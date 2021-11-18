Erdoğan: Faizi savunanla beraber olmam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında, “Faizi savunanlarla birlikte olmam” sözleriyle "Merkez Bankası’na faiz indirimini sürdürün’’ talimatı verirken, Elvan’a "Aykırı açıklamalar yapma ya da istifa et’’ diyor…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftalık olağan AK Parti grup toplantısında “Faizi savunanla beraber olmam” diyerek, Merkez Bankası başkanını temel görevi fiyat istikrarı konusunda uyarıp, yapısal cari açığın azaltılmasının hükümetin görevi olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a sert çıktı.

Cumhurbaşkanı, “Milleti faize ezdirmeyiz. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemizi sürdüreceğiz. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlardan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Bu yolda faizi savunanlarla birlikte olamam” diyerek, uzun süredir söylediği, ”Faizin sebep enflasyonun netice” olduğu iddiasını bir kez daha dile getirmiş oldu.

Cumhurbaşkanının bu sözleri piyasada bugün toplanacak Merkez Bankası PPK’sında faiz indiriminin sürmesine Cumhurbaşkanı’nın “yeşil ışık” yakması, “Merkez Bankası’na bu yönde talimat veriyor” değerlendirmelerine yol açtı. Erdoğan, konuşmasında TÜSİAD’ın tutumunu da eleştirerek, “Türkiye’nin en büyük iş adamlarıymış, bize istediğiniz kadar sallayın, tutmaz” dedi.

Pazartesi günü 9.95 olan dolar kuru dün sabah 10.30 seviyesindeyken, Cumhurbaşkanının grup konuşması sonrası 10.56 seviyesine kadar yükseldi, saat 14.00’te 10.47 seviyesine indi. Cumhurbaşkanını grup konuşmasının sonuçlarının ne olabileceğinin sohbetini yaptığım bir iş insanı “Bana göre bir yandan Merkez Bankası’na doların yükselişine bakmayın faiz indirimine devam edin diyor. Bir yandan da her konuda tek karar verici benim diyerek Lütfi Elvan’ı susturarak, istifaya davet ediyor. Tabii sadece onu susturmayı değil, TÜSİAD yönetimi dahil herkesi, kendisinden farklı açıklama yapmaması için uyarıyor. İş insanları olarak döviz borçlarımız var. Her gün yükselen dövizle yükümlülüğümüz artıyor. Üretimde kullandığımız hammadde ve lojistik maliyetlerinden de yükler biniyor. Bu durumda bize Allah sonumuzu hayretsin demek kalıyor” diyor.

Bakalım bugün Merkez Bankası PPK’sından bugün kaç puanlık faiz indirimi çıkacak? Bu indirim sonunda dolar ve Euro’nun fiyatı nereye tırmanacak?

Bu artışların getirdiği fiyat artışlarıyla yıl sonu enflasyonu ne olacak?…

GÜNÜN SÖZÜ:

Cumhurbaşkanının grup toplantısındaki açıklaması “Her konuda tek karar verici benim” anlamına geliyor.