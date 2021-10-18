Erdoğan: Vesayet günleri artık geride kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 milyar doları geçen ticaret hacmiyle Türkiye’nin Afrika ülkeleri için stratejik ortak olduğunu söyledi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gideceği Angola'nın başkenti Luanda'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, başbakanlığı dahil bugüne kadar 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. Gezi programını da aktaran Erdoğan konuşmasının ardından güncel soruları da yanıtladı:

● Türkiye ile Afrika'yı her alanda yakınlaştırmaya devam ediyoruz. Kıtada gün geçtikçe genişleyen diplomatik ağımızla 2020 yılı sonu itibariyle 25 milyar doları geçen ticaret hacmimizle Türkiye, Afrika ülkeleri için stratejik bir ortak olarak öne çıkıyor.

● Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım aynı zamanda açıkça bir suçtur. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin? Bir taraftan kalkıyorsun öğretmenleri tehdit ediyorsun. Bir taraftan memurları tehdit ediyorsun. Yeri geliyor polisi, yeri geliyor yargıyı tehdit ediyorsun. Sen kimsin ya? Böyle bir şeyi nasıl yaparsın?

● Biz CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves.

● (Kılıçdaroğlu) Şimdi bir de tarih veriyor. Pazartesiden itibaren bu ülkede memurların vay haline. Hadi bakalım. Göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz. Bay Kemal, bu alan boş değil. Ve bu ülkede memurunun, hakiminin, polisinin, öğretmeninin, bütün bunların haklarını savunan bir iktidar vardır.

● Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışıyorsun. Merkez Bankası Başkanı sana randevu verdi mi? Randevu istediğin gün sana randevu verdi mi? Randevu verdi. Eğer bağımsız olmamış olsaydı sana bu randevuyu vermeyebilirdi. İşte bağımsız olduğu içindir ki sana randevuyu istediğin gün verdi.

● (Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 satın alacağı talebiyle ilgili) Bu konu, tabii malum F-35 konusuyla bağlantılı bir konu, yani bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil. Ama bizim 1 milyar 400 milyon dolar, F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Bu ödemeler karşısında Amerika'nın böyle bir teklifi söz konusu oldu.

● TURKOVAC ve diğer milli aşılarımızı en kısa zamanda seri üretime geçirerek tüm insanların kullanımına sunmayı amaçlıyoruz.

Kılıçdaroğlu cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına CHP lideri Kılıçdaroğlu’dan yanıt gecikmedi: Kılıçdaroğlu ,"Yolsuzluklara karşı mücadele edeceğim. Yolsuzlukları savunanlara karşı mücadele edeceğim. Bunu en başta bilmesi gereken de Sayın Erdoğan'dır" dedi. Bu konuya bir kamu kurumunda karşılaştıkları uygulamadan dolayı değinmek istediğini anlatan Kılıçdaroğlu, bir şehir hastanesinin temeli atıldıktan sonra yapımı için ihaleye verildiğini, bir devlet memurunun da bu duruma muhalefet şerhi koymasına rağmen uygulamaya devam edildiğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "Kamu görevlilerine sesleniyorum; kanun dışı size her ne yaptırıyorlarsa pazartesi günü itibarıyla yaptırmayın, orada durun" diye konuştu.