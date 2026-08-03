ETF’lerden sonra sırada ne var?
Kripto varlık piyasası son iki yılda yalnızca fiyat hareketleriyle değil, finansal sistem içerisindeki konumuyla da önemli bir değişim yaşadı. Bu değişimin en somut göstergelerinden biri, kripto varlıklara dayalı borsa yatırım fonlarının (ETF) hızla yaygınlaşması oldu. Düzenlenmiş yatırım ürünleriyle birlikte kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara erişimi kolaylaştı. Böylece Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere dijital varlıklar, portföy yönetim şirketlerinden emeklilik fonlarına kadar geniş bir yatırımcı kitlesinin radarına girdi.
ETF pazarında son durum
2025 yılı ETF’lerin olgunlaşmaya başladığı ve kurumsal sermayenin hızlandığı bir dönem olarak öne çıktı. Bitcoin ETF’leri yıl genelinde 21,37 milyar dolar, Ethereum ETF’leri ise 9,67 milyar dolar net giriş sağladı. Aynı dönemde Solana, XRP, Litecoin ve Hedera gibi farklı dijital varlıklara dayalı olanların piyasaya sürülmesi, yatırımcıların alternatif blok zinciri ekosistemlerine erişimini kolaylaştırdı.
2026 yılı ise farklı bir tablo ortaya koydu. Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin risk iştahını azaltmasıyla, yılbaşından bu yana Bitcoin ETF’lerinde 5,02 milyar dolar, Ethereum ETF’lerinde ise 1,12 milyar dolar net çıkış yaşandı. Buna rağmen Bitcoin ETF’lerinde halen toplam net varlık büyüklüğü 78,76 milyar dolar, Ethereum ETF’lerinde ise 10,52 milyar dolar seviyesinde. XRP ETF’leri 1 milyar dolar, Solana ETF’leri ise 878 milyon doların üzerinde net varlık yönetiyor. Kısa vadeli çıkışlara rağmen bu büyüklükler, kurumsal yatırımcı ilgisinin güçlü olduğuna işaret ediyor.
Temmuz ayında görünüm yeniden pozitife döndü. Bitcoin ETF’leri 438 milyon dolar, Ethereum ETF’leri 356 milyon dolar net giriş kaydetti. XRP, Solana, Chainlink ve Hedera ETF’lerinde de sermaye girişleri görüldü. Bu tablo, düzenlenmiş yatırım ürünlerine yönelik güvenin korunduğunu gösteriyor.
Sıradaki büyüme alanı tokenizasyon
ETF’ler kripto varlıkların geleneksel finansla bütünleşmesinde önemli bir dönüm noktası oldu. Ancak sektörün önündeki asıl büyüme alanı artık yeni ETF ürünleri olmayacak. Önümüzdeki dönemde finansal varlıkların tokenizasyonu, dijital ekonominin en önemli başlıklarından biri haline gelecek. Çünkü blok zinciri teknolojisinin sunduğu değer yalnızca yeni yatırım araçları oluşturmakla sınırlı değil. Asıl dönüşüm, mevcut finansal varlıkların daha verimli, daha şeffaf ve daha erişilebilir bir yapıyla yatırımcıya ulaşmasını sağlayacak yeni altyapıda yatıyor.
Bugün hisse senetlerinden devlet tahvillerine, yatırım fonlarından gayrimenkule, özel sermaye yatırımlarından emtialara kadar birçok varlık blok zinciri üzerinde dijital olarak temsil edilebiliyor. Tokenizasyonun en önemli avantajı yatırım süreçlerini sadeleştirmesi. Geçmişte günler süren işlemler saniyeler içinde tamamlanabilirken, yatırımcılar çok daha düşük tutarlarla yatırım yapılabiliyor ve aynı varlıklar çok daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşabiliyor.
Gerçek dünya varlıkları yükselişte
Tokenizasyona olan ilginin arttığını veriler de ortaya koyuyor. Temmuz ayında tokenize hisse senetlerine yatırım yapan yatırımcı sayısı 552 binden 973 bine yükseldi. Robinhood Chain ise lansmanından kısa süre sonra 338 binden fazla yatırımcıya ulaşarak bu alandaki en büyük platformlardan biri oldu.
Merkezi kripto para borsalarındaki eğilim de bu tabloyu destekliyor. 2026’nın ilk yarısında listelenen yeni token’ların yaklaşık yüzde 20’si tokenize varlıklardan oluştu. Geçen yıl bu oran yüzde 7’nin altındaydı. Aynı dönemde gerçek dünya varlıkları (RWA) ekosistemindeki zincir üstü yatırımcı sayısı da 1 milyonun üzerine çıktı. Bu eğilim, tokenizasyonun artık niş bir alan olmaktan çıktığını ortaya koyuyor.
Geleceğin finansı
ETF’ler, dijital varlıkların geleneksel finans sistemiyle buluşmasında kritik bir kilometre taşı oldu ve önemini korumaya devam edecek. Ancak bugün geldiğimiz noktada asıl dönüşüm, yatırım ürünlerinden çok finansal varlıkların kendisinde yaşanıyor. Bu teknoloji artık yalnızca alternatif bir yatırım alanı değil; sermaye piyasalarının temel altyapılarından biri haline geliyor. Tokenizasyonun yaygınlaşmasıyla birlikte finansal sistem daha hızlı, daha verimli ve küresel ölçekte daha entegre bir yapıya dönüşüyor. Önümüzdeki dönemde finans sektörünün gündemini yalnızca yeni ETF’ler değil, blokzincir üzerinde temsil edilen gerçek dünya varlıkları ve dijitalleşen finansal enstrümanlar belirleyecek.
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