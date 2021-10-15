“Erdoğan-Kavcıoğlu el ele halkı fakirleştiriyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Bu görüşmeden sonra Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine de Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Merkez Bankası’ndaki görevden almalar siyasetin gündemine yeniden Merkez Bankası’nın bağımsızlığı tartışmalarını taşıdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'ndaki yeni görevden almalar ile ilgili paylaşımında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "el ele vererek halkı fakirleştirdiğini" söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bu açıkça milletimize zulümdür. Şunu da söyleyeyim; Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu” dedi. “Kur ve faiz ancak güvenle düşer“ diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “İlk defa bir cumhurbaşkanı kendi kendini bir göreve atadı. ‘Ben cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı Varlık Fonu Başkanı olarak görevlendirdim’ dedi. Hiç getir götürle uğraşma, nasıl Varlık Fonu’nun başına kendini görevlendirdiysen Merkez Bankası’nın başkanı olarak da kendini görevlendir. Şu işi bitir” diye konuştu. İYİ Parti Ankara Milletvekili, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, “128 milyar dolar rezervi harcayarak yapılan deneyle “faiz sebep enflasyon sonuç” teorisi ispat edilemedi ama; Cumhurbaşkanı “gelişmekte olan ülkelerde Merkez Bankası yönetimindeki değişiklik hızı ile enflasyon oranları arasında pozitif ilişki vardır” teorisini doğruladı. Nobel’e aday olabilir” paylaşımı yaptı.

“MERKEZ BANKASI, HÜKÜMETİN MALİYE POLİTİKALARI ELEŞTİREBİLMELİ”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Merkez Bankası’nın siyasal iktidardan bağımsız olması gerektiğini belirterek, “Merkez Bankası’nın bağımsız olabilmesi için hükümetin maliye politikasını eleştirebilir olması gerekir. Merkez Bankası bunu yapabilir mi yapamaz çünkü önündeki en büyük engel Cumhurbaşkanlığı sistemi, tek adam sistemidir. Merkez Bankası, hükümetin politika uygulayıcısı değildir“ dedi.