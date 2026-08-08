‘Epstein sınıfı’ vergi cennetlerinde doğdu
BROOKE HARRINGTON
Dartmouth College- Sosyoloji Profesörü
Jeffrey Epstein ve ortaklarının cezasızlığı, offshore finans sisteminin kolaylaştırdığı sınırsız servet yoğunlaşmasının öngörülebilir sonucudur. Aşırı ekonomik eşitsizlik kaçınılmaz olarak siyasi eşitsizlik yaratır ve bu da ayrıcalıklı azlığın en temel ahlaki normlardan bile muaf tutulmasına yol açabilir. Geçtiğimiz on yıl, Amerikalılara uzun zamandır gizli kalan zengin elitler ağlarına olağanüstü canlı bir bakış sundu. Komplo teorisyenleri ve magazin dergileri tarafından sevilen zenginlerin ve ünlülerin güçlü bağlantılar kurduğu, ayrıcalıkları paylaştığı ve servet ile nüfuz biriktirdiği gizli sistemler, efsane yaratık Kocaayak’a benziyordu: Yani nadiren görülüyordu, sürekli araştırılıyordu ve yaygın olarak var olmadığına inanılırdı. Ancak son on yılda, sanki Kocaayak ara sıra ormandan çıkıp aramızda dolaşır oldu.
Vergiden muaf gizli offshore sistemi
Trump'ın siyasi yükselişi, “broligarşların” (servet ve güç sahibi finans milyarderlerinin) seçim politikasını kendi lehlerine şekillendirme çabalarını da ortaya koydu. 2024 seçim döngüsünde, Trump'ın ikinci başkanlığını ortaya çıkardı ve hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da Cumhuriyetçi çoğunluklar sağladı, sadece 100 ultra zengin aile 2,6 milyar dolar harcadı. Trump'ın yemin töreninde demokrasinin müstehcen sapkınlığı; Jeff Bezos, Elon Musk ve Mark Zuckerberg gibi broligarşların ön sıralarda yer aldığı ve seçilmiş temsilcilerin arka planda kaldığı açıkça görüldü.
Tüm bunlar yaşanırken, dünya aynı zamanda bu elitlerin büyük servetlerini vergi otoritelerinden ve daha geniş anlamda hukukun üstünlüğünden gizlemesini sağlayan gizli offshore sistemine de bir bakış attı. Nisan 2016'da, sözde Panama Belgeleri sızıntısı, dünyanın aşırı zenginlerine ait 11,5 milyondan fazla finansal ve hukuki kayıtları ortaya çıkardı. Bunu ek sızıntılar izledi: 2017'de Paradise Papers ve 2021'de Pandora Papers.
Ancak bu bomba gibi açıklamalar, olaya dahil olanlar için tam hesap verebilirlikle takip edilmedi, sistematik reform ise hiç mümkün değildi. Offshore finansal sistemi kötüye kullanmakla ifşa edilenlere karşı neredeyse hiç kovuşturma yoktu, mahkumiyete gerek görülmemişti. Bu, elit ağların tanımlayıcı özelliği olan cezasızlık duygusunu pekiştirdi. Aşırı zenginler, çoğu zaman yasa dışı davranışlarının yasal veya sosyal sonuçlarından kaçınma konusunda o kadar eminler ki geçmişin takdir yetkisini giderek daha fazla terk ettiler.
Eşi benzeri görülmemiş servet yaratımı
Bu ahlak yoksunu elitize yaklaşımın başlıca simgesi ise Trump'ın uzun zamandır dostu olan ve tarihe en nefret edilen elit ağlardan biri olarak geçecek olan “Jeffrey Epstein”den başkası olamazdı pek tabi. Epstein'ın ağı, Avrupa ve Orta Doğu kraliyet ailesini, Amerikalı endüstri, sanat ve akademinin önde gelen isimlerini ve teknoloji sektöründen uzun bir CEO listesini içeriyordu. Epstein aracılığıyla bu figürler birbirleriyle iyilikler, finans, tavsiye ve hatta ulusal sırlar alışverişinde bulundular. Ağının etkisini ve değerini artırmak için Epstein, toplumun bağımlı olduğu kurumlarla da ilişkiler kurdu; bankalar, hastaneler, üniversiteler ve kitap yayıncılarına kadar etkisini genişletti.
Üniversite diploması olmayan Epstein'ın, milyarderlere "finans doktoru" olarak çalıştığını iddia ettiğini ve onlara "vergi optimizasyonu stratejileri" olarak bilinen yöntemler konusunda tavsiyede bulunduğunu öğrenince birçok kişi şaşırabilir. Epstein hikayesi birçok açıdan bir offshore finans hikayesidir. Epstein'in vergi minimasyon işinden elde ettiği gelirleri sadece offshore finansman bölgesinin ortasında Karayipler adası satın almak için kullanmadı. Aynı zamanda Epstein'ın yerel yetkililere suç kanıtlarıyla karşılaştıklarında göz yummamaları için para vermesi de klasik bir offshore finansman manevrasıdır.
Offshore finansal sistem, ayrıcalıklı bir azınlığın hukukun üstünlüğünden seçici olarak çekilmesini temsil eder. Sistem sayesinde sapkın elitler mülkiyet hakları ve sözleşmelerinin uygulanması gibi haklarını korumuş olur. Bir şeyi bedava almak ise oyunun amacıdır. Elitler, çoğunluk fakirleri vergi yükünün altına koyarak, bir sonsuzluk sarmalının esiri yaparlar. Eşi benzeri görülmemiş servet yaratımı ile sınırsız servet yoğunlaşması birleştiğinde ise Epstein tarzı vergi memurları sayesinde ABD'de gördüğümüz devleti ele geçirme ve sosyal çöküşün artışına tanıklık ediyoruz.
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