Esas Holding kurucusu Şevket Sabancı…

Şevket Sabancı’nın Sabancı Holding’deki rahatını bırakıp çocuklarıyla birlikte kurduğu Esas Holding’in başarısı önemli dersler içeriyor. Bu derslerden en önemlisi, hedefleri doğru belirlenirse, şirket bölünmesinin ‘’zarar’’ değil ‘’yarar’’ getireceği oldu.

Şevket Sabancı; Hacı Ömer ve Sadıka çiftinin 4’üncü çocuğu olarak, 1936’da Kayseri’de dünyaya geldi. İlk çalışmasını 13 yaşında yaz tatilinde yaptı. Kazandığı parayı kendisinden istenmemesine karşın ailesine verdi. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde tekstil mühendisliği okudu. Bir süre çeşitli kuruluşlarda çalıştıktan sonra 1980 yılında Sabancı Holding’in yurtdışındaki temsilcisi oldu.

1961 yılında Sapmaz ailesinden Hayırlı Zerrin hanımla evlendi. Sadıka, Ali ve Emine isimli 3 çocukları oldu. Şevket Sabancı, 1974 yılında Sabancı Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yürüttü.

2000 yılında Sabancı Holding’deki hisselerini sattı. Çocuklarıyla beraber Esas Holding’i kurdu. Esas Holding, havacılık, lojistik, gıda, sağlık, perakende ve gayrimenkul sektörlerinde büyüdü.

Holdingin şirketleri arasında Medline, Pegasus, City Form, Çoban Yoğurtları, Promed gibi şirketlerin yanı sıra İngiltere’nin elektronik devi Dixus da yer aldı. 2015’de Esas Sosyal Yardım Şirketi kuruldu. Çocukları burada “Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat“ adlı bir proje başlattı, Türkiye için çok güzel sonuçlar alındı. Şevket Sabancı 2017 yılında 900 milyon dolarlık servetiyle Türkiye zenginler sıralamasında 33. sırada yer aldı.

Esas Holding 19 bin çalışanı ile büyümeye devam ediyor.

Sabancı 2020‘de yönetim kurulu başkanlığını oğlu Ali Sabancı’ya devretti. Şevket Sabancı geçtiğimiz hafta 85 yaşında aramızdan ayrıldı.

Çocuklarıyla kurduğu Esas Holding’te yeni alanlarda yeni yatırımlara ve başarılara imza atmış bir iş insanı olarak Şevket Bey’in yaşamı gençler için birçok ders içeriyor. Kanımca bu dersler içinde en önemlisi, hedefler doğru belirlenirse, şirket bölünmesinin ‘’zarar’’ değil ‘’yarar’’ sağlayacağı oldu.

Babası Hacı Ömer Sabancı’nın öğüdü olan “Bu topraktan aldığını bu toprağa ver” ilkesini hep rehber edinerek yaşadı. DÜNYA gazetesi olarak onu rahmet ve minnetle anıyoruz.

GÜNÜN NOTU:

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 12.2’den yüzde 14.1’e yükselterek enflasyon eğilimini tescil etti, piyasaya projeksiyon tuttu.