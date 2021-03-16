Eski hapishane binasında kurulan kütüphane

Adnan Bali, İslahiye’de evlerinin yanındaki boş eski cezaevi binasını restore ettirerek bilim ve bilgi mektebi haline getirdi. Doğduğu ilçeye, anne ve babasının adını verdiği “Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi”ni kazandırdı.

Adnan Bali, okuma meraklısı rahmetli annesinin anısını yaşatmak için bir kütüphane oluşturmuş; “İslahiye Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi” adını taşıyan bu kütüphane, eski hapishane binasından meydana getirilmiş.

Bali, gönderdiği mektupta, annesine vefa örneği olan bu kütüphane konusunda şu bilgileri veriyor: “Kıymetli annem Sabiha Bali’yi kaybettiğimiz 21 Ağustos 2019'da ailesi olarak, onun aziz ruhunu en uygun şekilde dinlendirmek amacıyla İslahiye’ye bir kütüphane kazandırmak için arayışa koyulduk. Bu esnada, hayırlı bir tesadüf eseri yolumuz, ömrünün önemli bir kısmını geçirdiği evin hemen yanındaki boş cezaevi binasına düştü (…). Bir cezaevinin, bir çile mekanının, çocuğundan yetişkinine, her yaştan insanın on binlerce kitapla buluştuğu, bilginin ışığı ile aydınlandığı bir mekana dönüşümü hayalden gerçeğe İslahiye Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi’nin oluşumunu sağladı.

Bali, annesinin okuma ve kitapla ilişkisini değerlendirirken şöyle diyor: “Annemin okumaya, hangi yaşta olursa olsun kendini geliştirmeye büyük bir inancı vardı. İslahiye’de henüz elektrik yokken, gaz lambası ışığında kitap okuduğunu hatırlarım. Kitap okuma konusunda çocuklarına ve hatta ilçenin çocuklarına da çok iyi bir örnek oldu. Evinde o günün imkanlarıyla meydana getirdiği kitaplıkta, ilçe çocuklarının ev ödevi yapmak için geldikleri bir küçük kütüphane oluşturmuştu. Bu kitapların bir kısmı, bugün kurulan kütüphanede.” Bali, anne ve babasının kendilerine okuma sevgisini aşıladığını belirterek, şöyle diyor: “Hayat mücadelemde, bizzat faydasını gördüğüm okuma sevgimin temelinde zor şartlar altında dahi eğitimimizi aksatmamamız için her türlü fedakarlığı gösteren annemin ve babamın payı büyük.”

Bali, 61 yıl cezaevi olarak kullanılmış binayı restore ettirerek oluşturduğu kütüphanede annesinin ve babasının ismini yaşatarak, önemli bir sonuç elde etmiş. Eski çilehanenin, bilim ve bilgi mektebi haline gelmesini sağlamış. Bu hizmeti nedeniyle Bali’yi kutlarken, anne ve babasını rahmetle anıyorum. Analardır adam eden adamı, analara saygı duyun, dinleyin efendiler…

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