ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları her boyutuyla tartışılırken, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yaptırımların en çok Eskişehir merkezli savunma şirketleri ile alt yüklenicileri etkileyeceğini söyledi. Türkiye’nin savunma projelerinde Eskişehir’in önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Çakırözer, Eskişehir’de savunma şirketlerinin 2019 yılında 4 milyar liranın üzerinde ihracat yaptıklarını, şimdi bu ihracatın tehlike altında olduğunu söyledi. Çakırözer, “Savunma Sanayi Başkanlığı’na yaptırım uygulanması demek Türkiye’nin Savunma Sanayi Başkanlığı aracılığıyla ABD’den aldığı lisansların iptali demek. Bu lisanslar gelmezse üretim yenilenemeyecek. Savunma sanayimiz ve burada çalışan on binlerce insanımız işsizlik tehlikesi ile karşı karşıya kalacak” dedi. Yaptırımların ortaya çıkaracağı hasarın önüne geçmek için devletin önlem almasını isteyen Çakırözer, “Yaptırım Eskişehir’i vuruyorsa, devlet o zaman Eskişehir’de yaptırımın yaratacağı hasarların önüne geçmelidir. Yaptırımların Eskişehir’e vuracağı darbe konusunda Ankara’daki Bakanlıklar yüzünü Eskişehir’e dönmelidir” diye konuştu. Çakırözer, Türkiye’nin F 35 projesinin dışına çıkarılması sonrası ortaya çıkan kayıpları da hatırlattı ve “1. Hava İkmal Merkezi dünyada F 35 motorunun bakımının yapılacağı tek yer olarak seçilmişti. Bu proje hayata geçseydi yüzlerce yeni işçi alınacaktı ama şimdi bundan da olduk. Türkiye F 35 projesinden çıkarılınca büyük kayıp yaşandı. Şimdi yeni yaptırımlar bu kayıpları artıracak. Eskişehir için Acil Eylem Planı hazırlanmalı” çağrısı yaptı.

AFGANİSTAN TEZKERESİ MECLİS’E SUNULDU

Libya tezkeresinin ardından Afganistan tezkeresi Meclise sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla gelen tezkere, NATO bünyesinde Afganistan’da bulunan Türk askerinin görev süresini 18 ay daha uzatılmasını öngörüyor. Tezkerede Afganistan'la köklü kardeşlik ve dostluk ilişkileri bulunan Türkiye'nin, Afganistan'ın milli birliğini, bütünlüğünü ve bağımsızlığını her zaman desteklediği, Afgan halkının terörden uzak olarak barış, istikrar ve refah içinde yaşaması için her alanda Afganistan'la dayanışma içinde olduğu belirtildi. Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük dış yardım programlarından birini Afganistan'da yürüttüğü ifade edildi. Tezkerenin Mecliste kabul edilmesiyle birlikte Türk askerinin görev süresi 6 Ocak 2021'den itibaren 18 ay uzatılacak.