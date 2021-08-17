Erken seçimi hazırlayan kararlar…

700 bin kamu işçisine yapılan yüzde 27 zam için “erken seçim hazırlığı yapılıyor” görüşünü savunan değerlendirmeler var. Erken seçim kararı, kuşkusuz sadece iç politika değişkenleriyle olmayacak. Dış politikadaki gelişmeler de belirleyici olacak.

Kamu işçilerine geçen hafta yüzde 27.17 zam yapıldı. Bunun hemen sonrasında bir kıdemli siyasetçinin değerlendirmesi şöyle oldu:

“Bana göre tarımsal ürün destekleri, üniversite girişlerinde yüzbinlerce gence yeni imkân tanıması, 700 bin memura enflasyon üstünde zam verilmesi, bunların hepsi bir erken seçim için altlık taşıyor.”

Kıdemli siyasetçi erken seçim bekliyor ve tarih öngörüsü ise 2022 sonbaharı… Bu değerlendirmeyi bir iş insanı dostuma da sorduğumda ‘’cömert‘’ kaynak dağıtım kararlarını ‘’erken seçim hazırlığı‘’ olarak yorumladı. O da aynı kanıda:

“2022 sonbaharında erken seçim olur...”

İş insanı dostum ilginç bir beklentisini de şöyle dillendirdi: “Ben erken seçim kararıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti başkanlığını bırakıp, Cumhurbaşkanlığıyla yetineceğini düşünüyorum...”

Kuşkusuz bu öngörü Cumhurbaşkanlığı mevkiini ‘’sınırlı sorumlu‘’ konuma indirgeyeceğinden, düşünülmesi gereken bir ihtimal. Bu ilginç değerlendirmeyi, AK Parti‘ den bir aktif yöneticiyle konuştum, şu karşılığı verdi:

“Cumhurbaşkanı’nın parti başkanlığını bırakması düşünülemez. Elindeki gücü seçime giderken terk etmez. Seçim meydanlarında kendi gücünün önemini bilir bunu defalarca sınamıştır. Güç kaybına meydan vereceğini düşünmüyorum.”

Muhalefet de konuyu daha yüksek sesle dile getirmeye başladı. İktidar sözcüleri ise aksini söyleyerek, ‘’Seçim zamanında yapılacak!’’ deseler de, alınan kararlar ve verilen parasal artışlar, erken seçime altlık yapıldığı düşüncesini yaygınlaştırıyor.

Erken seçim kararı, kuşkusuz sadece iç politika değişkenleriyle olmayacak. Halkbank ile ilgili hukuki gelişmeler, S-400’ler için ABD yaptırımlarının biçimi, en az iç politika cömertlikleri kadar etken.

Siyaset yapmanın giderek zorlaştığı bir dünya ortamından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da soyutlanması kuşkusuz mümkün değil. Bekleyelim: Seçime 1 yıl 3 ay mı var, yoksa 2 yıl 3 ay mı?

Yoksa?..

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