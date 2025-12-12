Et/süt tüketimimizin tamamını, sağlıklı “küçükbaş hayvan üretimimiz” ile karşılayabilecekken…
Küçükbaş hayvan üretimimiz ile toplam tüketimin yüzde 28’ini karşılayabiliyoruz…
Oysa:
Basit adımlarla yüzde 50’ye çıkabileceğimizi, verimlilik temelinde ise ihtiyacın tamamını karşılayabileceğimizi biliyoruz…
***
Mera:
Yüzyıllardır hayvan yetiştiriciliği için kullanılan, “devlete ait”, engebeli, otlak alanlar olarak tanıplanıp; “nimet” sayılıyor…
***
Ot verimliliğini yükseltmek için, bu alanların, “bakıma/ yenilemeye ihtiyaç duyduğu” ise “doğanın bir kanunu” olarak biliniyor…
Meralarda yapılan üretimin, hazır yem kullanan üreticilere göre, yüzde 40’a yakın maliyet avantajı sağlayabileceği de biliniyor…
Ayrıca:
Doğal yetiştiricilik sayesinde, sağlıklı/kaliteli et/süt ürünlerine ulaşılabileceği de biliniyor…
***
85 milyonun ihtiyacını karşılayabilecek “küçükbaş hayvan varlığını” besleyebilecek büyüklükte “mera alanı”na sahip olduğumuz da biliniyor…
Hatta…
Bu yolla, arz fazlası verilebileceği, ithalatın durup/ihracatın artacağı, üreticinin daha fazla kazanıp yatırımları artırabileceği de biliniyor…
***
Meraların bir bölümünü, verimli kullandığımız yıllar da oldu…
Örneğin 1990’lar…
50 milyon nüfusa rağmen, 58 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan varlığına çıkılmıştı…
Bugün mü?
Resmi veriye göre (Ki veri ile ilgili tereddütler var) küçükbaş hayvan varlığımız yine 58 milyon civarında…
VELHASIL
Hayvan üreticileri, yıllardır meraların önemini anlatmaya çalışıyor…
Tüm meraların köylüye açılması ve bakım yapılması gerekliliğini haykırıyor…
Ama…
Karar alma süreçlerinde yer bulamadıkları için, bu çağrılar/haykırışlar, yanıtsız kalıyor…
***
Kimler var mera komisyonlarında?
Vali yardımcısı başkanlığında, bakanlık il müdürü, DSİ temsilcisi, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi, muhtar, hukukçu, Milli Emlak Müdürlüğü temsilcisi, Kadastro Müdürlüğü temsilcisi, ziraat odası temsilcisi…
***
Sonuç mu?
Çalışan, çabalayan, üreten, araştıran, geliştiren sesini duyuramayınca, alınan kararlarda etkin olamayınca, “borca ithalat artıyor”, varlık içinde yokluk çekiliyor…
