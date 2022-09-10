Etkin iletişim gücünün işletmelere sağladığı -beklenti ötesi- faydalar

Yücel UYGUN - DBA Consulting Eğitim ve Danışmanlık

yuceluygun@dbaconsulting.com.tr

“Etkin iletişim iş yaşamında önemli bir güçtür. Bu güce sahip olan işletmelerin/ çalışanların başarı puanları her zaman daha yüksektir. Etkin bir iletişim, ait olduğu her yere tahminimizin ötesinde faydalar getirir.”

Hangi işletme olursa olsun, personelin ‘etkin iletişim’ puanının yüksek olması, ilgili işletmeye beklentinin ötesinde faydalar getirir. İşletme içinde etkin iletişimin olmayışı, zaman kayıpları, ekipler arası çatışma, verimsizlik vb. olumsuz iş çıktılarına sebep olurken, etkin bir iletişim atmosferi, çalışanlar arasında bir ahenk oluşmasını sağlayarak, verimliliği ve kârlılığı yükselten çok önemli bir unsurdur. Ayrıca günümüzde iş hataların çoğunun yetersiz iletişimden kaynaklandığını da unutmamamız gerekir.

Potansiyel gücünü artırmayı planlayan bir işletmenin, ‘etkin iletişim’ kültürünü, tüm personeli için düzenli bir şekilde oluşturduğu iletişim eğitimleriyle ve tüm yöneticilerine sağlayacağı liderlik eğitimleriyle geliştirmesi beklenir. Bir işletmenin özellikle bu iki alanda özel çalışmalar yapması, gelecekte iletişim kaynaklı birçok problemin çıkmasını engelleyecektir.

Etkin bir iletişim kültürünün -beklentinin çok ötesinde- işletmelere sağladığı bazı faydalar aşağıdaki gibidir:

Zaman kayıplarını azaltır

Şöyle bir düşündüğümüzde işletme içinde gelişen birçok zaman kaybının kötü iletişim kaynaklı olduğunu görebilmemiz zor değildir; yeterince dinlememek, empati yoksunu davranışlar, şefkati engelleyen ön yargılar vb. Bu tarz yaklaşımlar çoğu zaman yanlış iş çıktılarına sebep olur, düzeltmek ise zaman kayıplarına… Zaman kayıpları ise, işletmeye önemli miktarlarda para kaybettirir. Ekipler etkin iletişim sanatına hâkim olduklarında ise, etkin dinleme ve anlama yetenekleri gelişir ve ortaya çıkan bu durum zaman kayıplarını çok önemli bir oranda azaltır.

Muhtemel çıkabilecek çatışmaları önler

Günümüzde işletme içinde veya dışında, ortaya çıkan birçok çatışmanın ana sebebi, iletişimle ilgili aksaklıklardan oluşuyor. İnsanlar birbirini yeterince dinlemiyor, gereksiz bir sürekli haklı olma çabası da bu sürecin tuzu, biberi oluyor. Modern iş yaşamında, çatışmaların oluşması kaçınılmazdır. Fakat bunun en aza indirilmesi ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturulması yine işletme personelinin iletişim başarısı ile yakından ilintilidir.

Çalışanlar arasında bir ahenk oluşur

Empati bir organizasyon içindeki uyumu yükselten, insanların birbirine daha şefkatli bir şekilde yaklaşmasını sağlayan, etkin iletişimin en önemli unsurlarından biridir. Bir ekip içinde insanlar birbirlerine gerçek empati ile yaklaştığında, harika bir ahenk oluşur ve bencil davranışlar ortadan kalkmış olur. Ve insanların birbirini gerçekten önemsediği bir ekipte çatışmalar en aza iner. “Empati, öfkenin merhemidir” der Daniel Goleman.

Verimlilik, kârlılık ve iş kalitesi yükselir

Tabii ki yukarıda oluşabilecek tüm faydalar, iş kalitesini, verimliliği, buna bağlı olarak kârlılığı yükseltir. Ve bu durum çalışanların motivasyonuna da pozitif etki eder.

İşletmenin, paydaşları karşısındaki imajı güçlenir

Personelin etkin bir iletişime sahip olmasının en önemli faydalarından biri de paydaşlar karşısındaki imajının güçlenmesidir. İmajı giderek güçlenen bir işletme rakiplerine oranla müşteriler ve çalışanlar tarafından daha çok tercih edilir.

Etkin iletişimin faydaları sadece yukarıdakilerle sınırlı değildir. Etkin iletişim aynı zamanda, inovasyon, takım olabilmek, çalışan bağlılığı, müşteri ilişkileri, satış gücü, çalışan motivasyonu vb. birçok konuda daha başarılı işler çıkarılmasının önünü açar. Evet, etkin bir iletişim gücü, ait olduğu yere beklentimizin ötesinde faydalar getirir. Etkin iletişimle ilgili olarak yukarıdaki tüm faydaları göz önünde bulundurduğumuzda, bu alana gerçekçi bir yatırım yapılması, işletmenin geleceği ve yaşam süresi bakımından son derece önemli olduğu aşikârdır. İletişim eğitimleri, yöneticilere sunulacak olan liderlik eğitimi ile birleştiğinde organizasyona olan etkisi çok daha yüksek olacaktır. Çünkü etkin liderlik anlayışının yeterince hâkim olmadığı bir işletmede hangi eğitim olursa olsun, personele olan pozitif etkisi sınırlı kalır.