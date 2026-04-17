Eşitlikle güçlenmek için özel sektör ve akademi buluşması
Sosyal adaletin sağlanması ve eşitsizliklerin azaltılması ile sürdürülebilir kalkınma arasında çok önemli bağlantılar var. Eşitsizlikler uzun vadede toplumsal ve ekonomik kalkınmayı tehdit eder. Dünya nüfusunun yarısını kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor.
Sağlıklı toplumlar ve gerçek kalkınma ancak onları güçlendirerek mümkün olabilir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Madde 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği; ücretsiz bakım hizmetine değer biçilmesini ve hane içi sorumlulukların paylaşılmasının teşvik edilmesini öneriyor. Cinsiyete ve yaşa göre ücretsiz ev işleri ve bakıcılık için harcanan zaman oranına dikkat çekiyor.
Ücretsiz bakım ve ev işlerinin kamu hizmetleri, altyapı ve sosyal koruma politikalarının sağlanmasının, hane ve aile içinde sorumluluğun değer görmesinin ve paylaşılmasının önemine değiniyor. Madde 10. Eşitsizliklerin Azaltılması ise; yaşa, cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik kökene, dine, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesi, sosyal ve ekonomik kapsayıcılığın desteklenmesi gerektiğini belirtiyor.
Bakım emeğinin eşitliği için 'Şirketler Ağı'
Eşitlik için güçlü, kapsayıcı ve entegre işbirliklerine ihtiyacımız var. Bu amaçla etki potansiyeli güçlü örnek bir çalışma başladı. Özyeğin Üniversitesi yürütücülüğünde, TÜSİAD iş birliği ile “Bakım Eşitliği Şirketler Ağı” kuruluyor. Bu yeni ağ; veri temelli araçlar ile şirketlere kurumsal politika geliştirme, eğitim ve deneyim paylaşımı desteği sunacak. Özyeğin Üniversitesi’nin 2025 yılı “Bakım Emeği ve Zihinsel İş Yükünün Beyaz Yakalı Çalışanlar Üzerindeki Etkisi Araştırma Raporu” gösteriyor ki: Hane içinde adil paylaşılmayan çocuk, yaşlı, engelli bakımı ve diğer ev sorumlulukları için harcanan bakım emeği ve zihinsel iş yükü, kadınların çalışma hayatına katılmalarını olumsuz etkiliyor ve onları iş gücünün dışına itiyor.
Bakım Eşitliği Şirketler Ağı’nın veriye dayalı politikalarla şirketlerde somut kurumsal dönüşümü destekleyen önemli bir adım olduğunu söyleyen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, bu yolda akademi ve özel sektör vizyonunu buluşturduklarını belirtiyor. “Türkiye’de 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubu kadınların %27,1’i istihdamda kalabilirken, erkeklerde oran %90,6. Bakım sadece bireysel ya da aile içi bir mesele değil. İşgücü piyasalarından sosyal güvenlik sistemlerine uzanan bir ekonomik altyapı meselesi. İş yaşamında eşitliğin sağlanması için haklar ve fırsatlarla birlikte sorumlulukların da eşit paylaşılması gerekiyor.”
“Eşitsiz yük bir kalkınma meselesi” diyen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan ise, ağın bilimsel temelli ve uygulamaya dönük yapısına değiniyor. “2025 yılında Türkiye genelindeki araştırmamız eşitsizliğin, kadınların kariyer yolculuğunda somut kayıplara yol açtığını gösteriyor. Kadınların yüzde 31’i hayatlarının bir noktasında işinden ayrılıyor, evli ve çocuklu kadınların yüzde 14,5’i terfi tekliflerini reddediyor. İş dünyasında etkisi güçlü bir kuruluş olan TÜSİAD ile, dönüşümün veriye dayalı ve kalıcı adımlarla gerçekleşeceği güçlü bir zemin sunmayı hedefliyoruz.”
Bakım Eşitliği Şirketler Ağı, katılımı teşvik eden etkinlikler düzenleyecek, bakım sorumluluklarının eşit paylaşılmasını destekleyen politikaların kurumsal performansa etkisini ölçümleyen araçlar geliştirecek. Uzun yıllar bakım emeği veren bir kadın olarak, emeğimin değerinin anlaşılması benim için çok önemli bir ihtiyaç. Çevresel, sosyal, ekonomik birçok karmaşık soruna rağmen, ne mutlu ki yürek ferahlatan iyi haberler de var.
