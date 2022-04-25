Etkinlikler Mayıs’ta hız kesmiyor

- Gastronomi dünyasının vizyoner isimleri Mayıs’ta İstanbul’da bir araya geliyor

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği’nin (TURYİD), 11 Mayıs’ta gerçekleştireceği 3. Global Gastroekonomi Zirvesi’nde, gastronominin ekonomi ve turizme etkileri Türkiye’den ve yurt dışından birçok katılımcıyla masaya yatırılacak. Birçok uluslararası katılımcının da yer alacağı zirvede bu yıl konuşmacıların arasında Fransa Yemek Kültürleri ve Mirası Misyonu Direktörü Pierre Sanner, Keane Brands'ın Grup Stratejisi Direktörü Stefan Breg ve Sürdürülebilir Restoranlar Derneği (SRA) Genel Müdürü Juliane Cailloute de yer alacak. Bu yıl zirvede 4 ana başlık üzerinde durulacak: Derin Bakış, Sürdürülebilirlik, Dijital Dönüşüm, Türk Mutfağına Övgü.

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- Contemporary Istanbul’un yeni sanat fuarı CI Bloom, kapılarını Mayıs’ta açacak

Türkiye’deki 23 çağdaş sanat galerisini buluşturacak CI Bloom, Haliç’in kıyısında İstanbul'un tarihi atmosferinde Mayıs’ın 10-11’i Ön İzleme, 12-15 Mayıs tarihleri arasında fuar programıyla Tersane İstanbul’da yapılacak. Contemporary Istanbul’un Akbank ana partnerliğinde, Tersane Istanbul’da gerçekleştirdiği etkinlik ardından; Türk çağdaş sanat ailesinin sanatçıları bu kez baharı birlikte karşılayacak. CI Bloom, İstanbul’daki sanat profesyonellerinden oluşan Seçici Kurul tarafından davet edilen çağdaş sanat galerilerini, sanatçıları ve sanatseverleri festival havasında bir araya getirecek.

- 6. Heritage İstanbul 11-13 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 11-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek dünyanın önde gelen kültürel miras etkinliklerinden 6. Heritage İstanbul için geri sayım başladı.

- Bizim de Michelin Rehberi’miz olacak!

Fransız araba lastiği üreticisi Michelin tarafından otel mutfaklarına ve restoranlara verilen prestij ödülünün yeni destinasyonu İstanbul. Mart ayında ve Nisan başında açıklanan Dubai ve Estonya'dan sonra Michelin Rehberi'nin mercek altına aldığı 38. şehir İstanbul oldu. İstanbul’da seçilen ilk restoranlar 11 Ekim'de açıklanacak.

- Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nde son perde asırlık Gürcü tiyatrosuyla

23. Devlet Tiyatroları – Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, yerli ve yabancı dört oyun ile tiyatro severlere veda etmeye hazırlanıyor. Festivalin son haftasında, Tiyatroadam’ın “Büyük İskender’in Atı”, İzmir Devlet Tiyatrosu’nun “Karıncalar – Bir Savaş Vardı” ve Kadro Pa’nın “Macbeth Mutfakta” oyunu ile Festival’in uluslararası konuklarından asırlık Gürcistan Rustaveli Tiyatrosu’nun “Oyun Sonu” isimli eseri sahne sahnelenecek.

- Hedef fazlayı çevresel, sosyal ve finansal faydaya dönüştürmek

Gıdayı odağına alan ve gıda atığını önlemek ve var olan atıkların döngüsel ekonomiye katkısını sağlamak; fazlayı çevresel, sosyal ve finansal faydaya dönüştürmek için çözümler geliştiren Fazla Gıda Kurucu Ortağı ve CEO'su Olcay Silahlı, küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla kutlanan 22 Nisan Dünya Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Silahlı, gelecek nesillerin yaşamını sürdürülebilmesi onarıcı ve iyileştirici aksiyonlar ile mümkün olduğunu, 2030’a kadar etkilerini büyütüp, dokunabildikleri her alanda fark yaratmaya hazırlandıklarını söyledi.

- “Hisar Genç Filarmoni Orkestrası” ilk konserini 27 Nisan’da verecek

Hisar Eğitim Vakfı bünyesinde, İstanbul’da 1996’dan bu yana faaliyet gösteren Hisar Okulları öğrencilerinin katılımıyla yeni bir “Genç Filarmoni Orkestrası” kuruldu. 83 kişilik HGFO Hisar Genç Filarmoni Orkestrası’nın yarısı okulun müzik alanında yetişmiş öğrencilerinden oluşuyor. İlk konseriyle 27 Nisan Çarşamba akşamı 20:30’da Fibabanka sponsorluğunda Hisar Okulları Kültür Sanat Merkezi’nde sahne alacak orkestranın sanat danışmanlığını Faris Akarsu yürütüyor.

- İyilik İçin Sanat Derneği’nden 7. yıl kutlaması

Türkiye’de sanatı anlamak, tanımak ve yayılımına katkıda bulunmak adına kurulduğu günden beri genç sanatçıların üretimlerine destek olduğu projelerle Türk çağdaş sanatçılarının sanat piyasasında hak ettiği yere ulaşmasına gayret gösteren İyilik İçin Sanat Derneği paydaşlarının katılımıyla yeni yaşını kutladı.

- Tekfen Vakfı Müzik Bursu için başvurular sürüyor

Tekfen Vakfı, klasik müziğe olan desteğini Müzik Bursu ile bu yıl da sürdürüyor. Başta Tekfen Filarmoni olmak üzere, Türkiye'deki orkestralar için yetkin müzisyenler yetiştirmek amacıyla sağlanan burs, lisans düzeyindeki yurt dışı eğitim kurumları için geçerli. Başvurular www.tekfenfilarmoni.com adresi üzerinden 15 Mayıs’a kadar devam ediyor.