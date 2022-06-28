Ertelemecilik ile mücadele

‘Sonra yapalım’, ‘bunu bir düşünelim’, ‘acelesi var mı?’... Bu ifadeleri çok sık kullanıyorsanız ertelemecilik virüsü sizi de sarmış olabilir. Hızla değişen iş hayatında, bu huy sizin ve şirketiniz için ciddi bir risk olabilir.

Çoğumuz bir şeyleri erteliyoruz. Uzmanlar bunun sebepleri arasında disiplinsizlik (alışkanlık ve sistem eksikliği), duygusal kontrol eksikliği (can sıkıntısı veya panik) ve düşünce sistemimizdeki aksaklıkları görüyorlar. Bence bir başka fatör de cesaretsizlik.

Elbette her erteleme aynı değil. Yorgun veya isteksiz olduğumuz zamanlarda karar almak ya da bir şey yapmak istemeyebiliriz. Ancak bu bir alışkanlık haline geliyorsa fırsatları kaçırabilir, seçeneklerimizi azaltabilir ve küçükken halletmediğmiz problemlerin büyümesine/ ancak çok daha maliyetli şekilde çözülmesine yol açabiliriz.

İşin kötüsü, ertelemecilik bizi çok ters bir döngüye de sokar: suçluluk hissi, panik, enerjinin düşmesi, sürüklenme, bahaneler bulma ve tekrar ertelemecilik. Peki, bu tuzaktan çıkmak için ne yapmalı?

Birincisi, ertelemenin sebebiyle yüzleşmek. Yorgun muyuz? Önemsemiyor muyuz? Ne yapacağımızı bilmiyor muyuz? Yapacağımız şeyin neticelerinden mi korkuyoruz? Bu ilk adım, yol haritamız için kritik.

İkincisi, bahsi geçen işi yapmak için ne kaynağa ihtiyacımız olduğunu netleştirmek. Daha fazla zaman mı (o halde başkası yapabilir mi?). Daha fazla bilgi mi (hangi bilgiyi edinirsek/ netin olup olmadığını görürsek karar alabiliriz?)

Üçüncüsü, işin tamamını yapamıyorsak bile mümkünse bir kısmını yapmak. Hem bakarsınız emekleme adımları bir anda hızlanmamıza ve konuyu çözmemize bile sebep olabilir. Pratiğin önemine inanan bir kişi olarak bunu özellijke mühim buluyorum.

Dördüncüsü, işi şimdi yapamıyorsak bunun için takvimimizde belirli bir zaman belirlemek (iyi bir ‘yapılacaklar listesi’ çok kritik bir yardımcı!).

Beşincisi, iki dakikanın altında zaman alacak her şeyi hemen yapmak (bunu şahsen çok yararlı buluyorum).

Altıncısı, bir şeyi yapmamanın sonuçlarını iyi düşünmek (Hangi fırsat kaçıyor? Çözüm seçenekleri azalıyor mu? Ekip arkadaşlarımın üzerinde nasıl bir etkisi var?)

Nihayet yedincisi, daha önceki kararları zaman zaman düşünüp doğru karar verip vermediğimizi anlamak. Bu adım, kronik bir ertelemeci misiniz, yoksa ara ara enerjimiz düştüğünde bazı şeyleri yapmıyor muyuz sorusunun cevabını almak için şart.

Hepimize zamanı etkin kullandığımız bir hafta diliyorum.