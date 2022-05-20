Erkekleri eşitlik için seferber etti, gençleri hedefe koydu

SUTEKS Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger, Türkiye iş dünyası örgütlerinin efsane isimlerinden. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) 1994- 1996 döneminde (ülkemizin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği sürecinin gerçekleştiği zorlu süreçte) Başkanlığını yapan isim. TESEV, KA-DER ve KAGİDER gibi derneklerin de kurucusu. Geçmişte TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu’nun başkanlığını da yürüttü. Türkiye’de ‘toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin’ azalması, yok olması için yıllardır liderlik yapıyor. Son yıllarda aynı hedef için kurucusu olduğu YANINDAYIZ Derneği’nin Başkanlığını da sürdürüyor. Bunca yılın deneyiminden iki önemli sonuç çıkardığını ve bu sonuçlara göre eyleme geçtiğini anlatıyor. Birincisi, cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadelede ‘erkekler olmadan’ başarılı olunamayacağı ki bu yüzden Yanındayız Derneği’nin 104 üyesinin 90’ı erkek. İkincisi ise ‘gençlere odaklanmak’ hedefe ulaşmak için şart. “Erkekleri kadın sorunları için organize ederek aslında STK startup’ı yapmış olduk. Erkekleri toplumsal cinsiyet eşitliği savunucusu yapmak ya da yanında olmaya sevk etmek en belirgin farkımız” diyor.

Sorunlar diyalog olmadan çözülmez

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan en önemli adımları Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün attığını vurgulayan Nur Ger, hiçbir konuda taraflar arasında duvar olmaması gerektiğine inanıyor. Ger, “Bence, günümüzde ve gelecekte her konuda çözüme gerçekten hizmet eden en önemli eylem, farklı düşünen ya da inananların diyalog içinde olmasıdır. Demokrasi de özü itibariyle budur” diye konuşuyor. Bu nedenle Dernek olarak, cinsiyet eşitsizliğini azaltmak için bütün siyasi ya da kurumsal yapılarla konuşarak, diyalog içinde çalıştıklarını vurguluyor. Geçmişte, kadınların çalışma hayatına katılması için Dernek olarak bazı projeler geliştirdiklerini ve uygulamakla yükümlü kurumlarla paylaştıklarını söylüyor. Örnek olarak da daha önce TÜSİAD adına geliştirdikleri ‘Her mahalleye bir kreş’ projesini hatırlatıyor. Bu projeyi, Ankara’ya giderek TOKİ’ye anlattıklarını belirtiyor. Bu kapsamda işverenlerin de çalışanlarına ‘yemek çeki’ gibi ‘kreş çeki’ vermesine de vergi avantajı sağlamasını istediklerini vurguluyor. Kreşler için 6. Bölge Teşviki de önerdiklerini ve 5. Bölge Teşviki kapsamına alındığını hatırlatıyor. Nur Ger şöyle konuşuyor: “Son yıllarda istihdamda kadın oranında bir tık iyileşme oldu ancak halen ülkemizin görünümü bu konuda iyi değil, sınıfta kalıyoruz. Kadınların sağlık hizmetlerine erişiminde ve kızlarımızın ‘eğitime erişiminde’ gayet iyiyiz. Ancak, politikada ve kamuda kadın halen çok az.”

Gençler ne düşünüyor?

Türkiye’de cinsiyet eşitsizliğini azaltmada ve tamamen yok etmede en önemli güç olarak gördükleri gençliği de hedefe koyduklarını anlatan Nur Ger, bu nedenle yakın zamanda Evrim Kuran Danışmanlık’a yaptırdıkları “Gençlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısı Araştırması” hakkında konuşurken ayrıca heyecanlı. Araştırmanın sonuçları hiç iç açıcı değil ama Nur Ger yine de umutlu. Araştırma ile Türkiye gençliğinin toplumsal cinsiyete bakışının analiz edilmesini ve gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutulmasını amaçladıklarını belirtiyor. Gençlerin cinsiyet eşitliğine yaklaşımını, kadına yönelik şiddet algısını, Türkiye'deki kurumların toplumsal cinsiyet ayrımcılığını önleme amaçlı çalışmalarına bakışlarını, şiddeti algısını anlamada çok önemli veri kaynağı olan araştırma, gençlerin şiddete maruz kalıp kalmadığına dair bulgular da toplamış. 81 vilayetten ve 28 ülkeden 18-35 yaş arası gençlerin katılımıyla gerçekleşti. 16 Şubat- 4 Nisan 2022 tarihleri arasında web tabanlı anket aracılığıyla yapıldı. Toplamda 12 bin 925 kişinin katıldığı araştırma, Türkiye’de bu alanda yapılan en kapsamlı ve en geniş katılımlı araştırma oldu.

Gençlerin yüzde 82’si cinsiyeti nedeniyle şiddete uğruyor

Araştırma verilerine göre Türkiye gençliği yüzde 83 oranla ülkemizde cinsiyet eşitliği olmadığını düşünürken, yüzde 70’i yaşamları boyunca en az bir kez cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa uğramış. Gençlerin yüzde 82’si şiddete uğradığını belirtiyor ve şiddet çeşitlerinde psikolojik şiddet en yaygın şiddet türü. Gençlerin yüzde 88’i psikolojik, yüzde 48’i dijital, yüzde 43’ü ekonomik, yüzde 31’i fiziksel, yüzde 22’si cinsel şiddet mağduru olmuş. Nur Ger, şöyle konuşuyor: “Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinde, maalesef kaplumbağa hızında yol alıyor. Bu hızın artması için özel sektör, kamu ve sivil toplum örgütlerinin el ele vermesi, birlikte çalışarak daha çok ortak proje gerçekleştirmesi ve zihniyet dönüşümünün sağlanması şart.”

Staj ve iş başvurusunda ‘cinsiyet’ sorunu

Araştırmaya yanıt veren gençlerin büyük bölümü, “Türkiye’de özellikle staj dönemi veya iş başvuru sürecimde cinsiyetimden dolayı kabul edilmediğim çok şirket var ve uzun bir süre de bu böyle devam eder gibi görünüyor” görüşünde. Gençler de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için toplumsal hareket gerektiğini düşünüyor ama çalışmaları da yetersiz buluyor.

‘Kadın erkek eşittir nokta’ konferansı 6-7 Haziran’da

YANINDAYIZ DERNEĞİ, bu yılki “Kadın Erkek Eşittir Nokta” konferansını da 6-7 Haziran’da gerçekleştirecek. “Yeni Teknolojiler ve Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” oturumunda sosyal medya kullanımının genç kadınlarda neden olduğu sorunlar, metaverse ile birlikte cinsiyet eşitlik için doğabilecek fırsatlar, yeni teknolojilerin vaat ettiği ütopyalar, özgürlük pratikleri gibi konular masala yatırılacak. “Mekan Bağımsız Yetenek: Riskler ve Fırsatlar” oturumunda ise pandemi sonrası yeni çalışma düzeni, kadınların iş yükleri gibi başlıklar konuşulacak. Diğer ilginç oturumlar ise “İklim Krizi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ile “Sanat, Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” şeklinde belirlenmiş.