Et/süt tüketimimizin tamamını, sağlıklı “küçükbaş hayvan üretimimiz” ile karşılayabilecekken…

Küçükbaş hayvan üreti­mimiz ile toplam tüke­timin yüzde 28’ini karşıla­yabiliyoruz…

Oysa:

Basit adımlarla yüzde 50’ye çıkabileceğimizi, ve­rimlilik temelinde ise ihti­yacın tamamını karşılaya­bileceğimizi biliyoruz…

***

Mera:

Yüzyıllardır hayvan yetişti­riciliği için kullanılan, “dev­lete ait”, engebeli, otlak alan­lar olarak tanıplanıp; “nimet” sayılıyor…

***

Ot verimliliğini yükseltmek için, bu alanların, “bakıma/ yenilemeye ihtiyaç duyduğu” ise “doğanın bir kanunu” ola­rak biliniyor…

Meralarda yapı­lan üretimin, ha­zır yem kullanan üreticilere göre, yüzde 40’a yakın maliyet avantajı sağlayabileceği de biliniyor…

Ayrıca:

Doğal yetişti­ricilik sayesinde, sağlıklı/kaliteli et/süt ürün­lerine ulaşılabileceği de bili­niyor…

***

85 milyonun ihtiyacını karşılayabilecek “küçükbaş hayvan varlığını” besleyebi­lecek büyüklükte “mera ala­nı”na sahip olduğumuz da biliniyor…

Hatta…

Bu yolla, arz fazlası verile­bileceği, ithalatın durup/ihra­catın artacağı, üreticinin daha fazla kazanıp yatırımları artı­rabileceği de biliniyor…

***

Meraların bir bölümünü, verimli kullandığımız yıllar da oldu…

Örneğin 1990’lar…

50 milyon nüfusa rağmen, 58 milyonun üzerinde kü­çükbaş hayvan varlığına çı­kılmıştı…

Bugün mü?

Resmi veriye göre (Ki ve­ri ile ilgili tereddütler var) küçükbaş hayvan varlığımız yine 58 milyon civarında…

VELHASIL

Hayvan üreticileri, yıl­lardır meraların önemini anlatmaya çalışıyor…

Tüm meraların köylüye açılması ve bakım yapılma­sı gerekliliğini haykırıyor…

Ama…

Karar alma süreçlerinde yer bulamadıkları için, bu çağrılar/haykırışlar, ya­nıtsız kalıyor…

***

Kimler var mera komis­yonlarında?

Vali yardımcısı başkan­lığında, bakanlık il müdü­rü, DSİ temsilcisi, Orman Genel Müdürlüğü temsil­cisi, muhtar, hukukçu, Mil­li Emlak Müdürlüğü tem­silcisi, Kadastro Müdürlü­ğü temsilcisi, ziraat odası temsilcisi…

***

Sonuç mu?

Çalışan, çabalayan, üreten, araştıran, geliştiren sesini duyuramayınca, alı­nan kararlarda etkin ola­mayınca, “borca ithalat ar­tıyor”, varlık içinde yok­luk çekiliyor…