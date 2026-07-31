Erkek modasında yazın en trend ayakkabıları
Mustafa YALÇIN
mustafaylc@gmail.com
Moda, her sezon kendini yeniden yorumluyor. Ancak bazı parçalar var ki yalnızca bir trend olmanın ötesine geçerek erkek stilinin vazgeçilmez imzasına dönüşüyor. Bu yaz sezonunda da bunun en güçlü örneğini ayakkabılar oluşturuyor. Konforu, fonksiyonelliği ve modern çizgileri bir araya getiren modeller, erkek modasının en dikkat çeken tamamlayıcıları arasında yer alıyor.
Şehir stilinin yıldızı bu sezon hiç kuşkusuz terlikler. Kalın tabanlı, deri görünümlü, tokalı ve minimalist tasarımlar artık sadece tatil beldelerinde değil, şehir yaşamında da sıkça tercih ediliyor. Keten gömlekler, chino şortlar, bol kesim pantolonlar ve basic tişörtlerle tamamlanan kaliteli terlikler, modern erkeğin zahmetsiz ama iddialı stilini yansıtıyor.
Sandaletler ise bu sezon maskülen ve fonksiyonel tasarımlarıyla öne çıkıyor. Deri bantlı, anatomik tabanlı ve sade çizgilere sahip modeller hem sıcak havalarda maksimum konfor sağlıyor hem de günlük kombinlere güçlü bir karakter katıyor. Bej, taba, kahverengi, haki ve siyah tonları sezonun öne çıkan renkleri arasında yer alıyor.
Spor ayakkabılar erkek modasının vazgeçilmezleri arasındaki yerini koruyor. Özellikle beyaz sneaker'lar, retro esintili modeller ve nefes alabilen hafif tasarımlar bu yazın favorileri arasında bulunuyor. Jean pantolonlardan keten takımlara, jogger pantolonlardan şortlara kadar hemen her kombinle uyum sağlayan spor ayakkabılar, modern şehir stilinin en güçlü tamamlayıcısı olmayı sürdürüyor.
Ve elbette güçlü duruşuyla dikkat çeken Timberland... Bir dönem yalnızca outdoor giyimin simgesi olarak görülen bu ikonik botlar, bugün erkek sokak modasının da önemli parçalarından biri haline geldi. Özellikle festival kombinlerinde, doğa yürüyüşlerinde ve serin yaz akşamlarında kargo şortlar, denim pantolonlar ve oversize gömleklerle tamamlanan Timberland modelleri, cesur ve karakter sahibi bir stil ortaya koyuyor.
Bu sezon erkek modasının ortak mesajı oldukça net: Gösterişten çok kalite, abartıdan çok karakter ön planda. Önemli olan en pahalı ayakkabıyı giymek değil; yaşam tarzınızı ve kişiliğinizi yansıtan doğru modeli seçebilmek. Çünkü gerçek stil, markalarla değil, doğru tercihlerle ortaya çıkar.
Unutulmamalıdır ki bir erkeğin stilini tamamlayan en önemli detaylardan biri ayakkabısıdır. Doğru seçilmiş bir çift ayakkabı, en sade kombini bile güçlü ve dikkat çekici bir görünüme dönüştürebilir. Yaz modasında atılan en doğru adım ise konfor, kalite ve zamansız şıklığı aynı çizgide buluşturan seçimler yapmaktır.
Çünkü gerçek stil, giydiğiniz ayakkabıdan önce o ayakkabıyı nasıl taşıdığınızla başlar.
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