakkında konuşmuştu. Rusya ile olan bağlantılarından hiç bahsetmeden, Türkiye’nin Avrupa ülkesi olmaktan gu­rur duyması gerektiğini söy­lemişti: “Avrupa Konseyi gibi bir hukuki alan içerisinde yer almak Türkiye için yük değil, güven kaynağıdır. Türkiye’yi uzağa itmek isteyen Avrupa­lılar da eğer bu gerçekleşirse Avrupa’nın şimdikinden çok daha büyük problemlere sa­hip olacağını görecekler” de­mişti. Jagland’ın gerek Eps­tein ile gerekse de Rusya ile böyle bir bağlantısı olduğunu bilseydim ona kesinlikle Eps­tein ile ilgili sorular sorardım.

Epstein yazışmalarda ay­rıca 2017’de vefat eden Rus­ya’nın Birleşmiş Milletler Bü­yükelçisi Vitaly Churkin ile de Trump hakkında konuştu­ğunu belirtiyor ve şöyle de­vam ediyor:

“Churkin harikaydı! Ko­nuşmalarımızdan sonra Trump’ı anladı. Bu karmaşık bir şey değil. Bir şey elde et­mek için görülmesi gerekiyor, bu kadar basit.”

3 Avrupalı liderlerle ilişkileri

Epstein, iş ortakları ve ar­kadaşlarıyla yaptığı birçok yazışmada, siyaset, medya, teknoloji ve dışişleri alan­larında güçlü isimlerle olan ilişkilerini böbürlenerek an­latıyor.

2018 yılında Trump’ın eski Baş Danışmanı Steve Bannon ile yaptığı bir yazışmada Eps­tein, Bannon’ın Avrupa’da se­kiz ila on gün geçirmesini tav­siye ediyor ve şöyle diyor: “Si­zin için bire bir görüşmeler ayarlayabileceğimiz birçok ülke lideri var” diyor.

Epstein, “Burada oynamak istiyorsanız, zaman ayırma­nız gerekecek, uzaktan Avru­pa olmaz” diye yazıyor.

4 Epstein ve Hollywood ünlülerinin ilişkileri

Epstein’ın tavsiye almak için başvurduğu karakterler arasında, adı cinsel taciz id­dialarıyla anılan Yönetmen Woody Allen’ın ailesi de yer alıyor.

Epstein, bir e-postada, Bill Clinton yönetimi sırasında CIA’yı yöneten James Wool­sey’in, Allen’ın daha sonraki yıllarda eşi olan evlatlık kı­zı Soon-Yi Previn ile birlik­te Trump’ın 2016 başkanlık kampanyasına danışman ola­rak katıldığına dair bir haber makalesini paylaşıyor. Pre­vin, Epstein’ın gönderdiği e-postayı, “Woody bunun bir anlamı olmadığını söyledi” diye yanıtlıyor.