Erkek modasında aksesuarın gücü
Mustafa YALÇIN
mustafaylc@gmail.com
Kış sezonu erkek modasında aksesuarların gücünü en çok hissettirdiği dönemlerden biridir. Soğuk havalarda katmanlı giyim ön plana çıkarken, kaşkol, bere ve eldiven gibi tamamlayıcı parçalar hem görünümü zenginleştirir hem de fonksiyonelliği artırır. Doğru seçilmiş bir kaşkol, sade bir paltoya karakter katar. Yün dokulu, kaliteli bir model ise hem sıcak tutar hem de şıklığı destekler. Bu sezon doğal tonlar ve düz renkler öne çıkıyor, kontrast renk kullanımı da kombine dinamik bir hava katıyor.
Bere, erkeklerin çoğu zaman ikinci planda bıraktığı ama stil üzerinde büyük etkisi olan bir aksesuar. Yüz şekline uygun bir bere seçimi, genel görüntüyü dengeler, modern ve özenli bir duruş yaratır. Kalın örgü bereler sportif bir tarz sunar, daha ince ve sade modeller minimalist bir şıklığı destekler. Kaşkol ile ton uyumu yakalamak kış kombinlerinde bütünlüğü sağlamanın en etkili yollarından biri.
Eldivenler, hem işlevsel hem de stil belirleyici. Deri eldivenler, klasik bir zarafet sunarken, yün ve triko modeller günlük kullanım için daha sıcak ve rahat bir alternatif oluşturuyor. Son yıllarda dokunmatik ekran uyumlu eldivenlerin yaygınlaşması da modern erkek için pratik bir çözüm sunuyor.
Kış modasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, bu küçük fakat etkili detayların doğru bir şekilde bir araya getirilmesi. Bir palto veya mont ne kadar şık olursa olsun, uyumlu aksesuarlarla tamamlanmadığında eksik kalabilir. Güçlü ve modern bir tarz yaratmak, büyük değişikliklerden ziyade doğru kaşkol, bere ve eldiven üçlüsünü seçmekten geçiyor. Renk ve doku uyumu da göz ardı edilmemesi gereken detaylardan biri. Özellikle soğuk havaların hâkim olduğu gri günlerde, aksesuarlarla yapılan küçük renk dokunuşları hem enerji verir hem de kombini daha dikkat çekici hale getirir. Koyu renk bir paltoyu hardal, bordo ya da zümrüt tonlarında bir kaşkol veya bereyle tamamlamak, hem modern bir görüntü yaratır hem de kişisel tarzı ön plana çıkarır.
|Borsa
|10.945,49
|0,28 %
|Dolar
|42,4351
|0,00 %
|Euro
|49,3191
|0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1597
|0,01 %
|Altın (GR)
|5.675,48
|0,00 %
|Altın (ONS)
|4.159,66
|-0,11 %
|Brent
|62,8900
|0,75 %