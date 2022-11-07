Euro 7 Çarşambası

AB Komisyonu’nun, Çarşamba günü partiküller, hidrokarbonlar ve karbon monoksit gibi zararlı kirleticilerin salımını yöneten, yeni Euro 7 emisyon standardı için açıklama yapması bekleniyor….

Euro normlarının içten yanmalı araçların zararlı partikül yaymasına sınır koymasıyla, yıllar içinde şehirlerde solunan hava kalitesine nasıl etkili bir iyileştirme sağladığı, yapılan ölçümlerde açıkça tespit ediliyor… Çevrenin daha az kirlenmesi amacıyla, yeni Euro normlarının daha da sertleştirilmesi bekleniyor.

Fakat, AB emisyon standartlarının sıkılaştırılmasının tüketici tarafında dezavantajları da var. Önceki standartlarda devam eden motor ve egzost sistemlerine sahip araçların artık üretilmemesi ve özellikle daha hassas partikül filtre teknolojilerinin otomobilleri ve ağır taşıtları daha da pahalı hale getiremesi söz konusu…

Duyduğumuz ilk taslağa göre araçların planlanan yeni emisyon standardına uyum sağlayabilmeleri için binek otomobiller ve hafif ticari araçların her biri için 304 Euro’luk bir ek maliyetin ortaya çıkacağı, hesaplanıyor… Ki, AB Komisyonu da, yönetmeliğini hazırlarken, markaların zam yapmak zorunda kalacağını ön görmüş… Kamyon ve otobüsler için tercih edilen düzenleme seçeneğinin de, 2.681 Euro'luk bir ek miktar yaratacağı belirtiliyor…

Diğer yanda yarı iletken sorunları, lojistik problemleri, bazı hammaddelerin eksikliği ve en önemlisi de enerji fiyatları gibi, maliyetleri sürekli yükselen üreticilerin, müşterilerine karşı mahçup kalmaya devam edecekleri ortada…

Yani, motorlu taşıtların fiyatları artarsa, daha az satılabileceğini de düşündüğünü tahmin ettiğimiz AB Komisyonu, 25 yılda on milyarlarca Euro’luk çok önemli sağlık ve çevresel faydalara ulaşmak istiyor.

Diğer yanda otomotiv endüstrisinin elektrikli ve diğer alternatif “yeşil” araçlara ulaşmak için nasıl uğraştığını ve geçiş sürecinde Euro 7 için de tüm mühendislik kabiliyetlerini gösterdiklerini yakından takip ediyoruz. Ancak, gelecek bu son güncellemenin, sektörün yeni teknolojik gelişmeleriyle de paralel olması gerekiyor… Sadece maksimum salım değerinin belirtilip, ötesinin cezalandırılması değil, AB Komisyonu’nun sektöre çözüm sunarak, daha açık bir şekilde yönlendirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor, Almanya’nın Otomotiv Endüstrisi Birliği VDA… AB emisyon standartlarının sıkılaştırılması planının, sadece yeni modellerde değil, eski otomobillere de kısıtlamalar getirebileceğini de hatırlatıyor…

Çok sert bir düzenleme, ekonomik ölçeği tutturulmuş bir çok modelin bundan böyle sunulamayacağı ve alıcıların çok daha pahalı yeni seçeneklere mecbur bırakılacağı problemlerini de doğuracak.

Karbon-nötr mobilite konusunda büyük bir gayretle mücadele eden sektörün kritik talebi ise, belirtilen zaman çerçevesinin fizibilitesinin yeniden değerlendirilmesi ve 2025 Temmuz’a kadar vade tanınması…

AB Komisyonu, 2030’a kadar otomobillerin ortalama salım değerlerinin yüzde 55 düşürülmesi gerektiğini ve 2035 yılından itibaren CO2 yayan tüm araçların satışının yasaklanacağını açıkladıktan sonra, önümüzdeki 12 yıl boyunca üretilecek normal motorlu araçlarla ilgili yenilenecek yönetmelikte bakalım hangi sürprizler ortaya çıkaracak?!..

Sakın, konu, egzosttan amonyak ve nitrojen okside, lastik ve frenlerin bıraktığı zararlı parçacıklara doğru genişlemesin?!..