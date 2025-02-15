Eskiye yeni şans: Yepy

Eskiden bir telefona sahip olmak, bazılarımız için lüks sayılabilirdi. Sonra akıllı telefonlar hayatımıza girdi, elimiz ayağımız oldular; ama fiyatlar da artarak pek çok kişi için erişimi zorlaştırdı. Öte yanda evde çekmecelerde eski telefon biriktirme alışkanlığımız sürüyor. Eğer siz de “Şu köşede birikmiş telefonum var ama ne yapsam?” diye düşünenlerdenseniz, sahibinden.com’un yeni girişimi Yepy kulağınıza hoş gelebilir.

Son günlerde öğrencilerden genç profesyonellere kadar herkes, bütçeye uygun akıllı cihaz arayışında. Daha da önemlisi, sürdürülebilirlik artık hepimizin gündeminde. Bu noktada Yepy, bir taşla birkaç kuş vurmayı hedefliyor. Yani hem “takip edemediğimiz teknoloji trendlerine bütçe dostu bir geçiş imkânı sağlayayım” diyor hem de doğayı koruyacak şekilde eski telefonları yenileyerek döngüsel ekonomiye kazandırıyor.

Elektronik atık derdine son

Eskiden sadece araba ve ev alıp satmak aklımıza gelirdi; şimdi telefonu, bilgisayarı veya akıllı saati bile alıp satıyoruz. Rakamlar hiç de küçük değil: Her yıl ülkemizde 1,1 milyon ton elektronik atık oluşuyor. Üstelik bunların çoğu geri dönüştürülemiyor. Yepy gibi platformlar, “Eski dediğin aslında o kadar da eski değil, gel bunu yenileyelim” yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Bu sayede bir köşede durup hem cebimize hem de doğaya zarar verebilecek cihazlar değer kazanıyor.

Teknolojiyi gençlere erişilebilir kılmak

Bazen yeni bir telefon çıktığında “Bunu alsam mı, yoksa bir önceki modeli mi denesem?” diye epey düşünüyoruz. Hele ki gençler, öğrenciler veya girişimci ruhlar için son teknolojilere kolay ulaşmak daha da önemli. Yepy’de ikinci el cihazlar lisanslı iş ortakları tarafından yenileniyor, test ediliyor ve 1 yıl garantili olarak satışa sunuluyor. Hani şu “bozuk çıkar, elimde kalır” korkusu var ya, işte o korkuyu da azaltıyorlar. Üstelik 12 aya kadar taksit imkânı, daha geniş kitlelere hitap ediyor.

Sahibinden.com güvencesi

“Yepy, sahibinden.com’un neresinde?” derseniz; aslında bu girişim, sahibinden.com’un kendini sürekli yenileme ve kullanıcılarının hayatını kolaylaştırma vizyonunun bir parçası. Zaten ikinci el alışveriş denince aklımıza ilk gelen platformlardan biri. Yepy ile kullanıcılar, eski telefonlarını hızlıca satabilirken, aynı zamanda yenilenmiş telefonlara da kolayca ulaşabiliyor. Bu ekosistemde herkes kazanıyor: Cihazlar atıl durumdan kurtuluyor, alan kişi daha ucuza sahip oluyor, satan kişi de yok pahasına elden çıkarmak zorunda kalmıyor.

Bir telefon daha alacağız diye ülke olarak devasa ithalat kalemlerine yükleniyoruz. Bu da cari açık sorununa katkı yapıyor. Halbuki Yepy gibi modeller, yerli yenileme merkezleriyle çalışarak mevcut kaynakları yeniden değerlendirmeyi mümkün kılıyor. Böylece hem doğaya hem de ülke ekonomisine bir bakıma nefes aldırıyor. Kullanıcı tarafında ise “ikinci el de olsa gönül rahatlığıyla alabilir miyim?” sorusunu ortadan kaldıracak şekilde kurgulanmış bir sistem var: test, yenileme, garanti, taksit ve sonunda güvenli bir alışveriş deneyimi.

Telefonunuz aniden bozuldu diyelim, ya da yeni bir modele geçmek istiyorsunuz. Öğrencisiniz, ya da iş hayatında yeni atılımlardasınız… Yepy tam da burada devreye giriyor. Yenilenmiş cihazların uygun fiyatlı oluşu, hatta taksitle alınabiliyor olması büyük avantaj. Ve inanın, yeni bir telefona servet ödemek yerine yenilenmişi tercih etmek, çevreye karşı da bir sorumluluk hissi uyandırıyor. Yani sadece cüzdanımıza değil, vicdanımıza da iyi geliyor.

Çevreye de bütçeye de duyarlı girişim

Eskiden al-ver ekonomisi mahalle bakkalı, pazar yeri düzeyindeydi. Şimdi dijital platformların gücüyle sınırları aşıyor, ikinci elin de keyfi çıkıyor. Yepy, bir yandan yüksek standartlarda test edilen cihazları sunarak güveni sağlamaya çalışıyor, diğer yandan da “bir işe yaramaz” diye kenarda duran telefonları ekonomiye geri kazandırıyor. Sonuçta, ister bütçe dostu ister çevreye duyarlı olun, bence Yepy her iki açıdan da oldukça cazip bir alternatif sunuyor.

Sözün özü, teknoloji hızla yenilenirken, eskiyen cihazların ekonomiye geri kazandırılması hem çevre hem de kullanıcılar için büyük fırsat. Sahibinden.com da Yepy ile bu fırsatı ayağımıza getiriyor. Çekmecede tozlanan telefonlarınızdan kurtulup yepyeni modellere terfi etmek istiyorsanız, bir göz atmanın tam zamanı. Belki de bu sayede yeni bir telefon almanın keyfini yaşarken, gelecek nesillere de daha yeşil bir dünya bırakmış olacağız. Daha güzel bir bahane olabilir mi?