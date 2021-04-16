Ericsson Türkiye’den dünyaya ayda bir yeni patent çıkıyor

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın’la görüntülü platformdaki buluşmamız öncesi arşivime baktım, Temmuz 2014’te yazdığım şu yazımı buldum:

• Türkiye’yi Ar-Ge’de öne çıkardı, 12 Türk’ü global yönetime taşıdı…

Dönemin Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ziya Erdem, o günlerdeki sohbetimizde şu mesajı vermişti:

- Ericsson’un dünyada 10 önemli merkezi var. Türkiye, 23 ülkenin olduğu kendi bölgesinde lokomotif. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Teknoparkı, İTÜ Teknokent ve Ankara Bilkent Teknokent’te toplam 400’e yakın Ar-Ge personelimiz çalışıyor.

Hepsini Ericsson Ar-Ge A.Ş. çatısı altında topladıklarını belirtmişti:

- Türkiye’de Ar-Ge teşviklerinden yararlanıyoruz. Ericsson’un merkezinden bize Ar-Ge için yılda 10-15 milyon dolar geliyor.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın’la sohbete Ar-Ge’den girdik:

- Ar-Ge Merkezlerimizdeki toplam kadro 650 kişiye yaklaştı. Türkiye, Ericsson’un dünyadaki 11 Ar-Ge Merkezi’nden biri.

Ericsson Türkiye Ar-Ge Merkezleri’nden 20 personelin grubun global 750 kişilik özel Ar-Ge ekibinde yer aldığını vurguladı:

- Türkiye’den Ericsson dünyasına ayda bir patent başvurusu çıkıyor.

Ar-Ge projelerinde TÜBİTAK’tan da destek aldıklarını bildirdi:

- CRM’de çok güçlüyüz. Ar-Ge Merkezimizin geliştirdiği CRM yazılımlarını 2020 yılında Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Amerika bölgelerindeki 38 ülkeye ihraç ettik.

CRM konusu gündeme gelince 2014’teki yazıma döndüm, Ziya Erdem’in o günlerde bu konuda anlattıklarına baktım:

- Ericsson’un “Telco CRM” projesi var. Türkiye’deki Ar-Ge Merkezimiz bu projede rol üstleniyor. Telekom operatörlerine dönük CRM yazılımı geliştiriyor. “Telco CRM”, 10 milyonlarca dolarlık yıllık gelir yaratabilir.

Bunun üzerine Işıl Yalçın’a 34 ülkeye CRM yazılımı ihracatından sağladıkları geliri sordum, yanıtladı:

- CRM yazılımı ihracat gelirimiz geçen yıl 70 milyon lirayı aştı.

Ericsson Türkiye’nin 2009 yılında yazılım şirketi Bizitek’i satın aldığını anımsattı:

- “Geliştirme” tarafı vardı. “Geliştirme” çok iyi yapılıyordu. Zamanla “Araştırma” tarafımız da gelişti.

O dönemde Ericsson’un global merkezinden ilgili yöneticilerin Türkiye’ye gelip, “Ar-Ge potansiyeli”ni incelediğini kaydetti:

- Konuklarımızı İTÜ’nün Maslak’taki Teknokent’ine götürdük. Oradaki Ar-Ge ortamını görünce şaşırdılar. Ondan sonra bizim Ar-Ge merkezlerimize bakışları değişti.

1876 yılında İsveç’te kurulan Ericsson, Türkiye’ye Cumhuriyet’ten önce, 1896’da girdi. İlk telefon santralını padişahın talimatıyla Dolmabahçe Sarayı’na kurdu.

Ericsson’un Türkiye’deki işleri GSM operatörlerinin devreye girmesiyle önemli ölçüde büyüdü…

Yıllardır ithalat ağırlıklı çalışan Ericsson Türkiye’nin Ar-Ge Merkezi’nden yılda 10 milyon dolarlık yazılım ihraç etmesi, ayda bir patent çıkarması önemli bir açılım değil mi?

AB’nin ‘Hexa X 6G’ projesinde Ericsson Türkiye de rol alıyor

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, Türkiye’de ilk 5G testlerini 2 yıl önce Turkcell’le yaptıklarını belirtti:

- Dünyada 100’den fazla operatör 5G’yi kullanıyor. Türkiye’nin 5G’ye geçmesine her an hazırlıklıyız.

5G’ye küçük köylerde şimdilik ihtiyaç duyulmayabileceğini kaydetti:

- Ancak, başta İstanbul olmak üzere kalabalık şehirlerde, endüstrinin yoğun olduğu bölgelerde 5G’ye geçilmesine ihtiyaç var. Endüstride “nesnelerin interneti” yani, cihazların, makinelerin birbiriyle konuşmasında 5G işleri çok daha hızlı hale getirebilecek.

Ardından Avrupa Birliği’nin (AB) “Hexa X 6G” projesine değindi:

- “Hexa X 6G” projesinin teknik altyapısını Ericsson oluşturacak. Projeyle ilgili çalışmalar 1 Ocak 2021’den itibaren başladı.

Projede Türkiye’deki Ar-Ge Merkezi’nin de görev aldığını vurguladı:

- Ericsson, projede İsveç, Türkiye ve Macaristan tarafından temsil ediliyor. Türkiye’deki Ar-Ge Merkezimiz yeni nesil inovatif iletişim platformu “6G”ye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ericsson’un projeye katkısını şöyle özetledi:

- Ericsson’un projeye teknik lider olarak katılımı, gelecekteki kullanım senaryoları, yapay zeka, makine öğrenmesi ve genel 6G vizyonu-mimarisi için gerekli zeminin hazırlanmasına fayda sağlayacak.

AB’nin “6G” projesinde rol alması, Ericsson Türkiye Ar-Ge Merkezi’nin önemini ortaya koyuyor…

İletişim trafiği arka sokaklara kaydı

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, COVID-19 krizinin Türkiye’de iletişim-telekomünikasyon trafiğinde önemli değişime yol açtığını belirtti:

- İstanbul’dan örnek verirsek, Büyükdere Caddesi’ndeki trafiğin bir arka sokağa kayması gibi bir durum yaşadık.

Kullanıcı profillerinin de değiştiğini vurguladı:

- Günlük trafik işyerlerinin, ofislerin bulunduğu bölgelerden evlere doğru yöneldi. Uzaktan eğitim, uzaktan çalışma, film izleme platformları, bilgisayar oyunları mobil şebekelere ihtiyacı daha da artırdı.

Trafikteki bu değişim nedeniyle telekom operatörlerinin normal yatırımlarını yüzde 10 dolayında artırdığını kaydetti:

- Operatörler trafikte yaşanan değişime göre baz istasyonlarında kapasite artırımlarına yöneldiler. Aynı şekilde santrallarda da kapasite artırımları oldu.

Bu noktada da 5G’ye değindi:

- Eğer 5G’ye geçilmiş olsaydı, COVID-19 krizi ortamında operatörler çok daha hızlı adaptasyon sağlardı. 5G, işleri rahatlatırdı.