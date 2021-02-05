Er-Bakır adlı bir dünya kuruluşu

Er-Bakır: Bakırcılıktan bir dünya şirketine... Her şey, 1924 doğumlu Ahmet Nuri Erikoğlu’nun yaptığı işte doğru soruları sormasıyla başladı…

Ahmet Nuri Erikoğlu, 1924 yılında Denizli’de doğdu. Ortaokula kadar okuyup, Kaleiçi Bakırcılar Çarşısı’nda dövmecilik yaparak iş hayatına atılıyor. Ne istenirse yapması ile tanınınca, “Nuri yaparsa işte böyle yapar” denilmeye başlanıyor.

Kaleiçi, esnafa dar gelmeye başlayınca, Denizli 1.Sanayi Sitesinin kurucuları arasında yer alıyor. 1954 yılında Almanya’ya okumaya gönderdiği kayınbiraderi Mehmet Ergür mühendis olarak yurda dönünce, birlikte iş yapmaya karar veriyor.

Nuri Bey o günler için “O mühendisti, işin teknik kısmını biliyordu, ben de sanat konusunda ustaydım. Kısa sürede İstanbul’da bakır elektrolit tesisi kurduk” diye anlatıyor. 1. Sanayi Sitesi’ndeki yerlerine sığmaz olunca, Ergür’ün bulunduğu yeni yere geçiyorlar ve 1965’te levha bakır üretimine başlıyorlar. ”İşimiz bakırcılık, bakırı bir de tel haline getirsek…” diye düşünüp, yeni bir alana giriyorlar. Sonrasını Nuri beyin anlatımından dinleyelim:

“Tel yapmaya başladıktan sonra baktık ki, İzmir’de bizden tel alanlar, üzerini plastikle kaplayıp kablo olarak birkaç gün içinde Denizli’de piyasaya sürüyorlar. Bunu görünce, ‘Biz bakır teli yapıyoruz. Bunun bir eksiği plastikle kaplama, onu da biz yapalım’ diyerek, Salih Ergin ve Mehmet Ergür’le birlikte Ergür Kablo’yu kurduk."

Bu ortaklık demir haddeciliğine de başlıyor. İlk hadde makinesini Denizli’de yaptırıyorlar. Denizli’de haddecinin olmadığı bir zamandan söz ediyoruz. Zaman içinde “Er” ile başlayan firma adlarının sayısı 16’ya çıkıyor.

Gelinen nokta şirketleri Erbakır, İSO 500’de ilk 20 arasında yer alan büyüklüğe ulaştı. ABD’de kurdukları üretim tesisi, “En Büyük Türk Girişim” unvanına sahip. Yıllık ihracatları ise 800 milyon dolar düzeyinde.

Erikoğlu, eğitim ve sosyal alanlarda da önemli çalışmalara imza attı. Yok koşullar içeren bir Denizli’de Nuri beyin bu yatırımcı kişiliği, genç yatırımcılar için çok yönlü dersler içeriyor. Erbakır’ın Müjdat Keçeci döneminde bir dünya şirketi konumuna gelmesi, bize kurumsallaşmanın önemini anlatıyor.

GÜNÜN NOTU:

Yatırımcıların hayatında artık “GameStop”, “yaşasın gümüş” dönemleri var. Kapitalizm yıkılmıyor ama spekülasyonculuk her alanda kol geziyor.