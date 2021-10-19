Eren, İngiltere’de aldığı fabrikayı büyütecek, istihdamı 3.5 kat artıracak

Son yıllarda Türk firmalarının en fazla ilgi gösterdiği Avrupa ülkesi İngiltere. Koç Grubu, Yıldız Holding, Ciner Grubu, Doğuş Holding, Fiba Grubu gibi Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yatırım yaptığı, şirket satın aldığı İngiltere’ye son adımı atan Eren Holding oldu. Mayıs ayında sizlere duyurduğumuz haberde Eren Holding’in dünyanın en eski kağıt ve ambalaj firmalarını bünyesinde barındıran Finlandiya merkezli UPM’in İngiltere’deki fabrikasını satın alacağını sizlerle paylaşmıştık. Haberimizde, UPM’in İngiltere’nin Shotton kentinde yer alan gazete kağıt fabrikasını ve tüm varlıklarını satın almak için anlaşma imzalandığını, son dönemde daralma yaşayan şirketi tekrar eski günlerine döndürmek için yeni yatırım yapılacağını aktarmıştık. İşte o yeni yatırım için düğmeye basıldı. Satın almayı yapan Eren Holding’e ait Eren Papers, yeni yatırımlarla üretim alanı genişletilecek ve konteyner kartonu, temizlik kağıdı üretimi için ek tesisler kurulacak. Yeni planda fabrikada kombine ısı ve güç tesisleri de inşa edilecek. Yeni tesislerin devreye girmesiyle Shotton’daki fabrika, Birleşik Krallık’taki en büyük ikinci üretim alanı haline gelecek. Yenilenen üretim planı tesisleri, Ada’daki en modern hatların da oluşmasını sağlayacak. Satın alma öncesinde UPM’in Shotton tesisinde 190 kişi çalışıyordu. Yeni büyüme planında ise yeni yatırımlarla birlikte bu rakama 700 kişi eklenecek ve çalışan sayısı 900’e yaklaşacak.

569 YILLIK FABRİKANIN SAHİBİ

Eren Holding’in satın alma yaptığı Helsinki merkezli UPM, 11 milyar Euro’luk ciroya sahip, alanında dünyanın en önemli şirketlerinden. 12 ülkede tesisi bulunan, bu tesislerde de 18 bin 700 çalışanı istihdam eden UPM, 1996 yılında Kymmene Corporation ve Repola Oy adlı iki Finli şirketinin birleşmesinden bir araya geldi. Her ne kadar 25 yıllık bir geçmişi olsa da firma oldukça eski. Hatta dünyanın en eski kağıt firması. Fransa’nın Docelles kasabasında 1452 yılında kurulan Papeteries de Docelles'in sahibi olan UPM, 1830’larda dünyada ilk kez kağıt yapma makinesinin de üreticisi. Finlandiya’da 1880’lerde kağıt hamuru üretmeye başlayan, 1920’lerde ise kağıt dönüşüm işine ilk giren şirket olan, o zamanki adıyla Kymmene, 1889 yılında da günümüzde kullandığı logosunu tasarladı. Fin ekonomisinde ilk logo kullanan şirketi olan UPM, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan tek kağıt şirketi. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi LEAD sürdürülebilirlik liderlik platformuna davet edilen tek orman endüstri firması da olan UPM’in hisseleri ayrıca Helsinki Borsası’nda işlem görüyor.