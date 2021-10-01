Erdoğan’ın ABD politikası doğru mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, Ekim ayı sonunda Roma’da, G-20 Liderler Zirvesinde görüşecek. ABD’nin, Suriye politikası, PKK-YPG terör örgütlerine verdiği silahlar ve teröristlere devam eden mali destekleri, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almış ve alacak olması, masadaki en önemli konu başlıkları gibi duruyor. ABD’nin, Türkiye’ye karşı sürdürdüğü, bence kendi çıkarlarına da çok büyük zararlar veren politikaları, bir kez daha iki ülkenin ekonomide ‘stratejik ortak olma’ ihtimalini gölgeleyecek. Oysa eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde geliştirilen ‘100 milyar dolarlık dış ticaret’ stratejisi hiç de fena gitmiyor. Türkiye’nin 8 aylık ihracat verilerine göre ABD’ye ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 45,3 arttı ve 9,1 milyar dolara ulaştı. İhracatımızın bu yıl 12 milyar dolar, ABD ile dış ticaret hacminin de 25 milyar dolar olması bekleniyor. 8 aylık dış ticaret verilerine göre artık ABD'ye ticaret fazlası da veriyoruz. Çünkü, 8 ayda ABD'den ithalatımız, 8 milyar dolarda kaldı.

Trump’ı kim ikna etmişti?

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, ABD’lilerin sürekli tekrarladıkları ‘Türkiye neden Rusya’dan S-400 aldı’ şeklindeki sorunun yanıtını çok net vermişti. Trump, “Türkler bizden Patriot istemiş, bizimkiler satış izni vermemiş, onlar da haklı olarak gitmiş S-400 almış” mealinde birkaç kez konuşmuştu. Sizce, Sayın Trump’ın bu konuyu bu şekilde anlayıp seslendirmesini kim sağladı? Beyaz Saray’da Türkiye’yi çok seven birileri vardı da onlar mı? Bence, Sayın Trump’ı aklıselime getiren bizzat Sayın Erdoğan’dı. Trump’ın, ilişkileri düzeltmek için sonradan ortaya attığı ‘iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara yükseltme projesi’ de zihninde kendiliğinden canlanıp söze dökülmüş olabilir miydi? Bence bu konuda da Sayın Erdoğan ve ekibinin önemli katkısı olmuştur. “Bütün bunlar geçmişte kaldı” diyebilirsiniz. Sayın Biden’ın, seçim kampanyasında Türkiye karşıtı gruplara ve lobilere verdiği sözleri tutma kararlılığı devam edecek gibi görünüyor. Sayın Biden, ABD’nin en kadim müttefiklerinden Türkiye’nin güvenlik kaygılarını ve ekonomide ‘stratejik ortaklık’ ya da ‘100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi’ gibi konuları bir kenara atmış gibi duruyor. Ancak, Roma’daki görüşme ve sonrasında Sayın Biden’ın Türkiye’ye yaklaşımında önemli değişiklikler olabilir. Çünkü Başkan Erdoğan, Başkan Biden’ı hem Türkiye hem ABD için daha faydalı bir politik bakışa ikna edecek veri setine ve cesarete fazlasıyla sahip. Tıpkı Trump’ın, Rahip Brunson olayından hareketle, iki ülkenin ilişkilerini kopma noktasına getiren savrulmalarını, uygun bir yola soktuğu gibi Biden’ı da aklıselime yaklaştıracaktır.

Obama tecrübesi var

Trump ile Biden’ın çok farklı kişilikler olduğunu hatırlatıp ‘o iş öyle olmaz’ diyebilirsiniz. Erdoğan’ın, Biden’a çok benzeyen eski ABD Başkanı Barack Obama ile de önemli tecrübeler yaşadığını unutmayalım. Erdoğan’ın ABD politikası, hem Türkiye’nin milli çıkarlarını korumada son derece cesur hem de Türkiye’yi ABD, NATO ve AB ekseninde tutacak kadar muhafazakâr. Erdoğan, Türkiye-ABD müttefiklik tarihinde ekonomide de stratejik ortaklığa en çok yaklaşan lider. Ancak, sorunları aşmak için tabii ki onun kadar Biden’a da iş düşüyor.

F-35’lerimizi vermeyen ABD’ye savunma ihracatı patladı

Eskiden, Türkiye’nin ABD’ye en çok sattığı ürünler, halı, mücevher, hazır giyim ve tekstil olurdu. Bu konularda tekrar ataktayız. Ancak, son dönemde tablo çok değişti. Türkiye’yi, F-35 Taarruz Uçağı Projesi’nden çıkaran ve parasını da ödediğimiz uçakları teslim etmeyen ABD’ye, 8 aylık savunma ve havacılık sanayi ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 468 milyon dolardan, 736 milyon dolara ulaştı. Makine ve aksamları ihracatı da yüzde 63,6 artışla 368 milyon dolar oldu, kimyevi madde yüzde 51,4, elektronik ihracatımız yüzde 51,6 ve çelik ihracatımız yüzde 123 artmış durumda. 10 bin kilometre ötedeki ülkeye bu muhteşem ihracat başarısı, başta Türk Amerikan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve her iki ülkenin iş insanlarının gayretleriyle geldi. Ancak, Trump’ın ticaret bakanı Wilbur Ross’un, Türkiye’ye gelip günlerce Türk iş insanları ile toplantılar yaptığını ve önemli ticari bağlantılara yol açıldığını da unutmayalım. Eğer, ABD'nin istediği gibi ölçek ekonomisine uygun üretim organizasyonunu başarırsak, hedefe ulaşırız. Başkan Biden da bu yolu kesmeyecek ve ABD-Çin arasında parlak olmayan ilişkilerde Türkiye’nin üretim gücüyle önemli alternatif haline geldiğini görecektir.