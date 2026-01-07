Etkisiz eleman AB

Dünya nefesini tutmuş Venezuela Dev­let Başkanı Nicolas Maduro’nun akıl almaz bir operasyonla ABD’ye kaçırılma­sını konuşurken Avrupa Birliği’nden “et­kisiz eleman” yorumlarına neden olan açıklama geldi…

Washington Post gazetesi, geçtiğimiz kasım ayında “Maduro’nun Türkiye’ye sığınabileceği”ni iddia etti. Gazeteye gö­re, eğer “Maduro ülkeyi terk etmeye karar verirse Türkiye’nin en güçlü olası sığınak olarak değerlendirildiği”ni ileri sürdü. Buna gerekçe olarak, “Maduro’nun Cum­hurbaşkanı Erdoğan’a güvenmesi, iki li­der arasındaki yakın ilişki ve Türkiye’nin ABD ile yakın ilişkisi” gösterildi.

New York Times gazetesi de “Trump’ın aralık ayı sonunda Maduro’ya iktidardan ayrılıp Türkiye’ye gitme ültimatomu ver­diği”ni yazdı. ABD Senatörü Lindsey Gra­ham ise operasyon sonrası yaptığı açıkla­mada “Maduro bugün Türkiye’de olabilir­di ama New York’ta. Kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu” diye konuştu.

Bütün dünya ülkeleri, Maduro’nun kaçı­rılmasından sonra açıklamalar yaparken, Avrupa Birliği tüm taraflara itidal çağrı­sıyla “uluslararası hukuka saygı” hatır­latması yaptı. AB Dış Politika Sorumlusu Kaja Kallas, “AB, her koşulda uluslararası hukuk ilkeleri ile Birleşmiş Milletler Şar­tı’na uyulması gerektiğini hatırlatır” açık­laması ile yetindi.

AB’nin 26 ülkesi adına yazılı bir açıkla­ma yapan AB Dış Politika Sorumlusu Kaja Kallas imzalı açıklamaya Macaristan ka­tılmadı.

Açıklamada, “AB, her koşulda uluslara­rası hukuk ilkeleri ile Birleşmiş Milletler Şartı’na uyulması gerektiğini hatırlatır. Krizin tırmanmasını önlemek ve barış­çıl bir çözüm sağlamak için tüm aktörlere sükûnet ve itidal çağrısında bulunulmak­tadır.

Venezuela halkının iradesine saygı gös­terilmesi, ülkede demokrasiyi yeniden te­sis etmesi ve mevcut krizi çözmesi için tek yoldur” denildi. AB, Venezuela’nın gelece­ğinin tamamen Venezuela halkının irade­sine bağlı olduğunu belirtti.

AB Dış Politika Sorumlusu Kallas imza­lı açıklama, “ortak bir tutuma en çok yak­laştığı metin” olarak değerlendirildi. Bu açıklamayla AB, uluslararası kriz dönem­lerinde kriz yönetiminde ne kadar “etki­siz eleman” olduğunu bir kez daha ortaya koydu…

AB ülkelerinin tepkileri

Brüksel koridorlarında AB ve AB üye ül­kelerinin açıklamaları “silik” olarak de­ğerlendirildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB üyesi ülke olarak en sert tepki gösteren li­der oldu. Sanchez, Maduro’nun devrilme­sine yol açan operasyonu “uluslararası hu­kukun ihlali” olarak nitelendirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD müdahalesinin “hukuki dayanağının karmaşık olduğunu ve dikkatli bir değer­lendirme gerektirdiğini” belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Maduro’nun “diktatörlüğünün sona ermesinin Venezuela halkında yarat­tığı sevinci not ettikleri”ni açıkladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, “uyuş­turucu kaçakçılığını teşvik eden bir devlet yapısına karşı müdahalenin meşru oldu­ğu”nu savundu.

Grönland endişesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın yer altı kaynakları nedeniyle AB üyesi Danimar­ka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ı “ABD topraklarına katma ısrarı” sürüyor.

Trump, Maduro operasyonu sonra­sı “Air Force One” uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Grönland’ın ABD topraklarının bir parçası olması gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin gazete­cilere, “Bu konuyu 20 gün sonra bana so­run” hatırlatması yapan Trump, “Grön­land hakkında şunu söyleyebilirim, ulusal güvenlik açısından Grönland’a ihtiyacı­mız var. Şu anda çok stratejik bir konum­da. Grönland, Rus ve Çin gemileriyle dolu. Yaklaşık iki ay içerisinde Grönland’la ilgi­leneceğiz. Bunu 20 gün sonra konuşuruz” diye konuştu.

Brüksel’de, AB’nin “Maduro operasyo­nu” konusunda çekingenliğinin altında “Grönland endişesi” olup olmadığı konu­şuluyor.