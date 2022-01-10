Erenli, Sırbistan'da tesis kuracak 338 kişiye istihdam sağlayacak

Türkiye, son yıllarda satın alma ve ortaklık dışında uluslararası ekonomi literatüründe “greenfield” adı verilen sıfırdan yatırım pek almıyor. Genel itibariyle gelen yatırımlar kapasite artışı yönünde ve bunu yapanlar da Türkiye’nin önemli sanayi şirketleri. Bir yandan döviz kurunda yaşanan artış ile birlikte Türk şirketlerini vitrine çıkarırken, bir yandan da kimileri yumurtayı aynı sepete koymamak kimileri de dünyaya açılmak adına yurtdışında yatırım yapmaya kararı alıyorlar. Geçtiğimiz yıl işte bu sebeplerden dolayı birçok Türk şirketi, ABD ve Avrupa ülkesinde yeni tesis kurmaya başladı, var olanları da satın aldı. Bunlardan biri de Erenli Holding.



Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl Ekim ayında DÜNYA Gazetesi olarak sizlere İzmir merkezli Erenli Holding’in Sırbistan’da yatırım yapmak için görüşmeler yürüttüğü bilgisini paylaşmıştık. Gazetemizin ilk kez duyurduğu haberde Erenli Holding’in Sırbistan’ın Leskovaç kentinde otomotiv yan sanayisine yönelik bir tesis kuracağını, Sırp makamlarından da önemli bir teşvik aldığını yazmıştık.

YATIRIM 260 MİLYON LİRA

Haberimizde Leskovaç kenti yerel yönetimi 67 bin 649 metrekarelik araziyi Erenli Holding’e ücretsiz olarak vermiş ve Sırbistan Devlet Yardımları Kontrol Komisyonu’nun da şirkete verilen dev arazinin tahsisini onayladığını kaleme almıştık. İşte o süreç tamamlandı ve imzalar atıldı. Erenli, 16,6 milyon Euro yani bugünkü kurla 260 milyon liralık yatırımla kurulacak fabrikanın inşaatına başladı. Yatırım projesine göre Leskovac'ta üretilen otomotiv soğutma sistemleri, Daimler Mercedes, FCA, PSA, Renault, Nissan, Volkswagen, Kia, BMW ve Hyundai'ye satılacak.

SIRBİSTAN, ARAZİYİ BEDAVAYA VERDİ

Leskovac Belediye Başkanı Goran Cvetanovic, Türk şirketinin kuracağı fabrikada ilk adımda 338 kişinin çalışacağını dile getirdi. Sırbistan devlet yardım kontrol komisyonu da otomotiv soğutma sistemleri üretmek adına şirkete 7.6 hektarlık araziyi teslim etti. Edindiğim bilgilere göre Erenli’ye bedavaya verilen arazinin bedeli 1.2 milyon Euro. Leskovaç kenti yönetimi ve Türk şirketi arasında imzalanan anlaşma oldukça ilginç bir teşvik sistemiyle yürüyor. Şartlar arasında yer alan bir maddeye göre 338 kişi bu tesiste çalışacak. Diğer maddelerde ise Erenli Holding’in yatırım projesinin tamamlanmasından sonraki beş yıl içinde çalışan sayısını azaltmamayı taahhüt etmesi var. Ayrıca projenin bitmesinden sonraki 5 yıl içinde arsa üçüncü bir kişiye satılmayacak. Sırbistan son dönemde Türkiye’den tekstil, otomotiv, maden ve enerji gibi alanlarda onlarca firmanın yatırımını çekti. Bunlara yenileri de eklenecek gibi görünüyor. Şayet, firmalarımızı Türkiye’de kalmaları için daha fazla teşvik etmezsek eğer.

İzmir'de üretim yapıyor, dünyaya satıyor

Sırbistan’a yatırım kararı alan Erenli Holding, İzmir'in köklü şirketleri arasında yer alıyor. 1959 yılında İzmir’de kurulan Erenli, otomotiv sektörünün kauçuk parça talepleri üzerine otomotiv yedek parça sektörüne girdi. İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde 11 bin metrekarelik alana kurulu tesisi, yıllık 3 bin tonluk üretim kapasitesine sahip. Erenli, İtalya ve Almanya başta olmak üzere ABD., İspanya, Fransa, Finlandiya gibi ülkelere yapıyor.