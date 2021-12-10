Erdoğan Özgörkey: Çok yönlü bir yenilikçi...

Erdoğan Özgörkey, 88 yıllık hayatında birçok alanda iş dünyasına örnek oldu. Yerli ve yabancı ortaklarıyla birlikte yaptığı girişimlerde yenilikçiliğin bazen en basitte yattığını kanıtladı.

Erdoğan Özgörkey, 1933 yılında İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğreniminin ardından İzmir Yüksek Ticaret ve Ekonomi Okulu’na girdi, oradan mezun oldu. Okul sırasında babasının kereste mağazasında ve abisi Nevzat’ın makine motor mağazasında çalıştı. 18 yaşındayken ağabeyinin mağazasına ortak olarak ticaret siciline kayıt oldu. 1957’de 24 yaşındayken ev ve ofis mobilyası üreten Modern Mefruşat’ı kurdu. 1967 yılında Coca Cola’nın İzmir temsilciliğini ‘’İmbat Meşrubat’’ adıyla açtı. Bu kuruluş Coca Cola‘nın Türkiye’deki ilk üretim noktası oldu, pazara buradan girdi. Sonra ikinci adım olarak Ege ve Akdeniz bölgelerinde Coca Cola’nın üretim ve pazarlamasını üstlendi. 1969’da İzmir Bornova’da, 1982’de Antalya’da, 1986’da İzmir Karaburun’da tesisler açtı.

Bu kez yurt dışına açılan Özgörkey, Romanya’nın 2 kenti, Galati ile Kostanta’da Coca Cola fabrikalarının kurulmasını gerçekleştirdi. 1997’de iki oğlu Murat ve Selim ile birlikte Özgörkey Şirketler Grubu’nun temelini attı. 1998’de Türkiye Coca Cola operasyonunu tek çatı altında topladı. 31 yıllık iş deneyimiyle dondurulmuş gıda alanına girip, 1998’de Torbalı’da yeni bir yatırım başlattı. 2000 yılında bu tesiste üretime geçti. ‘’Özgörkey Gıda’’ isimli tesis meyve, sebze ve patates ürünlerini dondurulmuş gıda olarak hazırladı. Gıda sektöründe ülkenin ihtiyacı olan gıda ürünlerinin araştırması için Öztar Tarımcılık’ı kurdu. Ege Üniversitesi ve Zirai Araştırma Enstitüsü Kurumu ile birlikte yaptığı yatırımlarla bu alanda önemli istihdam sağladı.

Erdoğan Özgörkey, 2001 yılında otomotiv sektörüne girdi. 2006 yılında Özgörkey Laundry isimli endüstriyel çamaşırhane kurarak turizm sektörüne el attı. Antalya’da Türkiye’nin en büyük endüstriyel çamaşırhanesini gerçekleştirdi. Turizm yatırımlarını sürdürdü, İzmir’de 2011 yılında Key Oteli’ni hizmete açtı.

Özgörkey, iş yaşamında hep örnek oldu. Akılcı bir yenilikçilik yaptı. Yenilikçiliğin bazen en basitte yattığını gösterdi. Bunu yerli ve yabancı ortaklarla birlikte gerçekleştirerek yenilikçiliğin bir koza üretmek olduğunu kanıtladı. Coca Cola Türkiye’nin ‘’1.No’su‘’ oldu. Özgörkey, geçen ay, 88 yaşında aramızdan ayrıldı. Hep yenilikçilikleriyle hatırladığım Özgörkey’i saygıyla anıyorum.

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