Epstein dosyalarında akla gelmeyecek isimler

Amerikalı pedofil Epstein ile ilgili açıklanan 3 milyon belgede, Türk kamuoyunun yakından tanıdığı enteresan kişilerin de isimleri geçiyor. Örneğin Türkiye’ye sık gelip giden eski Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, akademide iyi tanınan Profesör Noam Chomsky, kişisel gelişim gurusu Deepak Chopra bunlardan bazıları…

Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından 30 Ocak’ta ya­yınlanan, Amerikalı pe­dofil ve küresel suç örgütü lideri Jeffrey Epstein ile ilgili 3 milyon­dan fazla belge (fotoğraf, e-posta, video), dünyayı yönetenler ara­sında organize bir suç ve tecavüz çetesinin olduğunu ortaya çıkar­dı. Küresel elitlerin karanlık ça­lışma biçimini ortaya çıkaran bel­gelerde adı geçen isimler, artık en akla gelmeyecek, en kondurama­yacağımız insanlara kadar geldi.

Milyonlarca sayfalık e-posta, takvim kaydı ve fotoğraf, bir siste­min — gücün, paranın ve statünün iç içe geçtiği bir dünyanın — acı­masızca nasıl kendilerine her tür­lü iğrenç suçu işlemeyi hak gör­düklerini gösteriyor.

Epstein, sıradan bir suçlu de­ğildi; o, gücün karanlık bir aracıy­dı. Finansın, siyasetin, kraliyet çevrelerinin ve teknoloji serma­yesinin kesiştiği bir düğüm nok­tasında duruyordu. Dosyalardaki yazışmalar, bu isimlerin aynı da­vetlerde, aynı adalarda, aynı ara­cılar etrafında nasıl döndüğünü gösteriyor. Güçlüler birbirini ko­ruyan kapalı bir ekosistem kur­muşlar ve bu sistemde çocuklara karşı en iğrenç ve en kötü insanlık suçlarını işlemişler.

Bu isimler arasında kimler yok ki? Dilerseniz önce Esptein’in ya­kın çevresine bir göz atalım:

Ghislai­ne Maxwell: Sevgilisi Maxwell ile Epstein'in ya­kınlığı 1990'la­ra kadar uzanıyor­du. Reşit olmamış kız ço­cuklarını ve genç kadınları işe almada önemli bir rol oynadı.

Jean-Luc Brunel: Fransız manken ajansının sahibi, 2004 yılında Epste­in tarafından finanse edil­di ve MC2 Model Manage­ment'ı kurdu. Birçok kurban, Brunel'in Epstein için kızları işe almaya yardım ettiğini ifade et­ti. O da 2022'de, yargılanmadan önce Paris'teki La Sante Hapis­hanesi'ndeki hücresinde intihar ederek öldü.

Darren Indyke: Epstein'ın kişisel avukatı, Epstein'ın mali iş­lerinin iç işleyişinde yer aldı. Eps­tein'ın vasiyetinde 50 milyon do­lar almaya hak kazandığı belirtildi.

Richard Kahn: Epstein'ın muhasebecisi, Indyke ile birlik­te Epstein'ın mirasının eş yürü­tücüsü olarak görev yaptı. Kahn, Epstein'ın vasiyetinde 25 milyon dolar almaya hak kazandı.

Harry Beller: Epstein'ın mali danışmanı, Epstein'ın ma­li hayatının en hassas kısımlarını yöneten sıkı sıkıya bağlı bir eki­bin parçası olarak Kahn'ın yöne­timinde çalışıyordu.

Lesley Groff: Savcılar 2007 yılında suçla­maya hazırlan­dıkları üç kişisel asistanından biriy­di. Mağdurlar, onun in­san ticareti operasyonunun seya­hat ve lojistik koordinasyonuna yardım ettiğini iddia etti.

Belgede, Epstein'ın diğer bazı çalışanları ve iş ortakları da lis­telendi, ancak bu isimler sansür­lendi. Örneğin tekstil devi Victo­ria's Secret'ın eski CEO'su, Ame­rikalı milyarder iş adamı Les Wexner, , uzun süredir öne çıkan bir başka isimdi. Yıllar boyunca Epstein'ın en önemli mali des­tekçisiydi ve Epstein'ın vekalet­namesine sahipti.

Dosyalarda başka kimlerin adı geçiyor?

Dosyalarda Kraliyet aileleri, üst düzey politikacılar ve teknoloji devlerinden oluşan elit çevrelerin isimleri yer alıyor. O isimlerden bazıları şu şekilde:

Donald Trump: ABD Başkanı Trump’ın, dosyalarda yaklaşık 4 bin kez adı geçiyor. Trump, Epstein ile ilgili herhangi bir suçu reddetti ve Epstein ile ilişkisini yıllar önce kestiğini söyledi.

Andrew Mountbatten- Windsor: İngiltere Kralı Charles'ın küçük kardeşi Prens Andrew, geçen yıl Ekim ayında kraliyet unvanından mahrum bırakıldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mountbatten-Windsor'un bu ayın başlarında ABD Kongre Komitesi önünde ifade vermesini istedi.

Peter Mandelson: İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi olan Mandelson, belgelerde ismiin geçmesi nedeniyle geçen hafta İngiltere İşçi Partisi'nden istifa etti.

Mette-Marit Hoiby: Norveç veliaht prensleri, Epstein'ın 2008'deki mahkumiyetinden sonra onunla e-posta alışverişinde bulundu.

Ehud Barak: Eski İsrail başbakanı Barak’ın, Epstein'ın mahkumiyetinden sonra onunla yazıştığına dair kanıtlar içeren birçok belgede adı geçiyor. 2017'deki bir yazışmada, Barak'ın Epstein'ın New York'taki evinde kalma planları görülüyor. Barak, Epstein ile etkileşimlerini kabul etti, ancak hiçbir zaman uygunsuz davranışlarda bulunmadığını söyledi.

Bill Gates: Microsoft'un kurucu ortağı olan Bill Gates’e ait 2013 yılına ait çok sayıda e-posta bulunuyor.

Bill Clinton: Epstein dosyalarında eski ABD başkanının dikkat çeken fotoğrafları bulunuyor.

Elon Musk: Belgeler, teknoloji milyarderi ile Epstein arasında 2012 yılına ait e-postaları ortaya koyuyor, ancak Musk, Epstein'ın adasına hiç gitmediğini söylüyor.

Richard Branson: İngiliz girişimci ve Virgin Group'un kurucu ortağı Branson’ıın adı yüzlerce dosyada yer alıyor. Ancak Branson, görüşmelerinin grup ve iş ortamlarıyla sınırlı olduğunu savunuyor.

Sarah Ferguson: Prens Andrew’ın “Fergie” olarak bilinen eski eşinin adı birçok e-postada geçiyor.

Steve Bannon: Trump'ın eski baş danışmanı, çoğunlukla 2018 ve 2019 yılları arasında Epstein ile arasında binlerce mesajlaşma görünüyor.

Howard Lutnick: Milyarder iş adamı ve şu anda ABD Ticaret Bakanlığı sekreteri olan Lutnick, ailesiyle birlikte Little Saint James'te Epstein'ı ziyaret etmeyi planlamış.

Noam Chomsky: Amerikalı akademisyen ve entelektüel olarak bilinen Chomsky’nin birçok belgede adı geçiyor. Bazı belgelerde, Epstein'a yöneltilen suçlarla ilgili basın danışmanlığı yaptığı öne sürülüyor.

Deepak Chopra: Dünyaca ünlü kişisel gelişim gurusu olarak bilinen Chopra’nın, Epstein ile 2008'deki mahkumiyetinden sonra da iletişim kurduğunu gösteren belgeler bulunuyor.

Ariane de Rothschild: Edmond de Rothschild Group'un başkanı, Epstein'ın 2019'daki tutuklanmasından önce New York ve Paris'te onunla birçok kez görüştü.

Miroslav Lajcak: Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı, dışişleri bakanı olduğu 2018 yılına ait genç kızlarla ilgili e-postalar ortaya çıktıktan sonra istifa etti.

Sergey Brin: Google'ın kurucu ortağı, Epstein'ın adasını ziyaret etti ve Epstein'ın New York'taki evini ziyaret etme planları yaptı.

Thorbjorn Jagland: Norveç'in eski başbakanı, Epstein ile yaptığı e-posta yazışmaları nedeniyle yolsuzluk suçundan cezai soruşturmaya tabi tutuluyor.

Epstein belgelerinde adı geçen diğer ünlü isimlerden bazıları şunlar:

Palantir'in kurucu ortağı Peter Thiel, ABD Başkanı Bill Clinton'ın eski Hazine Bakanı Larry Summers, New York Giants'ın ortaklarından Steve Tisch, eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang ve 2016 yılında Pyrtanee LLC şirketinde Epstein ile ortaklık kuran kızı Caroline Lang, Dünya Ekonomik Forumu CEO'su Borge Brende, Norveç'in eski Ürdün ve Irak Büyükelçisi Mona Juul, Juul'un eşi Terje Rod-Larsen, ABD Başkanı Trump’ın eşi Melania Trump hakkında yeni çekilen belgeselin yönetmeni Brett Ratner.