Essa Group, 85 ülkeye markalı saat ihraç ediyor

Essa-Daniel Klein Group, Türkiye’nin en köklü saat ve aksesuar şirketlerinden biri. Temelleri 1970 yılına dayanan şirket, Çevik ailesi tarafından kuruldu. 2013'te Asya'ya Hong Kong'da kurduğu ofis ile giren şirket, dünyaca ünlü markaları bünyesinde barındırıyor, 85 ülke de distribütörlüğü bulunuyor. Daniel Klein, Freelook ve Bigotti markalarının sahibi olan Essa-Daniel Klein Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çevik ile konuştuk. Sergio Tacchini ve Santa Barbara Polo & Racquet Club’ın dünya lisansörü, Mascionni, Tom Jones, Japon markası Q&Q ve İsviçreli Mathey-Tissot’nun Türkiye distribütörlüğünü yapan firmanın Türkiye ve Hong Kong merkezli ofislerinde 150, üretim fabrikasındakilerle birlikte yaklaşık 800 kişiye istihdam sağladığını anlatıyor Çevik. Essa-Daniel Klein Gruop’un saat satışında hızlı bir büyüme gösterdiğini anlatan Çevik, “2019’da hemen hemen her kıtada toplamda 1.5 milyon saat sattık. Hemen hemen her bütçeye uygun saat üretme hedefindeyiz. Bu nedenle satışlarımız hızla artıyor. Geçen yılı 4 milyon adede yakın bir satışla kapattık. Bu yıl hedefimiz ise 4.5 milyon adet” diyor.

"2023’TE MAĞAZALAŞIYORUZ”

Saatteki satış gücünü aksesuar başta olmak üzere farklı alanlara da yansıttıkları söyleyen Çevik, “Bu nedenle sahibi olduğumuz Daniel Klein markası adıyla kozmetik sektörüne yatırımlar yaptık. Markamızın Kadın/erkek parfüm üretimine başladık. Daha önce Daniel Klein ve Freelook’taki ürün yelpazemizde bulunan bileklik serimize, kolye ve küpe serisi de ekledik. Ayrıca Daniel Klein için kadın çanta/cüzdan ve erkek cüzdan koleksiyonu hazırladık. Kozmetik ve aksesuarda 2023’de Daniel Klein markamızla AVM ve caddelerde kiosk ve monoshop mağaza açma planımız var” diye anlatıyor.

Hindistan için önceliğimiz ihracat

GEÇTİĞİMİZ hafta sizlere Türkiye’nin en önemli akıllı sayaçlar, LED anahtarlar, minyatür devre kesiciler ve akıllı ev güvenlik otomasyonu üreticilerinden Makel Elektrik’in Hindistan planlarına yönelik bir gelişmeyi paylaşmıştık. Hindistan Devleti’ne ait özel sanayi bölgesi Greater Noida yöneticilerinin yaptığı açıklamayı referans alarak Türk şirketinin ülkede yatırım yapmak için arazi almak istediğini duyurmuştuk. Makel Elektrik’ten bu konu ile ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada, “Yazınızda şirketimiz Makel Elektrik’in, Hindistan’da fabrika kuracağı için ve bu yatırım için yetkililerden 50 dönümlük arazi talep ettiği” belirtilmiştir. Halihazırda Hindistan’da bir yatırım projemiz bulunmamakta olup gerçekleştirilen görüşmeler ihracat ve know-how çalışmalarına yönelik (MOU-Mutabakat Zaptı) kapsamındadır. İlerleyen dönemlerde herhangi bir yatırım projemiz söz konusu olursa bu husus tarafımızca gururla sizlerle paylaşılacaktır” denildi.

“Mathey-Tissot’un Türkiye distribütörlüğünü aldık”

Mathey-Tissot, 1886 yılında Les Ponts de Martel köyünde küçük bir saat atölyesinde doğdu. Şu an merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde ve dünyaca ünlü bir saat markası haline geldi. kronometreli saatlerin yaratıcısı olarak bilinen marka, 1. Dünya Savaşı’nda farklı ülke orduları için kronometreli saat üretti. 1969 ve 1970'de Elvis Presley'in isteği üzerine ona ve ailesine özel ilk saati üreten firma. Çevik, Mathey-Tissot’un Türkiye distribütörlüğünü aldıklarını dile getiren Çevik, “1.5 asırlık bir markayı daha bünyemize katarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.