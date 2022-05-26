Erşan Kuneri, Türkiye’nin yazılmamış inovasyon tarihidir

Cem Yılmaz’ın Netfl ix’te yayınlanan sekiz bölümlük dizisi Erşan Kuneri’nin muhabbetinin açılmadığı yer yok. Bunda her yerde görülen reklamlarının etkisinin olduğu açık. Benim tespit ettiğim birkaç görüş var. Bir tanesi, “o kadar güldürmüyor” ya da “sıkıldım” şeklinde. Bunu genel tüketici kitlesi olarak yorumlayabilirim. Ürünü tüketip arkasından hayatına devam eden kitle açısından bu fast food tarzı değerlendirme son derece anlaşılır. Bu değerlendirmeyi finans tarafındaki bir arkadaşıma aktardığımda, “Cem Yılmaz’ın işleri ile ilgili beklenti yüksek oluyor. Böyle olunca izleyici beklentisinin karşılanmadığını düşünüyor ve sıkıntısını dile getiriyor” şeklinde bir analiz yaptı. İçimden, “Erşan Kuneri’yi borsaya açtık da teknik analizi eksik kaldı” dedim ama konuyu uzatmadım. Bize göre sanatla daha içiçe bir arkadaşıma sorduğumda, “Cem Yılmaz, argoyu mizah unsuru olarak kullandığı geleneksel tarzında yeni bir çalışma yapmış” dedi. Baktım, kendi bakış açımı konuşabileceğim kimse yok, ben de buraya yazmak için bilgisayarın başına geçtim.

Erşan Kuneri’nin benim için en ilgi çekici olan yanı, üniversite yıllarımdan beri sürekli gündemimizde olan inovasyonun tarihine ve daha önemlisi ruhuna ışık tutması oldu. Atari ve buzdan jeton ilişkisi, Türkiye’nin inovasyon tarihinin özetidir.

1980’li yıllarda Türkiye Başbakan Turgut Özal’ın liderliğinde önemli bir telekomünikasyon hamlesi gerçekleştirdi. Daha önce evlenirken talebi yapılan ve çocuk okula giderken telefonu bağlanan aileler kısa sürede evlerine telefon bağlatabilir hale geldiler. Telefonla konuşma bir lüks olmaktan çıkarken “neden aramadın” yaygın bir sitem olmaya başladı; artık telefonla aramamak ayıptı. Bu arada komşuluk ilişkileri bir nebze zarar gördü. Daha önceki dönemde “telefon yazdırma” diye bir şey vardı. Bizim eve babamın 1967’de evlenirken başvurduğu telefon 1970’li yıllarda bağlandığı için bunu iyi hatırlıyorum. Apartmanda tek telefon bizde olduğu için, bir komşumuz telefon etmek istediğinde gelip numarayı santrale yazdırıyordu. Telefonun ne zaman bağlanacağı belli olmadığından o gün birlikte çay kahve içerek ve hatta birlikte birşeyler atıştırarak geçiyordu. Sabah 10:00’da yazdırılan telefon öğleden sonra 4:00’te bağlandığında kendinizi şanslı sayabilirdiniz.

Yokluk ile gelen ilgi, tekeri döndürüyor

Bu kaynak yetersizliği ya da yokluk, telefonun büyük ilgi görmesine neden oldu. Herkes telefon alıyor; telefonda hal hatır soruluyor; misafirliğe gitmek yerine telefon ediliyordu artık. Bu talep ve yarattığı pazar, Türkiye’de Netaş ve Teletaş gibi iki dev şirketi ortaya çıkardı. Yabancı ortaklı kurulan şirketler zaman içinde yerli teknoloji geliştirmeye ve Türkiye’nin yerli santral ve telefonları ile telekomünikasyon altyapısının yaygınlaşmasını sağladı.

Ancak Özal’ın telekomünikasyona bu önemi vermesine neden olan eksiğimizi hiç kapatamadık. Lübnan’daki iç savaş sırasında bu ülkeden kaçan uluslararası şirketler ki sayıları hiç de az değildi, yeni lokasyonları için İstanbul ile Yunanistan’daki Pire kenti arasında seçim yaparken İstanbul’daki telekomünikasyon altyapısının yetersizliği nedeniyle Yunanistan’ı tercih etmişlerdi. Özal, bir daha böyle bir duruma düşmeyelim diye telekomünikasyona büyük önem veriyordu.

2000’li yılların başlarında Tempo dergisinde çalışırken Bebek civarında, Türkiye’nin ilk e-ticaret şirketlerinden deppo.com’u ziyaret ettiğimde bu hikayenin kalan bölümüne vâkıf oldum. Bugün için ilkel olsa da, o dönem için önemli bir girişimdi. Çok soru sordum ve en son olarak mühendis merakıyla “server’larınız nerede” dedim. Genel müdür, “Burada” yanıtını verdi. Ben şok.

Özal, yabancı şirketlerin küçük yönetim ofislerinin büyük işler yaptığı bir İstanbul düşlediği ve geleceğin veri (data) üzerinden şekilleneceğini düşündüğü için sahil şeridine fiber çektirmiş. Fiber altyapı olunca da ofisin içinde server barındırmak mümkün olmuş.

Bütün bunlar olurken, asıl hikaye, o hayallere hiçbir zaman ulaşılamaması ve dönüp dolaşıp kürkçü dükkanında son bulan yolculuklarla hayallerin tüketilmesi. Türkiye, Özal’ın hayalini o şekliyle hiç yazamadı. Erşan Kuneri’nin, Türkiye’de iş yapmayan ama dünyadaki örnekleri büyük başarılara imza atan filmleri, Türkiye’nin inovasyon tarihidir. Seks filmlerinin kaliteli bir şey yapma arayışındaki yıldızının yolculuğunun bittiği yer de yeni standart olan arabeskin yıldızı olmaktır.

Muammer Rado, Atari ve jetonun suyu

Bu kötümser yorumları yapmakla birlikte Zafer Algöz’ün canlandırdığı Muammer Rado karakterinin inovasyonun finansmanı ve yönetimi konusunda nasıl kilit bir rol oynadığını da gözden kaçırmamak gerekiyor. Mekanındaki verimlilik artışını çay kullanarak sağlayan Algöz, batacağını bildiği projelere girerek yenilik arayışının önünü açan asıl karakter. Finansman bulma arayışı, Atari makinesi getirerek River Raid oyunu ile para kazanmaya kadar birçok inovasyonu gerçekleştiren aslında Algöz’ün Muammer Rado karakteridir. Makineyi su bastıran da bizim yaratıcı halkımız. Türkiye’de bahsettiğim telekomünikasyon devrimi yaşanırken hayatımıza gi ren şeylerden biri de ankesörlü telefonlar olmuştu. Bu telefonlar jetonla çalışıyordu ve insanımız, metal doğramacıda ortası delik jeton yaptırıp sınırsız konuşma yöntemini keşfetti. Delikten geçirilen iple, konuşma bitince jeton dışarı çekiliyordu. Bundan önceki dönemde, çalma sesi dinlenip karşı tarafın telefonu açtığı anda jetonu iade koluna basılarak jeton kurtarılıyordu ancak bu riskliydi çünkü doğru an yakalanamazsa ya hat kesiliyor ya da telefon jetonu yutuyordu. Daha beteri ikisinin birden olmasıydı.

Bazıları hinlikten ama İstanbul’a göçle ya da okumaya gelenler parasızlık ve aile özleminden bu yola başvuruyordu. Ankesörlü telefon üreticisi bunu keşfedince, ipi kesen bir mekanizma yaptı. Daha sonra misina kullanıp zorlayarak jetonu kurtaran bir sistem gelişti ve son olarak jetonu dışarı çıkarmayı engelleyen çift taraflı kapanla hikaye son buldu. Bu sefer kullanıcılar metal jeton yerine jeton kalıbı yaptırdılar. Bunun içine koydukları suyu buzdolabının buzluğunda donduruyor ve ankesörlü telefonu kandırıyordu. Erşan Kuneri’de Atari makinesini su basmasının hikayesi budur ve muazzam bir inovasyondur. Diğer hikayeleri ile birlikte Erşan Kuneri, Türkiye’nin inovasyon tarihidir.