Erdoğan: 29 Mayıs’ta İstanbul’un fethini Atatürk Havalimanı’nda kutlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SADAT’la ilgili olarak muhalefetten gelen açıklamalara Meclis Grup toplantısında “Hakikatle, akılla, mantıkla ilgisi olmayan bir SADAT tantanası çıkardılar. SADAT, TSK’dan emekli bir grup subayın savunma alanında danışmanlık hizmeti vermek için kurdukları şirkettir. 2018 yılında bir partinin genel başkanı hanımefendi çeşitli yerlerde silahlı kamplar kurulduğu iddiasını dile getirmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı bunun yalan olduğunu ortaya koymuştu. CHP'nin başındaki zat, SADAT’ın önüne gidip benzer zırvaları ifade etmiştir. Masum bir gündem oluşturma çabası değil. SADAT’ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam olmadığı halde, bunun adeta darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar terbiyesizleşiyor. Hiçbir alakam olmadığı halde, bizim kullandığımız bir darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı, Atatürk Havalimanı tartışmalarına ilişkin olarak “Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil, bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir. Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı” dedi.

Cumhurbaşkanı 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethini Atatürk Hava Limanı’nda kutlayacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’nun genişlemesi ve İsveç’ten iadesi istenen teröristlere ilişkin “Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz” dedi. Erdoğan, “NATO'nun genişlemesi, bizim için hassasiyetlerimize gösterilecek saygı oranında anlamlıdır“ diye konuştu.

Akşener: İsminden rahatsız olanlara inat Atatürk’ü anmaya devam edeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençlerin katılımıyla gerçekleştirdiği Meclis Grup toplantısında, “Bizler; bırakın anmayı, Atatürk’ün isminden bile rahatsız olanlara inat, O’nu anmaya devam edeceğiz. Bizler, Cumhuriyet Bayramı haftasında, terörist rahatsız olmasın diye, Atatürk resmini ve Türk bayrağını kaldırtanlara inat; O’nun mirasını yaşatmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs haftasında, Atatürk Havalimanı’na, dozerleri sürenlere inat; O’nun, Türkiye için ortaya koyduğu, o büyük vizyonu hayata geçirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye seslendi.

Gençlere 1919 ruhu çağrısı yapan Akşener, “1919 ruhunu diriltmeye ihtiyacımız var. Kayıtsız ve şartsız bağımsızlık ülküsü için yakılan kutlu ateşimizi harlamaya and içer misiniz?” dedi.

Gençlerin sorunlarına ve taleplerine değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren Akşener, “Sen, o koca kibrinle, bu istekleri artık anlayamazsın Sayın Erdoğan. Bu istekleri, Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan anlar” dedi.