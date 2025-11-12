Eskimeyen yatırım aracı “altın”- Mevcut durum ve beklentiler
2025 yılı, altın için yeni bir “yükselme çağı” olarak nitelendirilebilir. Ayrıca, 2025 yılı içerisinde altının 1 ons başına yaklaşık 4.000 dolar seviyelerini test ettiği görülmektedir. Bugün itibariyle ons altın fiyatı 4143 dolardır. Özetle: altın hem “güvenli liman” talebiyle hem de makroekonomik belirsizliklerle birlikte ciddi bir yukarı ivme sergilemiştir.
Yatırımcı davranışı ve piyasa dinamikleri
Altın fiyatlarındaki yükselişi açıklayan başlıca dinamikler arasında şunlar yer alıyor:
-Küresel belirsizlik, jeopolitik risklerin artması: Örneğin, farklı bölgesel çatışmalar, ticaret savaşları ve para politikası belirsizlikleri altına olan yönelişi teşvik ediyor.
-Düşük veya negatif reel faiz ortamı: Faizlerin düşük kalması, getiri sağlamayan para araçlarının – dolayısıyla – alternatif olarak altına yönelmesini yaratıyor. Bu da altın için destekleyici olmaktadır.
-Doların zayıflaması ve para birimlerinde oynaklık: Çünkü altın genellikle dolar cinsinden fiyatlanıyor; doların zayıflaması altını görece çekici hale getirmektedir.
-Portföy çeşitlendirme ve enflasyon hedge (korunma) aracı olarak algılanması: Altın, geleneksel hisse senedi-bono portföylerine “güvenli liman” koruması katıyor.
Fiyat beklentileri
Analistlerin ve büyük kurumların öngörüleri de oldukça dikkat çekicidir Örneğin:
J.P. Morgan, altının 2026’nın ortalarında 4.500 USD’ye yaklaşabileceğini tahmin ediyor.
Goldman Sachs ise 2026 sonunda altının yaklaşık 5.000 dolar olabileceğini Dünya Bankası göre, 2026’da altın fiyatının yaklaşık %15 artacağı, ancak 2026’da belirsizliklerin azalmasıyla bir miktar düzeltme yaşanabileceği öngörülüyor. World Bank Blogs Bu veriler, altının kısa ve orta vadede hâlâ çekici bir yatırım aracı olabileceğini gösteriyor.
Türkiye özelinde altın: Durum ve yorum
Altının yatırım aracı olarak Türkiye’deki rolü
Türkiye’de altın; tasarrufların korunması, enflasyon karşıtı yatırım ve geleneksel bir değer saklama aracı olarak yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu kullanımın arkasında birkaç unsur var:
-TL’nin yıllar içinde sürekli olarak enflasyona ve para birimi değer kayıplarına maruz kalması, fiziksel varlıklara yönelimi artırıyor.
-Türkiye’de altın takı kültürü ve bireysel yatırım olarak altın alımı yaygın; bu yüzden “özelleşmiş yatırım ürünü” olmasının ötesinde bir kültürel boyutu da var.
-Yerel yatırımcılar için altın, hisse senedi ya da döviz gibi daha karmaşık yatırım araçlarına oranla daha erişilebilir ve anlaşılır bir alternatif.
Ancak bu durum beraberinde bazı riskleri de getiriyor: fiziksel altının saklama, çalınma ya da likidite gibi sorunları olabilir; ayrıca alım-satım zamanlaması ve maliyetleri (örneğin işçilik, külçe farkları) göz önünde bulundurulmalı.
Türkiye’de karşılaştırmalı getiri ve enflasyon bağlamı
Altının Türkiye’deki getirisi yalnızca küresel fiyat artışıyla değil, TL’de yaşanan değer kaybıyla da desteklenmiş durumda. Örnek vermek gerekirse, Türkiye’de 2024–2025 dönemi boyunca altın fiyatının TL cinsinden %80’in üzerinde artış gösterdiği belirtilmiş. Örneğin, Exchange-Rates.org’un verilerine göre bir yıl önce yaklaşık 79.699 TL olan 1 ons altın fiyatının bir yıl içinde 134.803 TL’ye yükseldiği açıklandı. Bu da yaklaşık %83’lük bir artış anlamına geliyor.
Türkiye’de yıllık enflasyon oranları da yüksek olduğundan, altın yatırımının reel getiri yaratıp yaratmadığı konusu önem kazanıyor. Örneğin, yıllık enflasyon %40-50 civarında seyrederken altının TL-bazında %80+ oranında değer kazanması, yatırımcı açısından anlamlı bir fırsat yaratmış olmaktadır Ancak bu durumda “ne kadar” fırsat olduğu kadar “ne kadar risk” içerdiği de ayrıca değerlendirilmelidir.
2016–2025 Altın Fiyatları ve Yıllık Değişim Oranları
Yerel faktörler ve risk unsurları
Türkiye özelinde altına yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken bazı özel faktörler vardır:
-Fiziksel altın saklama maliyeti ve güvenliği: Fiziksel olarak gram ya da külçe altın alındığında saklanması gereken yer, sigorta ihtiyacı vb. maliyetler olabilir.
-Likidite ve satış zamanlaması: Fiyat yüksekken satma arzusu olabilir; ancak işçilik farkları, kar payı, vergilendirme gibi unsurlar net getiri üzerinde etkili olabilir.
-Kur etkisi: TL’nin değer kaybetmesi altını TL olarak yukarı çekse de yurtiçinde altın fiyatları dış faktörlere göre gecikmeli ya da farklı tepki verebilir.
-Vergilendirme ve düzenleme: Türkiye’de altın piyasasıyla ilgili vergi, stopaj ya da döviz kontrolü gibi uygulamalar zamanla değişebilir; bu da yatırımcı için belirsizlik yaratabilir.
Türkiye’de altın yatırımının geçmişte güçlü getiri sağladığı söylenebilir; ancak bu başarı geleceği garantilemez ve yatırımcı açısından dikkatli değerlendirme gerektirir.
Yatırımcılar için değerlendirme & strateji önerileri Altının yatırım portföyündeki yeri
Yatırım araçları çeşitlendirilirken altının fonksiyonlarını üç başlıkta özetlemek mümkündür:
-Güvenli liman: Ekonomik ya da jeopolitik kriz dönemlerinde riskli varlıklardan çıkıp altına yönelim oluşabiliyor.
-Enflasyona karşı koruma: Enflasyonun yüksek seyrettiği ortamda, sabit getirili araçların reel getirisi düşerken altın reel değerini koruyabiliyor.
-Portföy çeşitlendirme: Hisse senetleri, tahviller, döviz gibi araçlarda aynı anda yüksek performans beklemek zor olabilir; altın bu bağlamda farklı bir risk-getiri profili sunuyor.
Ancak yatırımcıların şunu aklında tutması gerekir: altın herhangi bir temettü ya da faiz getirmiyor; fiyat artışıyla kazanç elde ediliyor. Dolayısıyla “ne zaman alındığı”, “hangi maliyetle” ve “ne zaman satıldığı” çok önemlidir.
Ne zaman altın alınmalı?
Alım zamanlamasında yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken başlıca kriterler şunlar:
-Piyasa belirsizliğinin arttığı dönemler (örneğin faiz indirim beklentisi, döviz kuru oynaklığı, jeopolitik olaylar) altın için fırsat ortaya çıkarabilir. Yukarıda belirtildiği gibi 2025’te altın fiyatları büyük oranda bu unsurlarla yükseldi.
-Küresel faizlerin yükselmesi ya da reel faizlerin artması altın için olumsuz olabilir çünkü alternatif faiz getirisi olan araçlar öne çıkabilir.
-Yerel para biriminin değer kaybetmeye eğilimli olduğu ortamlarda – Türkiye özelinde TL’nin zayıflığı gibi – altın alımı korunma stratejisi haline gelebilir.
-Fiyatın yukarı yönde momentum kazanmış olması tek başına yeterli değildir; alım öncesi maliyetler, saklama ve likidite koşulları da iyi analiz edilmeli.
Ne zaman ve nasıl satılmalı?
Altından çıkış stratejisi de en az alım stratejisi kadar önemlidir:
-Fiyat hedefi belirlenmeli: Örneğin küresel tahminler 2026 da 4.500 USD/ons seviyelerini işaret ediyor. Eğer altın bu düzeye yakınsadıkça yatırımcı “çıkış” sinyali olarak bunu değerlendirebilir.
-Yerel para birimi cinsinden beklenen getiri ile maliyetler karşılaştırılmalı: TL bazında alınan bir gram altının satışında, alım-satım farkları, işçilik, vergi gibi giderler net getiri üzerinde önemli etki yapmaktadır.
-Alternatif yatırımlar ile karşılaştırma yapılmalı: Örneğin hisse senetleri ya da gayrimenkul alternatiflerinin beklenen getirisi ve riskleri de hesaba katılmalıdır.
-Likidite gereksinimi, portföy çeşitlendirme stratejisi ve risk toleransı göz önüne alınmalı: Altın portföyünüzde çok büyük ağırlığa sahip olmamalı; portföy dengesi korunmalıdır.
Riskler ve sınırlamalar
Her yatırım gibi altının da riskleri vardır:
-Fiyat düzeltmesi riski: Altın fiyatları sürekli yükselmez. Yüksek fiyatlara ulaşıldığında düzeltme yaşanabilir. Dünya Bankası’nın analizi bu yönde uyarıda bulunuyor.
-Alternatif fırsat maliyeti: Altına yatırılan her lira, başka bir yatırımdan elde edilebilecek getiriden feragat anlamına gelmektedir. Örneğin büyüme odaklı hisse senetleri ya da girişimler altından daha yüksek getiri verebilir.
-Fiziksel saklama ve likidite sorunları: Altının dönüştürülmesi, işçilik farkı ve alım-satım ücretleri gibi giderler, net getiriyi düşürebilir.
-Yerel para birimi riski: Türkiye’de TL’nin değeri ya da döviz kuru gibi unsurlar altın yatırımını hem olumlu hem olumsuz etkileyebilir; TL’de ciddi bir değer kazanımı altını görece daha az kazançlı hale getirebilir.
-Vergisel ya da düzenleyici değişiklikler: Altın piyasasında vergi veya düzenleme değişikliği olabilir; bu da yatırımcı için belirsizlik yaratabilir.
Son sözler: “Sadece kitap okumak yetmez insana, bazen meydan okumalı; kendine, hayata, dünyaya.” Lev Tolstoy
“Üzülme belki de kaybettiğini sandıkların, kurtulduklarındır.” Charles Bukowski
