Erciyes Anadolu Holding’den çalışanlarına rekor zam

Erciyes Anadolu Holding’de yaklaşık 10 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle birlikte çalışanların ücretlerine yüzde 60, sosyal haklarına ise yüzde 84 oranında, Türkiye ortalamasının üstünde, toplu sözleşmede rekor sayılabilecek ölçütte zam yapıldı. Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, şirketin bu yıl 21 milyar lira ciro yaptığını, 505 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ve 2 milyar 600 milyon lira net kar ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Holding olarak elde ettiğimiz geliri, holdingimizin büyümesi için çaba gösteren, alın teri döken çalışanlarımızla paylaşıyoruz. Birlikte çalışarak ve üreterek başarılarla geçirdiğimiz bir yılın ardından toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde herkesin memnuniyet duyacağı bir karara vardık. Yapılan zam pazarlığının sonunda işçilerimiz kazandı. Hayatta iki şeyden çok korkarım. Biri kul hakkına girmek ve diğeri de Allah’ın rızası olmayan bir işin parçası olmak. Toplu iş sözleşmelerini de ciddi manada kul hakkı olarak görürüm. Buralar bizlere emanet ve işçi arkadaşlarımızın bilek gücüyle buraları yönetiyoruz. Gelinen noktada bugün imzalanan toplu iş sözleşmesinin kul hakkını gözeten bir noktada olduğunun gururuyla bu imzayı attık.” Ertekin, sektöründe her biri dünya markası haline gelen şirketleri zirveye taşıyan, ihracat rekoru kıran çalışanlara takdir dolu sözler sarf ederek, geleceğe yönelik mesajlar verdi.

CEO Ertekin, Türkiye ortalamasının üstünde zam yaptıkları toplu sözleşme sonrası kendilerine yönetilen; Kayseri OSB’deki diğer firmalara göre çıtayı çok fazla yükselttikleri yolundaki eleştirilere ve çatlak seslere katılmadığını belirterek, şöyle konuştu: “Holding olarak işçimizin alın terinin karşılığını vermekle kalmayıp, sosyal sorumluluk çerçevesinde de kültür, spor ve benzeri sosyal yardımları da yapıyoruz. Bir anlamda holding olarak kazancımızın 40’da birini işçilerimize veriyoruz. Holding bünyesinde birbirleriyle adeta yarışan şirket çalışanlarına bu yıl en dipte yüzde 60, ücret ve kıdem zammı olarak yüzde 56, sosyal yardımlar olarak yüzde 84, bayram harçlıklarına ise yüzde 100'ün üzerinde zam yaptık. Ramazan iaşe tutarına yüzde 100'ün üzerinde zam yaparken, 8 kalem olan erzak yardımını 12 kaleme çıkardık. Gece vardiyasına yüzde 5 zam yaptık. Çalışanlarımız, markalarımızdan yapacakları alışverişlerde ise yüzde 20 net indirimden yararlanacak.”



Alpaslan Baki Ertekin, yaklaşık 10 bin işçi ve beyaz yakalıların toplu sözleşme ile iyileştirilen ücretlerinin Kayseri ekonomisine olumlu şekilde yansıyacağına da dikkat çekti. TMSF çatısı altında kayyumla yönetilmesine karşın ihracatta ve karlılıkla rekora koşan Erciyes Anadolu Holding’de çalışanların alın terinin karşılığı olan yeni toplu sözleşmenin, 2021 yılını karla kapatan, ihracatta önemli rakamlara ulaşan diğer firmalara da örnek olmasını diliyorum. Darısı özel sektördeki diğer şirketlerde çalışan emekçilerin başına…