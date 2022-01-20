Eurochambers’dan Türkiye tavsiyeleri

Bugün gazetemizde yer alan Elif Karaca'nın Eurochambres Başkanı Luc Frieden'le yaptığı sohbet AB ilişkilerimiz ve yatırım çekmemiz açısından dost tavsiyeler içeriyor.

Avrupa Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (Eurochambers) Başkanı Luc Frieden, arkadaşımız Elif Karaca’nın sorularını yanıtlarken, Türkiye’nin yatırımlar için çekici bir adres olabilmesi için yapması gerekenler konusunda “Coğrafi yakınlıktan daha fazlası gerekir. Hukukun üstünlüğü, iyi yönetişim, işleyen ve bağımsız yargı sistemi, mülkiyet haklarının güvencede olması aranan koşullardır” diyor.

Frieden, Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği (GB) anlaşmasının üçüncü ülkelerle yaptığı en kapsamlı ticari ilişkilerden biri olduğunu, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve güncellenmesinin Avrupa ticaret politikasının en karmaşık projelerinden biri olduğunu belirterek, “Yeşil Mutabakat Türkiye AB arasındaki GB modernizasyonu bağlamında önemli bir konu olarak ele alınmalıdır” uyarısında bulunuyor.

Frieden, COVID-19 pandemisi ve çip sıkıntısı nedeniyle Asya ve Avrupa’da tedarik zincirlerinin yeniden düzenlenmesi gereği ortaya çıkınca, Avrupalı şirketlerin uzun tedarik zincirlerini gözden geçirdiklerini belirttikten sonra, Türkiye’nin durumuna değinerek şu açıklamayı yapıyor: Türkiye’nin coğrafi konumu, sanayisi için önemli avantaj oluşturuyor. Türkiye ekonomisi, GB aracılığıyla 25 yılı aşkın süredir Avrupa’daki gelişmeleri ve modernizasyon tartışmalarını aktif olarak takip etmektedir.

Frieden Eurochambres’ın “Türkiye-AB İş Diyaloğu”nu Türk üyeleri TOBB’la yakın işbirliği içinde yürüttüklerinin de altını çizerek, “Bu girişim Avrupa’daki sanayi ve ticaret odalarının AB-Türkiye ekonomik ilişkilerini karşılıklı anlayışla geliştirme amacıyla 20 yılı aşkın faaliyetlerle sürdürülmesine dayanmaktadır” açıklamasını da yapıyor.

Avrupa’da 20 milyondan fazla şirketi temsil eden bir kuruluşun başkanı olan Luc Frieden’in açıklamalarının ve bir dost olarak tavsiyelerinin önemli olduğuna inanıyorum. “Hukukun üstünlüğünü sağlayın’’ tavsiyesinin ülkemizin yatırım çekmesi için hayati önemi olduğunu, yıllardır bu konuda uyarılarda bulunan bir gazeteci olarak ben de paylaşıyorum.

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