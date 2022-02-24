Eşitliği sağlamak için sistem temelli bir dönüşüm gerekiyor

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 5. Maddesi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, yoksullukla mücadeleden, eğitimde fırsat eşitliğine kadar diğer birçok amacın çözüme ulaşmasında belirleyici role sahip. Sürdürülebilir bir gelecek için vazgeçilmez önem taşıyan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda iş dünyasına çok önemli bir rol düşüyor.

“Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda sürdürülebilirliği bir iş ve yaşam biçimi haline getirmeye odaklanıyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), bu uzun soluklu yolculukta bizim en temel rehberimiz. Beşinci amaç olan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, şirketlerimizle çalıştığımız öncelikli alanlar arasında yer alıyor” yorumlarını yapan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Selen Zorlu Melik, “Toplumsal cinsiyet eşitliği; daha gelişmiş bir toplum ve sürdürülebilir bir gelecek için en temel gerekliliklerden biri” diyor. Zorlu Holding’in bu alandaki hedefl erini ve çalışmalarını ise şöyle anlatıyor Selen Zorlu Melik:

Kaybedecek zamanımız yok

“Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlayamadığımızda daha iyi bir geleceği hayal etmek bile mümkün değil. Eşitliği sağlamak için ise 360 derecelik, sistem temelli bir dönüşüm gerekiyor. Tüm SKA başlıklarında, özellikle de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, farkındalık yaratmanın da ötesinde daha somut adımlar atmamız gereken kritik bir dönemin içinde olduğumuzu düşünüyorum. İklim kriziyle ve sonuçlarıyla, pandemi gibi küresel krizlerle baş etmeye çalıştığımız bir dönemeçteyiz ve eşitsizlikler hayatın her alanında çok daha radikal yaşanıyor, bu nedenle de kaybedecek zamanımız yok. 2015 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEP’s) imzacısı olan bir kurum olarak, özellikle son 5 yıldır toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı birçok çalışma gerçekleştirdik. Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda ortaya koyduğumuz vizyonla, Eşit Bi’Hayat adını verdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımımız doğrultusunda yol alıyoruz. Zorlu Grubu yöneticilerinin katılımıyla kurduğumuz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ve 100’ü aşkın çalışma arkadaşımızın gönüllü katılımıyla oluşturduğumuz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu ile aksiyonlar alıyoruz.”

Eşit Bi’Hayat Manifestosu yayımladık

“2020 yılında Eşit Bi’Hayat Manifestosu’nu yayımladık. Bu manifesto ile, kadınların iş gücüne eşit katılımı sağlamak konusunda üzerimize düşen rolü sahipleniyor, etkin bir kurumsal liderlikle bu konuda iş dünyasına örnek olma sözü veriyoruz. Kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki varlığının güçlenmesini ve iş gücüne katılım oranının artmasını destekliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurum politikası haline getirilmesine önem veriyor, şirketlerimizde tüm insan kaynakları süreçlerimizi bu doğrultuda yürütüyoruz. Grup şirketlerimizin tümünde kadın rol model ve liderlerin sayısının artırılması ve üst yönetimde eşit temsilin sağlanması için çalışmalar yapıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığımızı söylemlerimize, iç ve dış iletişimimizin her alanına yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Birlikte çalıştığımız tedarikçilerimizden müşterilerimize, değer zincirimizdeki tüm paydaşlarımızın farkındalığına ve bu alanda alacağı aksiyonlara katkıda bulunmaya odaklanıyoruz.”

Kadın istihdamının desteklenmesi GSYİH’de %12 artış sağlıyor

“Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü (EIGE)’nün yaptığı bir modelleme çalışması, kadın istihdamının desteklenmesi başta olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmanın, 2050’ye kadar Avrupa Birliği üyesi ülkelerin gayri safi yurt içi hasılalarında yüzde 12’lik bir artış sağlayacağını ortaya koyuyor. Çok benzer bir potansiyelin Türkiye için de söz konusu olduğunu biliyoruz. Zorlu Grubu genelinde kadın çalışan oranımız yüzde 32 düzeyinde, üst yönetiminde ise bu oran yüzde 22. Sadece Zorlu Holding A.Ş olarak bir oran vermek gerekirse; bu çatı altında kadın çalışan oranı yüzde 49, üst yönetimde ise yüzde 35 seviyesinde. Kadınların iş hayatına katılımının da ötesinde karar mekanizmalarında yer alması, şirketlerin tüm paydaşları için yeni olanaklar sağlıyor; sosyal ve ekonomik olarak çok daha güçlü etkiler yaratıyor.”

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİMLERİNE BAŞLIYORUZ

“Eşit Bi’Hayat yaklaşımımız doğrultusunda yaklaşık 33 bin çalışma arkadaşımıza ulaşmayı hedeflediğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine başlıyoruz. Eğitimlerle toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili temel kavramların daha da pekiştirilmesini, konuyla ilgili bilgi düzeyini ve duyarlılığı bir adım öteye taşımayı amaçlıyoruz. Mavi yaka çalışma arkadaşlarımıza erişmek üzere de çözümler üretmek için hazırlıklarımız sürüyor. Ayrıca tedarikçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın kullanımına açık bir versiyonu da olacak.”

“BAZI KELİMELERİN GÖLGEDE KALMA ZAMANI GELDİ”

“Dilimizi cinsiyetçi söylem ve deyimlerden arındırmak, eşitlik ve kapsayıcılık bakış açısıyla yerine kullanabileceğimiz söylemleri tek bir platformda derlemek adına, “Bazı kelimelerin gölgede kalma zamanı geldi” diyerek Eşit Bi’Hayat Sözlüğü’nü hayata geçirdik. Sözlüğü Akıllı Hayat 2030 web sitemizde erişime açtık. Sözlükte kullanımı yaygın olan cinsiyetçi söylemlere alternatif olarak kullanabileceğimiz kelimelere ve ifadelere yer veriyoruz. Bununla birlikte iş ortamında, “Söylem Kontrolü Mekanizması”nı çalışma arkadaşlarımızın kullanımına açtık.”