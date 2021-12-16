Erken sıkılaşma olasılığı güçlendi

Küresel piyasalarda artan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları ve bu doğrultudaki kısıtlama adımları, arz kısıtları, enflasyon endişeleri ve merkez bankaları politikaları takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Kasım ayında Omicron varyantı haberleriyle riskten kaçış fiyatlamasını tetiklemiş volatiliteler yükselirken, riskli varlık sınıfında yer alan hisse senetlerinde ve petrol fiyatlarında düzeltme etkili olmuş ayrıca tahvillere olan ilgi artmıştı. Gelişmiş ülke piyasaları kasım ayını yüzde 2 civarı değer kaybıyla, gelişmekte olan ülke piyasaları ise yüzde 4 civarı değer kaybıyla tamamlamıştı. Aralık ayında ise ABD Merkez Bankası FED dahil çok sayıda merkez bankasının yükselen enflasyondan duyulan rahatsızlık nedeniyle daha şahin bir politika duruşu benimsemeye başladığını gördük. Bununla birlikte küresel merkez bankalarından gelen sıkılaşma sinyalleri ve beraberinde öne çıkan büyüme endişeleriyle getiri eğrilerinde yataylaşma eğiliminin etkili olduğunu takip ediyoruz.

Yeni varyant Omicron’un yönetilebilir olduğuna dair görüşler korunurken riskli varlık sınıfında yer alan küresel hisse senetleri, küresel merkez bankaları açıklamaları öncesinde yeni haftaya satış baskısı altında başladı. Bu hafta merkez bankaları haftası olacak ve bu satırlar okunurken detaylarını göreceğimiz FED açıklamalarıyla birlikte ECB ve BOE gibi merkez bankalarından gelecek açıklamalar riskli varlıklar açısından haftanın en önemli gündem maddesi olacak.

Daha önce yayınladığımız strateji raporlarımızda da sık sık vurguladığımız gibi; biz FED’in şahinleşmesini bekliyoruz. FED Başkanı Jerome Powell’ın ABD senatosundaki şahince açıklamalarının önemli olduğunu düşünüyor, tutum değişikliğini ima edip etmediğini ve 2022 yılına girerken FED’in agresifleşebilme olasılığını sorguluyoruz. Enflasyon beklentileri yükselmeye devam ediyor ve Omicron varyantının arz sıkıntılarını daha da güçlendirebilme olasılığının da enflasyondaki yukarı yönlü risklere destek olan bir konu olduğunu belirtelim.

Yüksek enflasyon ve daha şahin bir FED eşliğinde dolar güçleniyor. Bu durumda şahinleşen FED’e nazaran bugünkü toplantıda Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) güvercin bir tonlama, faiz farkları ile birlikte dolar lehine hareketin devam etmesine neden olabilir. Bugünkü ECB toplantısında güvercin duruş korunabilir. ECB üyelerinden geçtiğimiz haftalarda gelen açıklamalar güvercin duruşun korunacağına işaret ederken, ECB’nin Mart ayında sona ermesi planlanan acil pandemi varlık alım programı kapsamında vadesi dolacak tahvillere yeniden yatırım konusunda bir yol haritası açıklaması bekleniyor. ECB’nin geçici enflasyon duruşuna bağlı kalmasını, bunun ise sıkılaşma tartışmalarını ötelemesini bekliyoruz. ECB'nin aylık 60 milyar euro’luk ‘Pandemi Acil Satın Alma Programı’nın planlandığı gibi Mart 2022'de sona ereceğini vurgulaması ve devam eden dönem için ise varlık alım programı tutarında artışa işaret etmesi veya yeni ve daha esnek bir PEPP tarzı program açıklaması olasılığı gündemde. Omicron varyantı ile faiz artışı beklentileri zayıflayan İngiltere’de ise BOE’nin ek Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri eşliğinde politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

2022 yılına baktığımızda, bol likidite eşliğinde 2021 yılında ekonomilerdeki hızlı toparlanma ardından belirsizliğin öne çıktığı bir döneme doğru giriş yapıyoruz. Kalıcı enflasyon korkuları ve Omicron varyantı ile birlikte büyüme için aşağı yönlü riskler, daha erken sıkılaşma olasılığını güçlendirdi. Kısacası 2022 yılının, özellikle ilk yarısının enflasyonun yüksek kaldığı, büyümenin hız kaybettiği, küresel likiditenin azalacağı ve volatilitenin yükseldiği bir yıl olmasını bekliyoruz.