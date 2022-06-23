Erciyes Anadolu Holding, altı yılda yüzde 444,8 büyüdü

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, TMSF tarafından yönetilen holdingin ISO-500 değerlendirmesinde üst sıralarda yer alan 6 şirketinin başarısıyla başlayan daha sonra holdingin beş yıllık değerlendirmesi ve kamuoyunda iki Kayseri muhalefet partisi milletvekillerinin eleştirisi ve ithamlarını iki saat süren basın toplantısıyla yanıtladı. Ertekin, sözlerine “4.5 yıldır içinizde yaşayan ve kendini Kayserili olarak hisseden biri olarak, 14 bin kişinin alın terinin, çabasının ve başarısının sözcüsü olarak karşınızdayım. Sadece holding çatısı altındaki şirketler değil, fasoncular ve tedarikçiler de bizim paydaşlarımız. Üretimi içe dönük tutmayıp, ihracata yönelen şirketlere de önemli katkı veriyoruz. 2020 yılında 13 milyar 644 milyon olan ciromuz yüzde 52,8’lik artış ile 2021 yılı sonunda 20 milyar 852 milyon TL’ye, net karımız ise 1 milyar 633 milyon TL’den 2 milyar 652 milyon TL’ye yükselttik. Grubumuzun 2020 yılında 388 milyon dolar olan ihracatı yüzde 30,2’lik artışla 505 milyon dolara yükseldi. Bunun yanında 2020 yılında devletimize ödenen vergilerimiz 899 milyon TL’den yüzde 76’lık bir artışla 2021 yılsonunda 1 milyar 584 milyon TL’ye ulaştı’’ diyerek başladı. Daha sonra mobilya, tekstil, kimya, kablo, demir-çelik ve enerji alanlarındaki yatırımlarını anlattı. Şirketlerin faaliyetlerini dile getirirken, İstikbal, Bellona, Mondi için, “Türkiye’de mobilya deyince akla biz geliriz. Mobilya ihracımız AB ve Amerika’ya hızlandı’’ diyen Alpaslan Baki Ertekin,140 ülkeye ihracat yapan HES kabloda, hurda bakır kullanımıyla 140 milyon doların ülkemizde kaldığına parantez açtı. Bu arada, Boydak Holding’den kalan Lifos Havacılık adı altında hizmet veren uçağın da satıldığına dikkati çekti. Ertekin, holdingin 2016-2022 yılları arasında yüzde 444,8 büyüdüğünü müjdeledi. Her gün Kayseri’deki şirketlerden 550 kamyon ve TIR’ın yola çıktığını belirterek, buna karşın lojistik konusunda ürünlerini taşıyacak araç bulamadıklarından yakınan Ertekin’in, bu sorun nedeniyle ürettikleri malların yüzde 13’nün gönderiminin bir sonraki güne ertelendiğini belirtti. Sonrasında, laf döndü dolaştı, Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile Dursun Ataş’ın TBMM kürsüsünden yaptıkları konuşmalar ve medyaya yansıyan iddialara geldi. Ertekin, örnekler ve belgelerle zaman zaman da öfkeyle, bunların doğru olmadığını, ispatlamaları halinde görevinden ayrılacağını, yardımlar ve Kayserispor’un sponsorluğuna uzanan sosyal sorumlulukla ilgili bilgiler verdi. Ertekin, kürsü hâkimiyeti ve salonda bulunan holdingdeki çalışanlarıyla zaman zaman kürsüden diyaloga girerek, “Bu haksız eleştiriler, iddia boyutunu aşıp, hukuki boyutlara ulaştı. Onlar milletvekiliyse, ben cumhurum, milletin ta kendisiyim. Bu sözlere yanıt vermezsem, 14 bin çalışanımızın, büyük ailemizin vebali, hakkı, hukuku omuzlarımda kalır” dedi. Ertekin, bir soru üzerine de, “Kayseri’den kesinlikle milletvekili adayı filan değilim. Günler ne getirir, ne götürür onu bilemem. Kendime bir set çekemem” diyerek, 2 saatlik basın toplantısını sona erdirdi.

Gördüğümüz, anladığımız kadarıyla Erciyes Anadolu Holding, beyaz yakalıları, çeşitli sektörlere öncülük yapan, ülkemize 505 milyon dolar gibi gerçekten önemli bir katkı sağlayan, 14 bin çalışanıyla, alınacak kararla tüm şirketleri ayakları üzerinde durabilen ve her an satışa çıkmaya hazır görünüyor.