Erol Evgin’den Orhan Pamuk’a…

Erol Evgin’den yeni albüm: Sevdiklerim; Akbank Sanat “Evin Caz Hali” konserlerinin konuğu JAPA; Bee Gees’in Stayin’ Alive şarkısı engelli gençlerin sesi oluyor; İş Bankası’nın İstiklal Sergisi’ne ödül; Sosyal Sorumluluk projesi “Aile Saati”, YKY ile tüm Türkiye’ye ulaşıyor haberleri ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

Erol Evgin’den yeni albüm: Sevdiklerim

Erol Evgin; Sezen Aksu, Sıla Gençoğlu, Mehmet Teoman ve Can Temiz gibi Türk şarkıcı ve söz yazarlarına ait sevdiği şarkıları kaydetmek için stüdyoya girdi. Albüm, “Sevdiklerim” adıyla. Universal Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

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Akbank Sanat “Evin Caz Hali” konserlerinin konuğu JAPA

Akbank Sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor… Bu bağlamda Akbank Caz Festivali’nin "Yıl Boyu Caz" konserleri kapsamındaki “Evin Caz Hali” konserlerinin yeni etkinliği JAPA konseri 18 Mart Perşembe akşamı 18.00’de Akbank Sanat Youtube kanalında.

Bee Gees’in Stayin’ Alive şarkısı engelli gençlerin sesi olacak

Görme engelli bir solist ve dört özel gereksinimli gençten oluşan FARK BAND, 70’ler ve 80’lere damga vuran Stayin’ Alive şarkısının Türkçe versiyonuyla farkındalık yaratmak için müzik dünyasına adım attı.

İş Bankası’nın İstiklal Sergisi’ne ödül

Türkiye İş Bankası’nın Millî Mücadele’nin 100’üncü yılı vesilesiyle düzenlemiş olduğu İstiklal Sergisi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk – Kültür Sanat kategorisinde Altın Pusula ödülüne layık görüldü. Birçok ulusal ve uluslararası arşiv ile koleksiyondan derlenen bine yakın belge, fotoğraf, film, harita ve objeden oluşan İstiklal Sergisi, Millî Mücadele’ye dair şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı sergilerden biri olma özelliği taşıyor. İstanbul Eminönü’deki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde yer alan İstiklal sergisi aynı zamanda, www.issanat.com.tr sitesi üzerinden sanal olarak da ziyaret edilebiliyor.

Sosyal sorumluluk projesi “Aile Saati”, YKY ile tüm Türkiye’ye ulaşıyor

Bilinçli teknoloji kullanımına dikkat çekerek ebeveyn-çocuk iletişimine katkı sağlamayı amaçlayan KoçSistem’in ödüllü Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi Aile Saati, Yapı Kredi Yayınları kitapları ile tüm Türkiye’ye ulaşıyor. Yapı Kredi Yayınları, KoçSistem Aile Saati projesi kapsamında, yayınladığı seçme kitapların arka kapaklarında Aile Saati logosu, web adresi ve “Ekranı Kapat Kitabı Aç” söylemine yer vererek projenin ülke genelindeki farkındalığının artmasına ve yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

“Mebus ve Şair: Mehmet Âkif Ersoy” sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılında, Zeytinburnu Belediyesi tarafından TBMM ve Mehmet Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı iş birliğiyle hazırlanan “Mebus ve Şair: Mehmet Âkif Ersoy” sergisi Kazlıçeşme Sanat Galerisi’nde açıldı.

Nadir-x çizgi romanı ile çocukların empati yeteneğini geliştirmek amaçlanıyor

Nadir hastalıklara dikkat çekmek amacıyla hazırlanan Nadir-X çizgi roman kitabı tanıtıldı. Toplantıda çocukların arasında yaşanan akran zorbalığına dikkat çekilirken Nadir-X çizgi romanı sayesinde nadir hastalığı bulunan çocuklara arkadaşları tarafından empatiyle yaklaşılabilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Yeni dijital çağdaş sanat platformu: Gallery MAS

Gallery MAS, djitalleşen dünyada pandemi dönemindeki çevrimiçi sanat platformları arasına katıldı. Uzun yıllardır galerici ve sanat danışmanı olarak çalışan Sabiha Kurtulmuş, koleksiyoner ve iş insanları Moris Sabaner ve Albert Nahmiyas’ın ortaklığıyla kurulan sitede şimdilik Türkiye’nin çağdaş sanatçılarından 25’inin eserleri bulunuyor.

Orhan Pamuk 23 Mart’ta çıkacak romanı Veba Geceleri’ni anlatıyor

Yazar Orhan Pamuk, 23 Mart’ta çıkacak yeni romanı Veba Geceleri’ni 12 kısa videoyla anlatıyor.

Mart ve Nisan ayları boyunca Yapı Kredi Yayınları’nın sosyal medya hesaplarından aralıklı olarak yayınlanacak videoların ilki 12 Mart Cuma günü izlenime sunuldu. Videoda Pamuk, kitabının yazım sürecine denk gelen pandemiden ve kitabındaki korku temasından bahsetti.



