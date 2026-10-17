Yönetim Danışmanı METİN TABALU

Bir ürünü raftan alıp sepete koy­duğumuzda aslında bir vaat satın alırız. O vaadi taşıyan da ço­ğu zaman birkaç santimetrekare­lik bir yüzey, yani etikettir. Raftaki o kısa an; aylar süren ürün geliştir­me emeğini, markaya yapılan ya­tırımı ve tedarik zincirinin bütün yükünü sırtlar.

Üç okuyucu, tek yüzey

2026 Avrasya Ambalaj Fuarı’n­da Yeniler Etiket’in misafiri ve sponsorluğunda yazdığım ve ya­yınladığım Etiketin Ruhu adlı ki­tabımı yazarken düşündüğüm ilk olgu, etiketin üç ayrı okuyucusu olduğuydu. İlki saniyeler içinde karar veren tüketici, ikincisi kural metnine göre denetleyen kurum. Üçüncüsü ise insan bile olmayan; barkodu, QR kodu ve RFID çipi­ni okuyan bir tarayıcı makine. İşte iyi bir etiket bu üçünü aynı yüzey­de, aynı anda memnun eder. Kötü olanı genellikle birini kazanırken diğer ikisini kaybeder. Bu yazıda kitabın ana mesajlarını iş dünya­sının gözünden ve sırasıyla özetle­mek istiyorum.

Birkaç saniyelik karar

Tüketici rafa yalnızca birkaç sa­niye ayırır. O sürede onlarca ürün göz alanına girse de ancak bir avuç ürün gerçekten görülür. Pazarla­ma araştırmacısı Louis Cheskin bunu “duyum aktarımı” diye ad­landırmıştı. İnsanlar ambalajdan aldıkları izlenimi, farkında olma­dan ürünün kendisine aktarır. Ay­nı losyon sıradan bir etiketle ucuz, özenli bir etiketle güvenilir görü­nür. Çünkü etiketteki özen, ürüne gösterilen özen olarak okunur.

Etkili bir etiket önce görülür, sonra anlaşılır, ardından ilgi uyan­dırır ve sonunda seçilir. Bu yolcu­lukta ilk konuşan renktir. Kırmızı iştah ve aciliyet, mavi güven, siyah prestij çağrıştırır. Asıl güç ise ço­ğu zaman en az kullanılan araçta, boşlukta saklıdır. Aynı bilgiyi taşı­yan iki etiketten nefes alanı bıra­kılmış olanı daha değerli okunur. Okunamayan bilginin verilmemiş

bilgiden farkı yoktur; bu yüzden punto, kontrast ve erişilebilirlik bir tercih değil, bir sorumluluktur.

Değeri süs değil, kanıt yaratır

İş dünyası için kitabın belki de en önemli mesajı, premium algı­nın bir stil değil, bir dizi kararın toplamı olduğu. Tasarım ile algı­lanan değer arasındaki ilişki doğ­rusal ilerlemez. Belirli bir eşiğin altındaki harcama fark edilmez, doyum noktasından sonraki sade­leştirme de artık bir şey katmaz. Asıl kazanç bu ikisinin arasındaki bölgededir.

Her kategoride premium farklı bir dille konuşur. Kozmetikte et­ken maddenin adı ve oranı, sirke­de menşe ve fıçı, çayda yöre ve ha­sat zamanı, peynirde olgunlaşma süresi öne çıkar. Ortak payda sa­delik değil, kanıttır. Etikete “yüzde yüz doğal” yazmak kolaydır, ama “Kovan 14 · Rakım 980 m” bilgi­sini taklit etmek mümkün değil­dir. Tasarımın etkisini ölçmek de mümkündür. Hipotez kurmadan, raf testi yapmadan ve ödeme iste­ğini ölçmeden yapılan bir tasarım yatırımı değer değil, risk üretir.

Rafta iki saniyede okunan etike­tin arkasında katman katman bir mühendislik yatar. Yüzey malze­mesi, astar, yapışkan, silikon kap­lama ve taşıyıcı birlikte çalışmak zorundadır. Doğru yapışkan seçil­mezse en güzel tasarım donduru­cuda düşer, nemli ortamda kalkar ya da geri dönüşüm hattını kirletir. Bu yüzden malzeme seçimi, tasa­rımın ilk taslağı kadar erken konu­şulmalıdır.

Baskı teknolojisi seçimi de stra­tejik bir karardır. Flekso hacim­de, dijital kısa seride ve kişiselleş­tirmede, ofset ince detayda, serig­rafi ise dokunsal etkide güçlüdür. Renk yönetimi ise markanın im­zasıdır. Ekranda onaylanan renk baskıda farklı görünebilir ve renk toleransı sözleşmeye yazılmadık­ça marka rengi her partide biraz daha kayar.

Kurallar ve makineler affetmez

İkinci okuyucu olan kurum, duygularla değil kurallarla okur. Türk Gıda Kodeksi’nden AB’nin ambalaj tüzüğü PPWR’a kadar mevzuat, etiketin neyi, hangi pun­toyla ve nerede söyleyeceğini gi­derek daha ayrıntılı tanımlıyor. Bugün tasarlanan bir etiket birkaç yıl sonra hâlâ raftaysa, yarının ku­rallarını bugünden hesaba katmak zorunda. Kural metnini okuma­yan bir tasarım, en iyi ihtimalle bir revizyonla, en kötü ihtimalle bir toplatma kararıyla geri döner.

Üçüncü okuyucu olan maki­ne ise katıdır, çünkü bir barkod ya okunur ya okunmaz. Depozito ia­de otomatları ve kasalar tasarı­ma değil koda bakar; baskıdan ön­ce ölçülmeyen bir barkod, kasada ürünün kendisini görünmez kılar. Etiket artık yalnızca bir bilgi yü­zeyi değil, aynı zamanda bir veri taşıyıcı. QR kod, RFID, NFC ve za­man-sıcaklık göstergeleri fiziksel ürünü dijital ürün pasaportuna bağlıyor.

Zincirin zayıf halkası

Sürdürülebilirlik konuşulurken etiket çoğu zaman unutulur, oysa geri dönüşüm zincirinin zayıf hal­kası tam da odur. Şişe geri dönüştü­rülebilir olsa bile uyumsuz bir ya­pışkan ya da yanlış bir mürekkep tüm akışı kirletebilir. Bu yüzden ki­tapta geri dönüşüm için tasarıma geniş yer ayırdım. Tek malzemeli yapılar, yıkanabilir yapışkanlar, as­tarsız etiketler ve ayrıştırma sen­sörlerinin görebildiği pigmentler bu yaklaşımın temel taşları.

Gerçek sürdürülebilirlik bir ol­gunluk merdivenine benzer; yasal uyumla başlar, farkındalık ve mal­zeme adımlarından geçerek dön­güsel modele ulaşır. Bu merdive­nin hiç kestirme yolu yoktur. Ka­nıtlanamayan çevre iddiası ise iyi niyetli olsa bile bir itibar riskidir. İnsanları yeşil bir yaprak görseli değil, ölçülmüş bir karbon ayak izi ikna eder. Basamak atlamaya çalı­şan markalar, yeşil aklama suçla­masıyla en hızlı yoldan başa döner.

Masadaki üç sandalye

Türkiye ambalaj üretiminde Avrupa’da 6’ncı, dünyada 16’ncı sı­rada yer alıyor ve yaklaşık 7,4 mil­yar dolarlık ihracatıyla bu alanda gerçek bir güce sahip. Bu gücü bir üst seviyeye taşımanın yolu, etike­ti bir maliyet kalemi olarak değil, bir değer kaldıracı olarak görmek­ten geçiyor. Ne de olsa etiket, şir­ketinizin müşteriyle temas ettiği en küçük ama en sık görülen yüzey.

Yöneticilere önerim basit. Bir sonraki etiket projenizde masa­ya üç sandalye koyun; biri tüke­tici, biri denetçi, biri de makine için. Üçü birden ikna olmadan baskıya girmeyin. Kitabımın ar­ka kapağındaki cümle, sektörde edindiğim tecrübenin özeti gibi: “Tüketiciler ürünü değil, etiketi satın alırlar”.