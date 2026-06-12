Erkekler neden birbirine benzemeye başladı?

Mustafa YALÇIN

mustafaylc@gmail.com

Erkek modasında her sezon yeni bir akım ortaya çıkıyor. Ancak son yıllarda dikkat çeken asıl mesele, erkeklerin moda ile stili birbirine karıştırması. Özel­likle sosyal medyanın etkisiyle birçok kişi kendine yakışanı bul­maya çalışmak yerine trend ola­nı uygulamayı tercih ediyor. So­nuçta ortaya birbirine benzeyen kombinler ve kişiliğini yansıtma­yan bir giyim anlayışı çıkıyor.

Bu yazın en belirgin stil hata­larından biri, bol kalıpların yan­lış yorumlanması. Rahat ve geniş kesimler kuşkusuz günümüz mo­dasının önemli bir parçası. An­cak rahat görünmek ile özensiz görünmek arasında da ince bir çizgi var. Son dönemde birçok erkekte gördüğümüz sorun tam olarak burada başlıyor. Üzerinde emanet duruyormuş hissi veren kıyafetler, modern bir görünüm yaratmak yerine dağınık bir gö­rüntü oluşturabiliyor. Oversize bir gömlek ya da pantolon doğru kullanıldığında son derece güçlü durabilir. Ancak yalnızca trend olduğu için tercih edildiğinde, stil sahibi görünmek yerine kıya­fetin içinde kaybolma riski orta­ya çıkıyor.

Yazın en önemli meselesi: kumaş

Bir diğer önemli konu ise ku­maş seçimi. Yaz sıcaklarının et­kisini yoğun şekilde hissettiği­miz günlerde hâlâ sentetik ve ne­fes almayan kumaşlara yönelmek büyük hata. Çünkü şıklık yalnız­ca dışarıdan nasıl göründüğü­nüzle ilgili değil; gün boyunca o kıyafetin içinde nasıl hissetti­ğinizle de ilgilidir. Terleten, for­munu hızla kaybeden ya da bir­kaç saat içinde yorgun görünen kumaşlar, üzerinizdeki parçanın fiyatı ne olursa olsun istediği­niz etkiyi yaratmaz. Yaz ayların­da keten, pamuk ve doğal içerikli kumaşların hâlâ bu kadar değerli olmasının nedeni de tam olarak budur.

Pahalı değil, doğru kalıp

Gömlek ve pantolon seçimle­rinde de benzer yanlışlarla sık sık karşılaşıyoruz. Omuz dikişi doğ­ru yerde olmayan gömlekler, ge­reğinden uzun paçalar ya da vü­cut yapısına uygun olmayan ke­simler erkeklerin en sık yaptığı stil hataları arasında yer alıyor. Oysa iyi giyinmenin ilk şartı pa­halı markalar değil, doğru kalıp­tır. Vücuda iyi oturan sade bir parça, yanlış kesimli ve çok daha pahalı bir üründen her zaman da­ha şık görünebilir.

Sosyal medyanın ürettiği tek tip stil

Sosyal medya platformların­da karşımıza çıkan stil içerikleri de bu tabloyu büyütüyor. Binler­ce kişi aynı kombinleri uygulu­yor, aynı ayakkabıları satın alıyor ve benzer bir görünüm yakalama­ya çalışıyor. Moda aslında ilham vermesi gereken bir alan. Ancak son yıllarda ilham ile taklit ara­sındaki mesafe giderek kısalmış durumda. Kendi tarzını oluştur­mak yerine başkalarının stilini birebir kopyalamak ise stil sahibi olmanın tam karşısında duruyor.

Trend değil tarz meselesi

Gerçek şıklık, trendleri körü körüne takip etmekten değil, ki­şinin kendisini tanımasından ge­çiyor. Boyuna, vücut yapısına, ya­şam tarzına ve karakterine uygun seçimler yapan erkekler her za­man daha güçlü bir izlenim bıra­kıyor. Bu nedenle 2026 yazında yapılması gereken, gardıroba bi­raz daha dikkatli bakmak, kaliteli kumaşlara yönelmek ve gerçek­ten neyin yakıştığını keşfetmek. Çünkü moda sürekli değişiyor. Ama kişisel stil, bütün bu deği­şimin içinde insanın kendine ait kalabilme becerisi olarak değeri­ni koruyor.