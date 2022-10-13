Erkekler mağazadan alışverişi neden sevmiyor?

Çoğu mağaza, eşleri alışveriş yaparken kocaları ayakta kalmasın diye sandalye, puf filan koymaya başladı. Neden diye merak ediyordum, Avantajix.com sitesi araştırması önüme geldi. 10 erkekten 7’si eşlerine alışverişte eşlik etmeyi “işkence” olarak görüyor. Bundan 22 yıl önce benzer araştırmayı hatırlıyorum; “alışverişte erkekler, 19’uncu dakikadan itibaren ‘düşük yoğunluklu beyin sarsıntısı’ geçirirken, kadınlar ortalama 3,5’uncu saatten itibaren yorgunluk belirtileri gösteriyor.”

PSİKOLOJİK TEDAVİ YÖNTEMİ Mİ?

Kadın için saatlerce çarşı pazarda gezmek, mağazalara girmek, istediği ürünü seçip denemek, dakikalarca pazarlık yapmak, bir tutku, eğlence, hatta psikolojik tedavi yöntemi… Fırsatım, imkânım olsa tüm günümü mağazalarda geçiririm diyen milyonlarca kadın var. Ya erkekler? Her 10 erkekten sadece 2’si çarşı pazar seviyor. Çoğu, mağazaya girmekten kaçınıyor, her 3 erkekten biri ise nefret ediyor. Peki, neden? Cevaplar ilginç; İçeri girer girmez peşine takılan, istemediği ürünü satmaya çalışan satış görevlisi (%60)

İKİ SORU İKİ CEVAP

Peki, en çok neden şikâyetçiler?

Caddelerde, AVM’lerde park yeri bulunmaması (%50), Kasadaki ödeme sırası (%45), Alışveriş sonrası eşyaların taşınması (%45), Uygun olmayan, küçük, havasız deneme kabinleri (%40), Deneme kabini önündeki kuyruk (%40)

Fiziki şikâyetler neler?

Başkasının denediği bir giysinin denenmek zorunda kalınması (%30), Koştururken bele ağrılar girmesi (%25), Mağaza ile iş saatlerine uymaması (%20), Tarzına uymayan gürültülü müzik yayını (%15)

NOT

KADINLARIN EŞLERİ ALIŞVERİŞE İKNA YÖNTEMLERİ

Erkeklerin %55’i, bedeli ne olursa olsun, özellikle giyim alışverişine katılmıyor. Alışveriş sonrası yemek, dizi/ maç seçeneğinde erkeğe söz hakkı tanımak, arkadaş etkinliğine katılmasına izin vermek, bir sonraki alışverişte evde kalmasına izin vermek, kadınların ikna yöntemleri arasında ilk sıralarda… Bu arada erkeklerin %70’i, kendisine giyecek alınacaksa ve teknoloji mağazası varsa, alışverişe koşa koşa gidiyormuş. Bir de perakendenin bir klişesi var; tekstili kadınlar, elektronik alışverişi erkeklerin büyüttüğü gerçeği… Ancak yıllardır söylenegeldiği için olsa gerek; klişe demişiz.