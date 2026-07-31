Erkek modasında yazın en trend ayakkabıları

Mustafa YALÇIN

mustafaylc@gmail.com

Moda, her sezon kendini yeni­den yorumluyor. Ancak bazı parçalar var ki yalnızca bir trend ol­manın ötesine geçerek erkek stili­nin vazgeçilmez imzasına dönüşü­yor. Bu yaz sezonunda da bunun en güçlü örneğini ayakkabılar oluştu­ruyor. Konforu, fonksiyonelliği ve modern çizgileri bir araya getiren modeller, erkek modasının en dik­kat çeken tamamlayıcıları arasın­da yer alıyor.

Şehir stilinin yıldızı bu sezon hiç kuşkusuz terlikler. Kalın taban­lı, deri görünümlü, tokalı ve mini­malist tasarımlar artık sadece tatil beldelerinde değil, şehir yaşamın­da da sıkça tercih ediliyor. Keten gömlekler, chino şortlar, bol kesim pantolonlar ve basic tişörtlerle ta­mamlanan kaliteli terlikler, mo­dern erkeğin zahmetsiz ama iddialı stilini yansıtıyor.

Sandaletler ise bu sezon maskü­len ve fonksiyonel tasarımlarıyla öne çıkıyor. Deri bantlı, anatomik tabanlı ve sade çizgilere sahip mo­deller hem sıcak havalarda maksi­mum konfor sağlıyor hem de gün­lük kombinlere güçlü bir karakter katıyor. Bej, taba, kahverengi, haki ve siyah tonları sezonun öne çıkan renkleri arasında yer alıyor.

Spor ayakkabılar erkek modası­nın vazgeçilmezleri arasındaki ye­rini koruyor. Özellikle beyaz sne­aker'lar, retro esintili modeller ve nefes alabilen hafif tasarımlar bu yazın favorileri arasında bulunu­yor. Jean pantolonlardan keten ta­kımlara, jogger pantolonlardan şortlara kadar hemen her kombin­le uyum sağlayan spor ayakkabılar, modern şehir stilinin en güçlü ta­mamlayıcısı olmayı sürdürüyor.

Ve elbette güçlü duruşuyla dik­kat çeken Timberland... Bir dönem yalnızca outdoor giyimin simge­si olarak görülen bu ikonik botlar, bugün erkek sokak modasının da önemli parçalarından biri haline geldi. Özellikle festival kombinle­rinde, doğa yürüyüşlerinde ve serin yaz akşamlarında kargo şortlar, de­nim pantolonlar ve oversize göm­leklerle tamamlanan Timberland modelleri, cesur ve karakter sahibi bir stil ortaya koyuyor.

Bu sezon erkek modasının or­tak mesajı oldukça net: Gösteriş­ten çok kalite, abartıdan çok karak­ter ön planda. Önemli olan en paha­lı ayakkabıyı giymek değil; yaşam tarzınızı ve kişiliğinizi yansıtan doğru modeli seçebilmek. Çünkü gerçek stil, markalarla değil, doğru tercihlerle ortaya çıkar.

Unutulmamalıdır ki bir erkeğin stilini tamamlayan en önemli de­taylardan biri ayakkabısıdır. Doğru seçilmiş bir çift ayakkabı, en sade kombini bile güçlü ve dikkat çekici bir görünüme dönüştürebilir. Yaz modasında atılan en doğru adım ise konfor, kalite ve zamansız şıklığı aynı çizgide buluşturan seçimler yapmaktır.

Çünkü gerçek stil, giydiğiniz ayakkabıdan önce o ayakkabıyı na­sıl taşıdığınızla başlar.