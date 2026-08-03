ETF’lerden sonra sırada ne var?

Kripto varlık piyasası son iki yılda yalnızca fiyat hareketleriyle değil, finansal sistem içerisindeki konumuyla da önemli bir değişim yaşadı. Bu değişimin en somut göstergelerin­den biri, kripto varlıklara dayalı borsa yatırım fonlarının (ETF) hızla yaygınlaşması oldu. Düzenlenmiş yatırım ürünleriyle birlikte ku­rumsal yatırımcıların dijital varlıklara erişimi kolaylaştı. Böylece Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere dijital varlıklar, portföy yönetim şirketlerinden emeklilik fonlarına kadar geniş bir yatırımcı kitlesinin radarına girdi.

ETF pazarında son durum

2025 yılı ETF’lerin olgunlaşmaya başladığı ve kurumsal sermayenin hızlandığı bir dönem olarak öne çıktı. Bitcoin ETF’leri yıl genelinde 21,37 milyar dolar, Ethereum ETF’leri ise 9,67 milyar dolar net giriş sağladı. Aynı dönemde Solana, XRP, Litecoin ve Hedera gibi farklı di­jital varlıklara dayalı olanların piyasaya sü­rülmesi, yatırımcıların alternatif blok zinciri ekosistemlerine erişimini kolaylaştırdı.

2026 yılı ise farklı bir tablo ortaya koydu. Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizlikle­rin risk iştahını azaltmasıyla, yılbaşından bu yana Bitcoin ETF’lerinde 5,02 milyar dolar, Ethereum ETF’lerinde ise 1,12 milyar dolar net çıkış yaşandı. Buna rağmen Bitcoin ET­F’lerinde halen toplam net varlık büyüklüğü 78,76 milyar dolar, Ethereum ETF’lerinde ise 10,52 milyar dolar seviyesinde. XRP ETF’leri 1 milyar dolar, Solana ETF’leri ise 878 milyon doların üzerinde net varlık yönetiyor. Kısa va­deli çıkışlara rağmen bu büyüklükler, kurum­sal yatırımcı ilgisinin güçlü olduğuna işaret ediyor.

Temmuz ayında görünüm yeniden poziti­fe döndü. Bitcoin ETF’leri 438 milyon dolar, Ethereum ETF’leri 356 milyon dolar net gi­riş kaydetti. XRP, Solana, Chainlink ve Hedera ETF’lerinde de sermaye girişleri görüldü. Bu tablo, düzenlenmiş yatırım ürünlerine yöne­lik güvenin korunduğunu gösteriyor.

Sıradaki büyüme alanı tokenizasyon

ETF’ler kripto varlıkların geleneksel fi­nansla bütünleşmesinde önemli bir dönüm noktası oldu. Ancak sektörün önündeki asıl büyüme alanı artık yeni ETF ürünleri olma­yacak. Önümüzdeki dönemde finansal var­lıkların tokenizasyonu, dijital ekonominin en önemli başlıklarından biri haline gelecek. Çünkü blok zinciri teknolojisinin sunduğu de­ğer yalnızca yeni yatırım araçları oluşturmak­la sınırlı değil. Asıl dönüşüm, mevcut finansal varlıkların daha verimli, daha şeffaf ve daha erişilebilir bir yapıyla yatırımcıya ulaşmasını sağlayacak yeni altyapıda yatıyor.

Bugün hisse senetlerinden devlet tahville­rine, yatırım fonlarından gayrimenkule, özel sermaye yatırımlarından emtialara kadar bir­çok varlık blok zinciri üzerinde dijital olarak temsil edilebiliyor. Tokenizasyonun en önem­li avantajı yatırım süreçlerini sadeleştirmesi. Geçmişte günler süren işlemler saniyeler için­de tamamlanabilirken, yatırımcılar çok daha düşük tutarlarla yatırım yapılabiliyor ve aynı varlıklar çok daha geniş bir yatırımcı kitlesi­ne ulaşabiliyor.

Gerçek dünya varlıkları yükselişte

Tokenizasyona olan ilginin arttığını veriler de ortaya koyuyor. Temmuz ayında tokenize hisse senetlerine yatırım yapan yatırımcı sa­yısı 552 binden 973 bine yükseldi. Robinhood Chain ise lansmanından kısa süre sonra 338 binden fazla yatırımcıya ulaşarak bu alandaki en büyük platformlardan biri oldu.

Merkezi kripto para borsalarındaki eğilim de bu tabloyu destekliyor. 2026’nın ilk yarı­sında listelenen yeni token’ların yaklaşık yüz­de 20’si tokenize varlıklardan oluştu. Geçen yıl bu oran yüzde 7’nin altındaydı. Aynı dö­nemde gerçek dünya varlıkları (RWA) eko­sistemindeki zincir üstü yatırımcı sayısı da 1 milyonun üzerine çıktı. Bu eğilim, tokenizas­yonun artık niş bir alan olmaktan çıktığını or­taya koyuyor.

Geleceğin finansı

ETF’ler, dijital varlıkların geleneksel fi­nans sistemiyle buluşmasında kritik bir kilo­metre taşı oldu ve önemini korumaya devam edecek. Ancak bugün geldiğimiz noktada asıl dönüşüm, yatırım ürünlerinden çok finansal varlıkların kendisinde yaşanıyor. Bu teknoloji artık yalnızca alternatif bir yatırım alanı değil; sermaye piyasalarının temel altyapılarından biri haline geliyor. Tokenizasyonun yaygınlaş­masıyla birlikte finansal sistem daha hızlı, da­ha verimli ve küresel ölçekte daha entegre bir yapıya dönüşüyor. Önümüzdeki dönemde fi­nans sektörünün gündemini yalnızca yeni ET­F’ler değil, blokzincir üzerinde temsil edilen gerçek dünya varlıkları ve dijitalleşen finansal enstrümanlar belirleyecek.