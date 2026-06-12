Erkekler neden birbirine benzemeye başladı?
Mustafa YALÇIN
mustafaylc@gmail.com
Erkek modasında her sezon yeni bir akım ortaya çıkıyor. Ancak son yıllarda dikkat çeken asıl mesele, erkeklerin moda ile stili birbirine karıştırması. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle birçok kişi kendine yakışanı bulmaya çalışmak yerine trend olanı uygulamayı tercih ediyor. Sonuçta ortaya birbirine benzeyen kombinler ve kişiliğini yansıtmayan bir giyim anlayışı çıkıyor.
Bu yazın en belirgin stil hatalarından biri, bol kalıpların yanlış yorumlanması. Rahat ve geniş kesimler kuşkusuz günümüz modasının önemli bir parçası. Ancak rahat görünmek ile özensiz görünmek arasında da ince bir çizgi var. Son dönemde birçok erkekte gördüğümüz sorun tam olarak burada başlıyor. Üzerinde emanet duruyormuş hissi veren kıyafetler, modern bir görünüm yaratmak yerine dağınık bir görüntü oluşturabiliyor. Oversize bir gömlek ya da pantolon doğru kullanıldığında son derece güçlü durabilir. Ancak yalnızca trend olduğu için tercih edildiğinde, stil sahibi görünmek yerine kıyafetin içinde kaybolma riski ortaya çıkıyor.
Yazın en önemli meselesi: kumaş
Bir diğer önemli konu ise kumaş seçimi. Yaz sıcaklarının etkisini yoğun şekilde hissettiğimiz günlerde hâlâ sentetik ve nefes almayan kumaşlara yönelmek büyük hata. Çünkü şıklık yalnızca dışarıdan nasıl göründüğünüzle ilgili değil; gün boyunca o kıyafetin içinde nasıl hissettiğinizle de ilgilidir. Terleten, formunu hızla kaybeden ya da birkaç saat içinde yorgun görünen kumaşlar, üzerinizdeki parçanın fiyatı ne olursa olsun istediğiniz etkiyi yaratmaz. Yaz aylarında keten, pamuk ve doğal içerikli kumaşların hâlâ bu kadar değerli olmasının nedeni de tam olarak budur.
Pahalı değil, doğru kalıp
Gömlek ve pantolon seçimlerinde de benzer yanlışlarla sık sık karşılaşıyoruz. Omuz dikişi doğru yerde olmayan gömlekler, gereğinden uzun paçalar ya da vücut yapısına uygun olmayan kesimler erkeklerin en sık yaptığı stil hataları arasında yer alıyor. Oysa iyi giyinmenin ilk şartı pahalı markalar değil, doğru kalıptır. Vücuda iyi oturan sade bir parça, yanlış kesimli ve çok daha pahalı bir üründen her zaman daha şık görünebilir.
Sosyal medyanın ürettiği tek tip stil
Sosyal medya platformlarında karşımıza çıkan stil içerikleri de bu tabloyu büyütüyor. Binlerce kişi aynı kombinleri uyguluyor, aynı ayakkabıları satın alıyor ve benzer bir görünüm yakalamaya çalışıyor. Moda aslında ilham vermesi gereken bir alan. Ancak son yıllarda ilham ile taklit arasındaki mesafe giderek kısalmış durumda. Kendi tarzını oluşturmak yerine başkalarının stilini birebir kopyalamak ise stil sahibi olmanın tam karşısında duruyor.
Trend değil tarz meselesi
Gerçek şıklık, trendleri körü körüne takip etmekten değil, kişinin kendisini tanımasından geçiyor. Boyuna, vücut yapısına, yaşam tarzına ve karakterine uygun seçimler yapan erkekler her zaman daha güçlü bir izlenim bırakıyor. Bu nedenle 2026 yazında yapılması gereken, gardıroba biraz daha dikkatli bakmak, kaliteli kumaşlara yönelmek ve gerçekten neyin yakıştığını keşfetmek. Çünkü moda sürekli değişiyor. Ama kişisel stil, bütün bu değişimin içinde insanın kendine ait kalabilme becerisi olarak değerini koruyor.
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