Erkek modasında aksesuarın gücü

Mustafa YALÇIN

mustafaylc@gmail.com

Kış sezonu erkek modasında aksesuarların gücünü en çok hissettirdiği dönemlerden biridir. Soğuk havalarda katmanlı giyim ön plana çıkarken, kaşkol, bere ve eldiven gibi tamamlayıcı parçalar hem görünümü zenginleştirir hem de fonksiyonelliği artırır. Doğru se­çilmiş bir kaşkol, sade bir paltoya karakter katar. Yün dokulu, kaliteli bir model ise hem sıcak tutar hem de şıklığı destekler. Bu sezon doğal tonlar ve düz renkler öne çıkıyor, kontrast renk kullanımı da kombi­ne dinamik bir hava katıyor.

Bere, erkeklerin çoğu zaman ikinci planda bıraktığı ama stil üzerinde büyük etkisi olan bir ak­sesuar. Yüz şekline uygun bir bere seçimi, genel görüntüyü dengeler, modern ve özenli bir duruş yaratır. Kalın örgü bereler sportif bir tarz sunar, daha ince ve sade modeller minimalist bir şıklığı destekler. Kaşkol ile ton uyumu yakalamak kış kombinlerinde bütünlüğü sağ­lamanın en etkili yollarından biri.

Eldivenler, hem işlevsel hem de stil belirleyici. Deri eldivenler, kla­sik bir zarafet sunarken, yün ve tri­ko modeller günlük kullanım için daha sıcak ve rahat bir alternatif oluşturuyor. Son yıllarda dokun­matik ekran uyumlu eldivenlerin yaygınlaşması da modern erkek için pratik bir çözüm sunuyor.

Kış modasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bi­ri, bu küçük fakat etkili detayların doğru bir şekilde bir araya getiril­mesi. Bir palto veya mont ne kadar şık olursa olsun, uyumlu aksesu­arlarla tamamlanmadığında eksik kalabilir. Güçlü ve modern bir tarz yaratmak, büyük değişikliklerden ziyade doğru kaşkol, bere ve eldi­ven üçlüsünü seçmekten geçiyor. Renk ve doku uyumu da göz ardı edilmemesi gereken detaylardan biri. Özellikle soğuk havaların hâ­kim olduğu gri günlerde, aksesuar­larla yapılan küçük renk dokunuş­ları hem enerji verir hem de kom­bini daha dikkat çekici hale getirir. Koyu renk bir paltoyu hardal, bor­do ya da zümrüt tonlarında bir kaş­kol veya bereyle tamamlamak, hem modern bir görüntü yaratır hem de kişisel tarzı ön plana çıkarır.