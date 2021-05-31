Eren Holding’den Mersin’e 210 milyon dolarlık yatırım

Güçlü şirketler, kriz dönemlerinde planlarını yaşatanlardır. Ekonominin tarihi, durgunluk döneminde yatırım yapan, büyüme planlarını masaya yatıran şirketlerin isimleriyle dolu. Türkiye’de de benzer bir süreç yaşanırken, ekonomiye yön veren firmaların bu dönemde yatırımlarını artırdıklarına şahit oluyoruz. Eren Holding, bunlardan biri. Enerjiden ambalaja, perakendeden turizme birçok alanda yatırımları bulunan Eren Holding ile ilgili bir gelişmeyi geçtiğimiz hafta sizlere iletmiştik. Finlandiyalı UPM’in İngiltere’deki Shotton kentinde yer alan kağıt fabrikasını almak için çalışma başlatan Eren Holding, çimentoda da önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Tunus, Kamerun, Rusya, KKTC gibi ülkelerde çimento üretimi ve satışı yapan Eren Holding, bir yandan da Türkiye’deki varlığını güçlendirmek istiyor. Eren Holding, 2015’te Mersin’de kurduğu, sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en modern çimento tesisinde yeni bir yatırıma imza atacak.

TUNUS, KAMERUN, KKTC VE RUSYA’DA TESİSİ VAR

Eren Holding, sektöre 1992 yılında Özelleştirme İdaresi’nden satın aldığı Denizli Çimento ile girdi. Bu tesisi 2014 yılında satan Eren Holding, 2015’te ise kendi yatırımıyla sıfırdan Medcem Çimento’yu kurdu. Toplamda 600 milyon dolarlık yatırımla kurulan bu tesis, Avrupa’nın tek hat üretimde en büyük tesisi unvanını da aldı. Aynı dönemde Medcem Port adlı limanı kuran Eren Holding, sonrasında Kamerun, Tunus, Rusya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde terminal ve öğütme tesislerini hizmete açtı. Türkiye’deki tesisi büyütme planını geçtiğimiz aylarda tekrar gündeme alan Medcem Çimento, Mersin’deki tesisi bu yatırımla devler ligine sokmaya hazırlanıyor.

800 MİLYON DOLARI AŞACAK

Yeni yatırım ve gelecek planları hakkında konuştuğumuz Medcem Çimento Genel Müdürü Murat Kahya, yatırıma kısa süre içinde başlayacaklarını söyledi. Kahya’nın verdiği bilgilere göre yeni yatırım 210 milyon dolar olacak. Yani bugünkü kurla 1.8 milyar TL. Kahya, “Bu yatırımla şu anda sahip olduğumuz ve yüzde 100 kapasiteyle çalıştığımız 3.5 milyon ton yıllık klinker üretimimiz, 6.5 milyon tona ulaşacak. Mersin’deki tesisimize yaptığımız toplam yatırım 800 milyon doları aşacak” diyor. Medcem’in bu yatırımla dünyanın en büyük 3 tesisinden biri olacağını ifade eden Kahya, “Amacımız küresel anlamda söz sahibi olan, dünyanın en modern tesisine sahip Türk çimento markası olmak. Şu anda var olan en son teknolojileri kullanan Avrupa’daki tek şirketiz” diye anlatıyor. Yeni yatırım 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak. Şu anda toplam çalışan sayısının sürekli taşeronlarla beraber 900 kişi olduğunu dile getiren Kahya, “Yeni yatırımın ardından direkt çalışan sayısında asgari yüzde 30 bir istihdam artışı söz konusu olacak” diye konuşuyor. Yani bir anlamda çalışan sayısı 1.200’ü aşacak. Bir hatırlatma. Geçtiğimiz günlerde açıklanan İSO 500 listesinde de 263’üncü olan Medcem Çimento, 1 milyar liranın üzerinde ciro elde etmişti.

'Global markaların en çekindiği markayız'

Türkiye’de toplamda 80-85 milyon ton klinker üretiliyor. Bunun 3.5 milyon tonunu Eren Holding’e ait Medcem karşılıyor. Mersin’dek bu tesis, üretiminin önemli kısmını yurtdışına ihraç ediyor. Murat Kahya, “En önemli pazarımız ABD. Burada pazardaki en büyük Türk oyuncuyuz. ABD’ye 5.5 milyon ton ihracat yapılırken bunun 1.5 milyon tondan fazlasını biz karşılıyoruz. Küresel firmalarla da rekabetimiz giderek artıyor. ABD’li bir tedarkçi Türkiye’ye geldiğinde, Medcem’den ürün alan firmalarla çalışmak istediğini söylüyor. ABD’de oldukça güçlüyüz. Oradaki küresel oyuncuların da pazarda çekindikleri bir marka haline geldik” diyor.