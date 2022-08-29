Erbil Aşkan: Sürdürülebilirlik stratejimizin merkezinde

Bonna Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erbil Aşkan ile sürdürülebilirlik üzerine

Çocukluğumdan bu yana seramik ve seramik ailesinin bir üyesi olan porselen ürünler ilgimi çeker. Annemden kalanları antika camlı vitrinimizde yıllardır saklıyorum. Çok özel günlerde kullanıyor, sonra yine sergilendiği raflara yerleştiriyoruz. Ne zaman Topkapı Sarayı Müzesi’ne gitsem porselen koleksiyonunun bulunduğu vitrinlerin önünde dakikalarca duruyor, onları inceliyorum. Tamamen topraktan yapılan doğal bir maddeden söz ediyorum. Hammaddesi kil olduğundan organik bir üründen.

Çin'de Tang Hanedanlığı döneminde (M.S. 618-907) keşfedildiği söyleniyor. Bu porselenlerin Avrupa'ya 1295 yılında Venedikli gezgin Marco Polo tarafından götürüldüğü düşünülüyor. Portekizliler ona Latince “Porcella” adını takmışlar, porselen ismi oradan geliyormuş.

Topraktan üretilen her şey gibi porselen de benim için çok değerli. Geçtiğimiz günlerde porselen markası Bonna’nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erbil Aşkan’la tanıştım. Tabii porselenle ilgili birçok soru sordum. Bir söyleşi yapmak istediğimi söyledim. Konuşmamızda söylediği bir cümleden yola çıkmak istiyordum: “Sürdürülebilirlik bizim stratejimizin merkezinde bir konu.”

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Contemporary Istanbul 17. Edisyon’da 558 sanatçının bin 476 eseri sergilenecek

Contemporary Istanbul, 17-18 Eylül Ön İzleme, 19-22 Eylül Genel Ziyaret tarihlerinde dünyanın dört bir yanından 66 çağdaş sanat galerisi ve inisiyatiflerin temsil ettiği sanatçıların eserlerine Akbank ana partnerliğinde ev sahipliği yapıyor. Haliç’te yer alan Tersane Istanbul’un tarihi mimarisinde gerçekleşecek fuar 558 sanatçının bin 476 eserini izleyicilerle buluşturacak.

22 farklı ülkeden katılacak galeriler arasında 193 Galeri, Paris; Hestia, Belgrad; Wadström Tönnheim, Marbella, Malmö; Dedicace, Tiflis; Mucciaccia Contemporary, Roma ilk kez Contemporary Istanbul’da yer alacak. Contemporary Istanbul aynı zamanda Türkiye’de yükselen farklı çağdaş sanat girişimleri Are Projects, Antalya; Baksı Müzesi, Bayburt; İmalat-hane, Bursa; Kvareli Foundation for Contemporary Art, Tiflis, Loading Art Space, Diyarbakır; Noks Art Space, Istanbul; OMM, Eskişehir; Viable, Istanbul ve Video-Ist, Balıkesir’e de ev sahipliği yapacak.

Siemens Türkiye Opera Yarışması pandemi arasından sonra yeniden sanat severlerle

Türkiye’deki opera sanatçılarını dünya sahneleri ile tanıştırmak amacıyla 1998 yılından bu yana düzenlenen Siemens Türkiye Opera Yarışması, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından tekrar sanat severlerle buluşuyor. Bu yıl ilk kez hibrit olarak gerçekleşecek yarışmanın online olarak alınacak başvuru süreci 5 Eylül itibariyle başlayacak. 14 Eylül’e kadar devam edecek olan başvuruların ardından online ön elemeler sonrasında, 26- 27 Eylül tarihleri arasında yarı final ve final gerçekleştirilecek. Son beşe kalan yarışmacılar arasından seçilecek ilk üç isim ise yarışmanın galasının yapılacağı 28 Eylül akşamı duyurulacak.

Büyük Zafer’in 100’üncü yılında İş Bankası müzeleri bugün açık

İstanbul Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle 29 Ağustos Pazartesi günü de ziyaret edilebilecek.

Pera Müzesi'nden yeni yayın: Ağırlık ve Ölçü Sanatı

Pera Müzesi, Ağırlık ve Ölçü Sanatı adlı koleksiyon sergisinin kataloğunu okurlarla buluşturdu. Anadolu’da kullanılan ağırlık ve ölçü aletlerinin tarihsel gelişimi kadar, farklı uygarlıkların ekonomik ve sosyo-kültürel dinamiklerine de ışık tutan yayın, Pera Müzesi Artshop’un yanı sıra kitabevleri ve online platformlarda satışa sunuluyor.

Funoli’den sağlık dostu yüksek polifenollü zeytinyağı

Güney Ege zeytinyağlarının yoğun tadını sevenler için Funoli, iksir niteliğinde yüksek polifenollü iki çeşit zeytinyağı üretti. Funoli, İclal Arcak ve Tolga Erkök’ün kaliteli zeytinyağı üretme idealiyle İspanya’dan zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı üretimi üzerine aldıkları eğitimlerin ardından kuruldu. Bu yolda kendi zeytinlerinin yanı sıra bölgenin farklı zeytinliklerinden seçerek işledikleri zeytinlerle; erken hasat, soğuk sıkım, yüzde 0,2 asit ve yüksek polifenollü iki özel zeytinyağı ürettiler: Funoli Premium Şenköy Organik ve Funoli Premium Yüksek Polifenollü Göldere.