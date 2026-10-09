Erken sanayisizleşme üzerine…

Türkiye’nin erken sanayi­sizleşmeye başladığına dair tartışmaları son dönem­de sıkılıkla duyuyoruz. Erken kelimesinin kullanmamızın sebebi gelişmekte olan eko­nomilerde sanayinin milli ge­lir içindeki payının gelişmiş ülkelere göre daha erken azal­maya başlaması. Bu durum ne­den bizi kaygılandırıyor? İlk açıklama zenginleşme açısın­dan sanayinin katkısının da­ha yüksek olması. Sanayinin yarat­tığı katma değeri hizmetler sektö­rü sağlayamıyor. Dolayısıyla, erken sanayisizleşme arzu edilen milli gelir seviyesine ulaşma karşısında bir engel olarak karşımıza çıkıyor.

Verilere baktığımızda bu duru­mun sadece Türkiye’ye özgü olma­dığıını gözlemliyoruz. Dünya Ban­kası verilerine göre Türkiye’de sa­nayinin milli gelir içindeki payı 1990 yılında %31.1 seviyesindeydi. Bu oran 2002 yılında %24.6’ya ge­riledi. 2022 yılında tekrar %30.9 se­viyesine yükseldikten sonra 2025 yılında tekrar %24 seviyesine geri­ledi. Benzer bir durum Çin, Brezil­ya, Hindistan ve Polonya gibi geliş­mekte olan ülkeler için de geçerli. Sanayinin milli gelire oranı 1990 yılında Brezilya’da %33.3, Çin’de %41, Meksika’da %26, Hindistan’da %27.5. 2025 yılına geldiğimiz­de Brezilya’da %20, Çin’de %35.6, Hindistan’da %25.2, seviyesine ge­rilemiş. Verileri 1995 yılında baş­layan Polonya’da oran %33.7’den %25.8’e gerilemiş. Meksika’da ise %26.1’den %30.6’ya yükselmiş.

Erken sanayisizleşmenin nedenleri

Bu konuda Dani Rodrik hocanın literature önemli katkıları var. Da­ni hocanın argümanı açık ekonomi­lerde ürün fiyatlarının yurt dışın­da belirlenmesine dayalı. Çin gibi ülkelerde verimlilik artışının hızlı olması ve küresel piyasada fiyatla­rın gerilemesine neden olur. Diğer ülkeler benzer verimlilik artışı sağ­layamazlarsa rekabet gücü kaybe­deler ve bu sektörlerden çekilmek durumunda kalırlar. Sonuç olarak sanayinin hem istihdamda hem de milli gelir içindeki payı düşer.

Yaratabileceği sorunlar

1 Büyümenin ana kaynağının kü­çülmesi ilk kaygı veren konu. Sürüdürülebilir büyüme açısın­dan imalat sanayi olmazsa olmaz diyebiliriz. Bu bağlamda, imalat sanayinin ekonomi içindeki payı­nın erken zamanda azalmaya baş­laması potansiyel büyüme oranı­nın gerilemesine neden olabilir.

2 Verimliliği yüksek olan imalat sanayinden daha düşük olan hizmetler sektörü­ne istihdam geçişi ekonomi­nin toplam verimliliğinin düş­mesine neden olabilir.

3 İmalat sanayinin göreli olarak küçülmesi döviz ka­zandırıcı faaliyetlerin azalma­sı anlamına gelebilir. Bu da cari açığın finansmanı konusunda zorluklar ortaya çıkartabilir.

4 Sanayinin göreli olarak küçülmesi ücretlerler den­gesini bozabilir. Bu da toplumsal kesimler arasındaki gelir dağılımı­nı olumsuz yönde etkileyebilir.

Türkiye için riskler ve fırsatlar

Türkiye’de sanayinin ekonomi içindeki payının azaldığı bir ger­çek. Özellikle son yıllarda uygula­dığımız dezenflasyon programı ve dış ticaret ortaklarımızda ekono­mik büyümenin yavaş seyretmesi bunun arkasındaki etmenler. Fa­kat konunun bu konjonktürel ge­lişmelerden daha derin sebepleri var diye düşünüyoruz. Sanayileş­me yapımız ve bu yapı ile Çin gi­bi ülkeler ile rekabet etmemizin mümkün olmadığı bir gerçek. Sa­nayileşme sürecinde gerçekleş­tirmemiz gereken teknoloji yoğun sektörlere geçiş aşamasında yavaş kalıyoruz. Bu konuda kamu kay­naklı politikalar ve destekler var. Fakat hızla değişen dünyaya ne ka­dar ayak uydurabiliyoruz? Üzerin­de düşünmemiz gereken konu bu…