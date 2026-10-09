Erken sanayisizleşme üzerine…
Türkiye’nin erken sanayisizleşmeye başladığına dair tartışmaları son dönemde sıkılıkla duyuyoruz. Erken kelimesinin kullanmamızın sebebi gelişmekte olan ekonomilerde sanayinin milli gelir içindeki payının gelişmiş ülkelere göre daha erken azalmaya başlaması. Bu durum neden bizi kaygılandırıyor? İlk açıklama zenginleşme açısından sanayinin katkısının daha yüksek olması. Sanayinin yarattığı katma değeri hizmetler sektörü sağlayamıyor. Dolayısıyla, erken sanayisizleşme arzu edilen milli gelir seviyesine ulaşma karşısında bir engel olarak karşımıza çıkıyor.
Verilere baktığımızda bu durumun sadece Türkiye’ye özgü olmadığıını gözlemliyoruz. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye’de sanayinin milli gelir içindeki payı 1990 yılında %31.1 seviyesindeydi. Bu oran 2002 yılında %24.6’ya geriledi. 2022 yılında tekrar %30.9 seviyesine yükseldikten sonra 2025 yılında tekrar %24 seviyesine geriledi. Benzer bir durum Çin, Brezilya, Hindistan ve Polonya gibi gelişmekte olan ülkeler için de geçerli. Sanayinin milli gelire oranı 1990 yılında Brezilya’da %33.3, Çin’de %41, Meksika’da %26, Hindistan’da %27.5. 2025 yılına geldiğimizde Brezilya’da %20, Çin’de %35.6, Hindistan’da %25.2, seviyesine gerilemiş. Verileri 1995 yılında başlayan Polonya’da oran %33.7’den %25.8’e gerilemiş. Meksika’da ise %26.1’den %30.6’ya yükselmiş.
Erken sanayisizleşmenin nedenleri
Bu konuda Dani Rodrik hocanın literature önemli katkıları var. Dani hocanın argümanı açık ekonomilerde ürün fiyatlarının yurt dışında belirlenmesine dayalı. Çin gibi ülkelerde verimlilik artışının hızlı olması ve küresel piyasada fiyatların gerilemesine neden olur. Diğer ülkeler benzer verimlilik artışı sağlayamazlarsa rekabet gücü kaybedeler ve bu sektörlerden çekilmek durumunda kalırlar. Sonuç olarak sanayinin hem istihdamda hem de milli gelir içindeki payı düşer.
Yaratabileceği sorunlar
1 Büyümenin ana kaynağının küçülmesi ilk kaygı veren konu. Sürüdürülebilir büyüme açısından imalat sanayi olmazsa olmaz diyebiliriz. Bu bağlamda, imalat sanayinin ekonomi içindeki payının erken zamanda azalmaya başlaması potansiyel büyüme oranının gerilemesine neden olabilir.
2 Verimliliği yüksek olan imalat sanayinden daha düşük olan hizmetler sektörüne istihdam geçişi ekonominin toplam verimliliğinin düşmesine neden olabilir.
3 İmalat sanayinin göreli olarak küçülmesi döviz kazandırıcı faaliyetlerin azalması anlamına gelebilir. Bu da cari açığın finansmanı konusunda zorluklar ortaya çıkartabilir.
4 Sanayinin göreli olarak küçülmesi ücretlerler dengesini bozabilir. Bu da toplumsal kesimler arasındaki gelir dağılımını olumsuz yönde etkileyebilir.
Türkiye için riskler ve fırsatlar
Türkiye’de sanayinin ekonomi içindeki payının azaldığı bir gerçek. Özellikle son yıllarda uyguladığımız dezenflasyon programı ve dış ticaret ortaklarımızda ekonomik büyümenin yavaş seyretmesi bunun arkasındaki etmenler. Fakat konunun bu konjonktürel gelişmelerden daha derin sebepleri var diye düşünüyoruz. Sanayileşme yapımız ve bu yapı ile Çin gibi ülkeler ile rekabet etmemizin mümkün olmadığı bir gerçek. Sanayileşme sürecinde gerçekleştirmemiz gereken teknoloji yoğun sektörlere geçiş aşamasında yavaş kalıyoruz. Bu konuda kamu kaynaklı politikalar ve destekler var. Fakat hızla değişen dünyaya ne kadar ayak uydurabiliyoruz? Üzerinde düşünmemiz gereken konu bu…
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