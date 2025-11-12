Eskimeyen yatırım aracı “altın”- Mevcut durum ve beklentiler

2025 yılı, altın için yeni bir “yükselme çağı” olarak nite­lendirilebilir. Ayrıca, 2025 yılı içe­risinde altının 1 ons başına yak­laşık 4.000 dolar seviyelerini test ettiği görülmektedir. Bugün itiba­riyle ons altın fiyatı 4143 dolardır. Özetle: altın hem “güvenli liman” talebiyle hem de makroekonomik belirsizliklerle birlikte ciddi bir yukarı ivme sergilemiştir.

Yatırımcı davranışı ve piyasa dinamikleri

Altın fiyatlarındaki yükselişi açıklayan başlıca dinamikler ara­sında şunlar yer alıyor:

-Küresel belirsizlik, jeopolitik risklerin artması: Örneğin, fark­lı bölgesel çatışmalar, ticaret sa­vaşları ve para politikası belirsiz­likleri altına olan yönelişi teşvik ediyor.

-Düşük veya negatif reel faiz ortamı: Faizlerin düşük kalması, getiri sağlamayan para araçlarının – dolayısıyla – alternatif olarak al­tına yönelmesini yaratıyor. Bu da altın için destekleyici olmaktadır.

-Doların zayıflaması ve para bi­rimlerinde oynaklık: Çünkü altın genellikle dolar cinsinden fiyat­lanıyor; doların zayıflaması altını görece çekici hale getirmektedir.

-Portföy çeşitlendirme ve enf­lasyon hedge (korunma) aracı ola­rak algılanması: Altın, geleneksel hisse senedi-bono portföylerine “güvenli liman” koruması katıyor.

Fiyat beklentileri

Analistlerin ve büyük kurumla­rın öngörüleri de oldukça dikkat çekicidir Örneğin:

J.P. Morgan, altının 2026’nın or­talarında 4.500 USD’ye yaklaşabi­leceğini tahmin ediyor.

Goldman Sachs ise 2026 sonun­da altının yaklaşık 5.000 dolar ola­bileceğini Dünya Bankası göre, 2026’da altın fiyatının yaklaşık %15 artacağı, ancak 2026’da belir­sizliklerin azalmasıyla bir miktar düzeltme yaşanabileceği öngörülüyor. World Bank Blogs Bu veriler, altının kısa ve orta vadede hâlâ çekici bir yatırım aracı olabileceğini gösteriyor.

Türkiye özelinde altın: Durum ve yorum

Altının yatırım aracı olarak Türkiye’deki rolü

Türkiye’de altın; tasarrufların korunması, enflasyon karşıtı yatı­rım ve geleneksel bir değer sakla­ma aracı olarak yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu kullanımın arka­sında birkaç unsur var:

-TL’nin yıllar içinde sürekli olarak enflasyona ve para birimi değer kayıplarına maruz kalma­sı, fiziksel varlıklara yönelimi ar­tırıyor.

-Türkiye’de altın takı kültürü ve bireysel yatırım olarak altın alı­mı yaygın; bu yüzden “özelleşmiş yatırım ürünü” olmasının ötesin­de bir kültürel boyutu da var.

-Yerel yatırımcılar için altın, hisse senedi ya da döviz gibi daha karmaşık yatırım araçlarına oran­la daha erişilebilir ve anlaşılır bir alternatif.

Ancak bu durum beraberinde bazı riskleri de getiriyor: fiziksel altının saklama, çalınma ya da liki­dite gibi sorunları olabilir; ayrıca alım-satım zamanlaması ve mali­yetleri (örneğin işçilik, külçe fark­ları) göz önünde bulundurulmalı.

Türkiye’de karşılaştırmalı getiri ve enflasyon bağlamı

Altının Türkiye’deki getirisi yal­nızca küresel fiyat artışıyla de­ğil, TL’de yaşanan değer kaybıy­la da desteklenmiş durumda. Ör­nek vermek gerekirse, Türkiye’de 2024–2025 dönemi boyunca altın fiyatının TL cinsinden %80’in üze­rinde artış gösterdiği belirtilmiş. Örneğin, Exchange-Rates.org’un verilerine göre bir yıl önce yakla­şık 79.699 TL olan 1 ons altın fiya­tının bir yıl içinde 134.803 TL’ye yükseldiği açıklandı. Bu da yakla­şık %83’lük bir artış anlamına ge­liyor.

Türkiye’de yıllık enflasyon oranları da yüksek olduğundan, altın yatırımının reel getiri yara­tıp yaratmadığı konusu önem ka­zanıyor. Örneğin, yıllık enflasyon %40-50 civarında seyrederken al­tının TL-bazında %80+ oranında değer kazanması, yatırımcı açısın­dan anlamlı bir fırsat yaratmış ol­maktadır Ancak bu durumda “ne kadar” fırsat olduğu kadar “ne ka­dar risk” içerdiği de ayrıca değer­lendirilmelidir.

2016–2025 Altın Fiyatları ve Yıllık Değişim Oranları

Yerel faktörler ve risk unsurları

Türkiye özelinde altına yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken bazı özel faktörler vardır:

-Fiziksel altın saklama mali­yeti ve güvenliği: Fiziksel olarak gram ya da külçe altın alındığında saklanması gereken yer, sigorta ih­tiyacı vb. maliyetler olabilir.

-Likidite ve satış zamanlaması: Fiyat yüksekken satma arzusu ola­bilir; ancak işçilik farkları, kar pa­yı, vergilendirme gibi unsurlar net getiri üzerinde etkili olabilir.

-Kur etkisi: TL’nin değer kay­betmesi altını TL olarak yukarı çekse de yurtiçinde altın fiyatları dış faktörlere göre gecikmeli ya da farklı tepki verebilir.

-Vergilendirme ve düzenleme: Türkiye’de altın piyasasıyla ilgili vergi, stopaj ya da döviz kontrolü gibi uygulamalar zamanla değişe­bilir; bu da yatırımcı için belirsiz­lik yaratabilir.

Türkiye’de altın yatırımının geçmişte güçlü getiri sağladığı söylenebilir; ancak bu başarı gele­ceği garantilemez ve yatırımcı açı­sından dikkatli değerlendirme ge­rektirir.

Yatırımcılar için değerlendirme & strateji önerileri Altının yatırım portföyünde­ki yeri

Yatırım araçları çeşitlendirilir­ken altının fonksiyonlarını üç baş­lıkta özetlemek mümkündür:

-Güvenli liman: Ekonomik ya da jeopolitik kriz dönemlerinde riskli varlıklardan çıkıp altına yö­nelim oluşabiliyor.

-Enflasyona karşı koruma: Enflasyonun yüksek seyrettiği or­tamda, sabit getirili araçların reel getirisi düşerken altın reel değeri­ni koruyabiliyor.

-Portföy çeşitlendirme: Hisse senetleri, tahviller, döviz gibi araç­larda aynı anda yüksek performans beklemek zor olabilir; altın bu bağ­lamda farklı bir risk-getiri profili sunuyor.

Ancak yatırımcıların şunu aklın­da tutması gerekir: altın herhangi bir temettü ya da faiz getirmiyor; fiyat artışıyla kazanç elde ediliyor. Dolayısıyla “ne zaman alındığı”, “hangi maliyetle” ve “ne zaman sa­tıldığı” çok önemlidir.

Ne zaman altın alınmalı?

Alım zamanlamasında yatırım­cıların göz önünde bulundurması gereken başlıca kriterler şunlar:

-Piyasa belirsizliğinin arttı­ğı dönemler (örneğin faiz indirim beklentisi, döviz kuru oynaklığı, je­opolitik olaylar) altın için fırsat or­taya çıkarabilir. Yukarıda belirtil­diği gibi 2025’te altın fiyatları bü­yük oranda bu unsurlarla yükseldi.

-Küresel faizlerin yükselme­si ya da reel faizlerin artması altın için olumsuz olabilir çünkü alter­natif faiz getirisi olan araçlar öne çıkabilir.

-Yerel para biriminin değer kaybetmeye eğilimli olduğu or­tamlarda – Türkiye özelinde TL’nin zayıflığı gibi – altın alımı korunma stratejisi haline gelebi­lir.

-Fiyatın yukarı yönde momen­tum kazanmış olması tek başına yeterli değildir; alım öncesi mali­yetler, saklama ve likidite koşulla­rı da iyi analiz edilmeli.

Ne zaman ve nasıl satılmalı?

Altından çıkış stratejisi de en az alım stratejisi kadar önemlidir:

-Fiyat hedefi belirlenmeli: Ör­neğin küresel tahminler 2026 da 4.500 USD/ons seviyelerini işaret ediyor. Eğer altın bu düzeye ya­kınsadıkça yatırımcı “çıkış” sin­yali olarak bunu değerlendirebilir.

-Yerel para birimi cinsin­den beklenen getiri ile maliyet­ler karşılaştırılmalı: TL bazında alınan bir gram altının satışında, alım-satım farkları, işçilik, ver­gi gibi giderler net getiri üzerinde önemli etki yapmaktadır.

-Alternatif yatırımlar ile kar­şılaştırma yapılmalı: Örneğin his­se senetleri ya da gayrimenkul al­ternatiflerinin beklenen getirisi ve riskleri de hesaba katılmalıdır.

-Likidite gereksinimi, portföy çeşitlendirme stratejisi ve risk to­leransı göz önüne alınmalı: Altın portföyünüzde çok büyük ağırlığa sahip olmamalı; portföy dengesi korunmalıdır.

Riskler ve sınırlamalar

Her yatırım gibi altının da riskle­ri vardır:

-Fiyat düzeltmesi riski: Altın fi­yatları sürekli yükselmez. Yüksek fiyatlara ulaşıldığında düzeltme ya­şanabilir. Dünya Bankası’nın anali­zi bu yönde uyarıda bulunuyor.

-Alternatif fırsat maliyeti: Altı­na yatırılan her lira, başka bir yatı­rımdan elde edilebilecek getiriden feragat anlamına gelmektedir. Ör­neğin büyüme odaklı hisse senet­leri ya da girişimler altından daha yüksek getiri verebilir.

-Fiziksel saklama ve likidite so­runları: Altının dönüştürülmesi, iş­çilik farkı ve alım-satım ücretleri gi­bi giderler, net getiriyi düşürebilir.

-Yerel para birimi riski: Türki­ye’de TL’nin değeri ya da döviz ku­ru gibi unsurlar altın yatırımını hem olumlu hem olumsuz etkile­yebilir; TL’de ciddi bir değer kaza­nımı altını görece daha az kazançlı hale getirebilir.

-Vergisel ya da düzenleyici de­ğişiklikler: Altın piyasasında vergi veya düzenleme değişikliği olabi­lir; bu da yatırımcı için belirsizlik yaratabilir.

Son sözler: “Sadece kitap oku­mak yetmez insana, bazen meydan okumalı; kendine, hayata, dünya­ya.” Lev Tolstoy

“Üzülme belki de kaybettiği­ni sandıkların, kurtulduklarındır.” Charles Bukowski