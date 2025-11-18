Epstein belgelerinde gözden kaçanlar
Çocuklara yönelik cinsel taciz ve cinsel istismar suçlarından dolayı mahkûm edildikten sonra 2019’ta cezaevinde ölü bulunan Amerikalı suçlu Jeffrey Epstein ile ilgili yeni yayınlanan 20 bin sayfadan fazla e-posta, geçen hafta tüm dünyada manşetlere oturdu. Epstein dosyalarının tamamı henüz açıklanmadı. Ancak yayınlanan belgeler içinde Demokrat Partililer tarafından kamuoyuna açıklanan yazışmalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Epstein’ın suçları hakkında kamuoyuna açıkladığından daha fazla bilgiye sahip olabileceğini gösterdi.
Kamuoyu doğal olarak daha çok Trump hakkındaki yazışmalara odaklanırken, şu ana kadar yayınlanmış belgeler içinde basına çok yansımasa da başka önemli bilgi ve iddiaların da yer aldığını görüyoruz. Kamuoyunun haberdar olması açısından bunlardan bazılarını şu şekilde özetlemek istiyorum:
1 Epstein, Trump’a “manyak” diyor
2019 yılında 66 yaşında hapishanede ölen Epstein, 2017 yılında yazdığı bir e-postada “Çok kötü insanlarla tanıştım. Hiçbiri Trump kadar kötü değildi. Vücudunda tek bir iyi hücre bile yoktu” diye yazmış. Başka diğer mesajlarda ise Epstein, Trump’ı “erken demans” belirtileri gösteren bir “manyak” olarak tanımladı.
2 Epstein’ın dış politika bağlantıları
Yazışmalar, Epstein’ın zaman zaman ABD dış politikasına müdahil olduğunu ve kendi uluslararası bağlantılarını kullandığını ortaya koyuyor. Trump’ın 2018’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili görüşme öncesinde Epstein, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’a, Trump hakkında kendi görüşlerini almasını öneriyor.
Epstein, o dönemde Avrupa Konseyi’nin başkanlığını yürüten Norveç’in eski başbakanı Thorbjorn Jagland’a gönderdiği bir e-postada, “Lavrov’un benimle konuşarak Trump hakkında fikir edinebileceğini Putin’e önerebilirsiniz” diye yazıyor.
Çok ilginçtir, aynı tarihlerde, Şubat 2018’de ben de Thorbjorn Jagland ile özel bir röportaj yapmıştım. Jagland, röportajda Türkiye ve Avrupa hakkında konuşmuştu. Rusya ile olan bağlantılarından hiç bahsetmeden, Türkiye’nin Avrupa ülkesi olmaktan gurur duyması gerektiğini söylemişti: “Avrupa Konseyi gibi bir hukuki alan içerisinde yer almak Türkiye için yük değil, güven kaynağıdır. Türkiye’yi uzağa itmek isteyen Avrupalılar da eğer bu gerçekleşirse Avrupa’nın şimdikinden çok daha büyük problemlere sahip olacağını görecekler” demişti. Jagland’ın gerek Epstein ile gerekse de Rusya ile böyle bir bağlantısı olduğunu bilseydim ona kesinlikle Epstein ile ilgili sorular sorardım.
Epstein yazışmalarda ayrıca 2017’de vefat eden Rusya’nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vitaly Churkin ile de Trump hakkında konuştuğunu belirtiyor ve şöyle devam ediyor:
“Churkin harikaydı! Konuşmalarımızdan sonra Trump’ı anladı. Bu karmaşık bir şey değil. Bir şey elde etmek için görülmesi gerekiyor, bu kadar basit.”
3 Avrupalı liderlerle ilişkileri
Epstein, iş ortakları ve arkadaşlarıyla yaptığı birçok yazışmada, siyaset, medya, teknoloji ve dışişleri alanlarında güçlü isimlerle olan ilişkilerini böbürlenerek anlatıyor.
2018 yılında Trump’ın eski Baş Danışmanı Steve Bannon ile yaptığı bir yazışmada Epstein, Bannon’ın Avrupa’da sekiz ila on gün geçirmesini tavsiye ediyor ve şöyle diyor: “Sizin için bire bir görüşmeler ayarlayabileceğimiz birçok ülke lideri var” diyor.
Epstein, “Burada oynamak istiyorsanız, zaman ayırmanız gerekecek, uzaktan Avrupa olmaz” diye yazıyor.
4 Epstein ve Hollywood ünlülerinin ilişkileri
Epstein’ın tavsiye almak için başvurduğu karakterler arasında, adı cinsel taciz iddialarıyla anılan Yönetmen Woody Allen’ın ailesi de yer alıyor.
Epstein, bir e-postada, Bill Clinton yönetimi sırasında CIA’yı yöneten James Woolsey’in, Allen’ın daha sonraki yıllarda eşi olan evlatlık kızı Soon-Yi Previn ile birlikte Trump’ın 2016 başkanlık kampanyasına danışman olarak katıldığına dair bir haber makalesini paylaşıyor. Previn, Epstein’ın gönderdiği e-postayı, “Woody bunun bir anlamı olmadığını söyledi” diye yanıtlıyor.
